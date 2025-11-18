Tài xế có thể 'dính' lỗi chạy quá tốc độ vì dùng tính năng ga tự động

Ga tự động hay còn gọi là Cruise Control đang dần trở thành tính năng tiêu chuẩn trên ô tô hiện nay. Tinh năng này được xem như trợ thủ đắc lực của tài xế khi lái xe trên cao tốc, quốc lộ để tạo sự thoải mái đồng thời hạn chế khả năng chạy quá tốc độ cho phép. Khi kích hoạt Cruise Control, xe sẽ tự động giữ vận tốc theo thông số cài đặt, giúp vòng tua máy ổn định và người lái không cần điều khiển chân ga liên tục.

Nút điều chỉnh tính năng ga tự động thường được bố trí trên vô-lăng ô tô ẢNH: C.T

Theo lý thuyết, tính năng ga tự động giúp ổn định tốc độ nhưng trên thực tế ở một số điều kiện, tốc độ thực tế sẽ nhanh hơn so với con số đã cài đặt ban đầu. Chính vì vậy nhiều tài xế dễ phạm lỗi chạy quá tốc độ cho phép dù nghĩ rằng mình đang đi đúng luật.

Tính năng ga tự động không phải lúc nào cũng chuẩn

Khi kích hoạt tính năng ga tự động, hệ thống sẽ điều chỉnh độ mở bướm ga để xe duy trì tốc độ theo thông số cài đặt sẵn. Không giống như tính năng ga tự động thích ứng (Adaptive Cruise Control) can thiệp vào hệ thống phanh để giảm tốc, Cruise Control chỉ can thiệp vào động cơ nên sẽ bộc lộ một số giới hạn khi di chuyển ở các điều kiện đường khác nhau.

Khi di chuyển xuống dốc dài, tính năng ga tự động sẽ có sai số so với vận tốc cài đặt trước đó ẢNH: TN

Khi xe di chuyển xuống dốc dài, dù bướm ga đã đóng nhưng trọng lực và quán tính vẫn tiếp tục đẩy xe di chuyển nhanh hơn. Điều này khiến xe chạy quá tốc độ đã cài đặt trước đó mà người lái không hề hay biết.

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Trần Hữu Đông, ngụ tại TP.HCM chia sẻ: "Tuyến cao tốc Liên Khương, hướng từ Đà Lạt về vòng xoay Liên Khương có một đoạn dốc dài nên nếu cài đặt ga tự động 90 km/giờ, tốc độ thực tế khi đổ dốc sẽ cao hơn, có thể lên đến 95 - 100 km/giờ". Tốc độ này đủ khiến tài xế vi phạm lỗi chạy quá tốc độ tối đa cho phép.

Hiện nay, đa phần tài xế sử dụng tính năng ga tự động khi di chuyển trên cao tốc để nhàn nhã trong quá trình lái xe. Trong khi đó, cao tốc là tuyến đường gắn nhiều camera phạt nguội, giám sát tốc độ nên chỉ cần chủ quan, rất dễ rơi vào tình huống chạy quá tốc độ.

Có thể kết hợp phanh bằng động cơ và rà chân phanh để giảm tốc độ khi đổ dốc dài ẢNH: C.T

Theo kinh nghiệm của anh Đông, người lái không nên cài đặt tốc độ ga tự động ngang với tốc độ tối đa tuyến đường cho phép di chuyển. Chẳng hạn đoạn đường cho phép lái xe 90 km/giờ, chỉ nên cài đặt ở tốc độ 85 km/giờ. Điều này giúp tránh sai số quá lớn trong quá trình đổ dốc.

Khi dùng ga tự động, người lái không nên phó mặc hoàn toàn vào hệ thống, cần thường xuyên quan sát tốc độ trên bảng đồng hồ, màn hình hiển thị trên kính lái (HUD) để điều tiết tốc độ khi cần thiết. Trên những đoạn đường đổ dốc dài, nên kết hợp rà phanh và về cấp số phù hợp để giảm tốc độ.

Lỗi xử phạt ô tô chạy quá tốc độ theo quy định mới nhất

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), có hiệu lực từ năm 2025, hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ từ 5 đến dưới 10 km/giờ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Trường hợp vượt từ 10 - 20 km/giờ bị phạt 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe (GPLX).

Trong trường hợp chạy nhanh hơn tốc độ cho phép từ 20 - 35 km/giờ, người điều khiển phương tiện bị phạt 6 - 8 triệu đồng và trừ 4 điểm trên GPLX. Nếu vượt quá 35 km/giờ so với tốc độ cho phép, tài xế bị phạt 12 - 14 triệu đồng, trừ 6 điểm GPLX.

Chính vì vậy, không nên quá tin tưởng vào tính năng ga tự động trên ô tô, luôn quan sát và điều chỉnh tốc độ khi cần thiết để tránh rơi vào tình huống chạy quá tốc độ.