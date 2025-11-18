Cục CSGT lý giải quy định phải dùng thiết bị an toàn cho trẻ trên ô tô

Lựa chọn thiết bị phù hợp với trẻ và điều kiện gia đình

Từ 1.1.2026, tài xế sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng nếu chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại ô tô chỉ có một hàng ghế), hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định.

Hơn 1 tháng nữa quy định sẽ được áp dụng, trên các diễn đàn đang bàn tán xôn xao. Nhiều người thắc mắc quy định này liệu có cần thiết; nhiều người đang tìm hiểu về những mẫu ghế an toàn cho trẻ, nhiều người cũng chưa biết thiết bị an toàn cho trẻ em gồm những gì và có quy chuẩn nào không?

Cục CSGT khẳng định việc dùng thiết bị an toàn cho trẻ trên ô tô là rất cần thiết ẢNH: NAM SƠN

Liên quan vấn đề này, đại diện Cục CSGT khẳng định, cơ quan chức năng luôn lấy sự an toàn của người dân làm yếu tố hàng đầu và việc người dân sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em cũng giống như việc đội mũ bảo hiểm.

Người dân có thể sử dụng đai trẻ em, ghế trẻ em hoặc đệm trẻ em trên ô tô phù hợp với điều kiện của trẻ, của gia đình và phù hợp với điều kiện sử dụng trên ô tô. Các thiết bị này đều có ý nghĩa tương tự như những thiết bị an toàn để phòng ngừa khi sự cố xảy ra.

Đại diện Cục CSGT cho hay, cần hiểu rõ việc quy định trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên ô tô phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp là để đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho chính con em của các lái xe, các phụ huynh. Bởi vậy, việc này là hết sức cần thiết, các cơ quan chức năng cũng đã nghiên cứu từ trước.

Trẻ em là đối tượng yếu thế rất cần được bảo vệ

Về lộ trình thực hiện quy định nêu trên, đại diện Cục CSGT cho biết, việc khuyến cáo, khuyến khích người dân sử dụng ghế trẻ em trên ô tô đã có nhiều năm trước, nhiều lái xe đã mua và cho con em sử dụng.

Theo đại diện Cục CSGT, khi trẻ dưới 1,35 m thì việc sử dụng dây đai an toàn theo xe sẽ không đảm bảo an toàn khi có va chạm xảy ra, bởi với chiều cao đó của trẻ, dây đai an toàn chỉ kéo tới phần đầu, cổ không phù hợp với trẻ, không đảm bảo độ an toàn của dây với trẻ.

Một số mẫu thiết bị an toàn cho trẻ trên ô tô ẢNH: CỤC CSGT

Ngoài ra, đại diện Cục CSGT cho hay đã có rất nhiều nghiên cứu theo quy chuẩn quốc tế được đưa ra, sau đó cơ quan chức năng mới áp dụng vào luật và việc này rất thực tế.

Nhiều khi người dân cứ nghĩ rằng ôm trẻ vào lòng là an toàn, nhưng khi xảy ra va chạm, trẻ có thể bị văng, gây chấn thương. Khi xe phanh gấp, trẻ cũng có thể bị xô ra phía trước, gây nguy hiểm.

"Trẻ em là đối tượng không tự bảo vệ an toàn cho chính bản thân, do vậy, rất cần người lớn có trách nhiệm, luật pháp được đưa ra để bảo vệ cho những đối tượng yếu thế này", đại diện Cục CSGT nói.