20 giờ thứ ba ngày 18.11.2025, các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ giải đáp thắc mắc về "Bệnh hô hấp và truyền nhiễm thường gặp ở trẻ vào mùa lạnh: Nhận biết sớm - Phòng ngừa hiệu quả", gồm:

TS-BS Đỗ Thị Hạnh, Khoa Nhi, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

ThS-BS Bùi Thị Hương Thùy, Khoa Nhi, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

ThS-BS Hoàng Thị Hằng, Khoa Dinh dưỡng, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây hoặc liên hệ Hotline Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/ 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.