Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Giao thông

Kinh hoàng xe container nhập làn ẩu, suýt gây tai nạn trên cao tốc

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
20/11/2025 08:18 GMT+7

Bất chấp nguy hiểm chết người, tài xế vẫn liều lĩnh lái xe container chuyển cùng lúc 3 làn đường để nhập vào cao tốc, suýt gây tai nạn liên hoàn với các phương tiện di chuyển phía sau.

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, khiến nhiều người vô cùng bức xúc; khi một tài xế lái xe container chạy ẩu, chuyển làn nhập vào cao tốc "như tự sát", suýt dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào gần 12 giờ ngày 17.11.2025 trên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình (CT01), đoạn qua địa bàn phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Kinh hoàng xe container nhập làn ẩu, suýt gây tai nạn trên cao tốc

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông, thời điểm xảy ra vụ việc, ô tô này đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, hướng từ Ninh Bình về Hà Nội. Khi đến khu vực nút giao Khánh Hòa, tài xế một phen "hú vía" khi phát hiện phía trước xuất hiện một xe container màu xám (chưa rõ biển kiểm soát) đang di chuyển trên đường dẫn nhập để vào cao tốc.

Đáng nói, thay vì chuyển làn dần từng làn đường vào cao tốc để đảm bảo an toàn. Tài xế xe container này lại không tuân thủ luật và quy tắc giao thông, bất chấp nguy hiểm lái xe chuyển cùng lúc 3 làn đường, lao hẳn sang làn trong cùng sát dải phân cách (làn đường cho phép các xe di chuyển với tốc độ cao). Tình huống lái quá ẩu này suýt dẫn đến tai nạn nghiêm trọng nếu tài xế ô tô gắn camera hành trình không lái xe tập trung và kịp thời đạp phanh giảm tốc. Vụ việc khiến không ít người chứng kiến vô cùng bức xúc.

Kinh hoàng xe container nhập làn ẩu, suýt gây tai nạn trên cao tốc - Ảnh 1.

Tình huống xe container nhập làn ẩu trên cao tốc, suýt gây tai nạn gây bức xúc

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại tình huống giao thông này sau khi đăng tải đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức phẫn nộ và bất bình trước kiểu lái xe quá liều lĩnh và cẩu thả của tài xế xe container nói trên.

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc, xác minh và xử phạt nghiêm tài xế ô tô vi phạm.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

- Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn đường không đúng quy định "mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề" khi chạy trên đường cao tốc. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn, người vi phạm bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.


Tin liên quan

Nam thanh niên lái xe máy vượt đèn đỏ bị phạt 5 triệu, trừ 4 điểm GPLX

Nam thanh niên lái xe máy vượt đèn đỏ bị phạt 5 triệu, trừ 4 điểm GPLX

Bất chấp luật giao thông và nguy hiểm, nam thanh niên vẫn ngang nhiên lái xe máy vượt đèn đỏ để băng qua giao lộ; bị CSGT lập biên bản phạt nguội với mức phạt 5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Kinh hoàng xe phân khối lớn vượt ẩu ngay cua, ép ô tô con vào lề đường

Ô tô chạy thẳng nhưng cố tình giành làn đường rẽ trái để dừng chờ đèn đỏ

Khám phá thêm chủ đề

Xe container xe container nhập làn ẩu nhập làn ẩu chuyển làn ẩu tài xế cao tốc cao tốc Hà Nội - Ninh Bình lăng kính giao thông lái xe văn minh bạn đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận