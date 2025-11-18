Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Thành tựu y khoa

Live Tư vấn sức khỏe: Nhận biết và phòng ngừa hiệu quả bệnh lý mùa lạnh ở trẻ

Huỳnh Na
Huỳnh Na
18/11/2025 08:00 GMT+7

Thời tiết lạnh khiến virus và vi khuẩn phát triển mạnh, trẻ nhỏ với sức đề kháng yếu dễ mắc các bệnh hô hấp như cúm, RSV, viêm phổi, viêm phế quản,... Nếu không điều trị sớm, bệnh có thể diễn tiến nhanh, gây biến chứng nguy hiểm.

20 giờ thứ ba ngày 18.11.2025, các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ giải đáp thắc mắc về "Bệnh hô hấp và truyền nhiễm thường gặp ở trẻ vào mùa lạnh: Nhận biết sớm - Phòng ngừa hiệu quả", gồm:

  • TS-BS Đỗ Thị Hạnh, Khoa Nhi, BVĐK Tâm Anh Hà Nội
  • ThS-BS Bùi Thị Hương Thùy, Khoa Nhi, BVĐK Tâm Anh Hà Nội
  • ThS-BS Hoàng Thị Hằng, Khoa Dinh dưỡng, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây hoặc liên hệ Hotline Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/ 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.

Khám phá thêm chủ đề

bệnh lý mùa lạnh trẻ em Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh Hà Nội bệnh hô hấp
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
