Công an TP.HCM đưa ra 4 giải pháp để thành phố không ma túy

Chiều 15.12, hội nghị lần thứ hai của Thành ủy TP.HCM bước vào phần thảo luận tại hội trường, tập trung các giải pháp để giải quyết 4 vấn đề lớn mà Tổng Bí thư Tô Lâm gửi gắm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM là kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường và thành phố không ma túy.

Tại hội nghị, thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết để thực hiện mục tiêu đến năm 2030, 100% phường, xã, đặc khu không ma túy cần thực hiện đồng bộ 4 giải pháp trọng tâm.

Về giải pháp đầu tiên, thiếu tướng Đẹp cho rằng cần có nghị quyết chuyên đề, phân kỳ công việc hằng năm. Hiện nghị quyết được xây dựng và lấy ý kiến. Trong đó, TP.HCM sẽ thành lập ban chỉ đạo do Bí thư Thành ủy làm trưởng ban chỉ đạo, đối với cấp xã thì bí thư đảng ủy là trưởng ban chỉ đạo, còn ở khu phố, ấp thì bí thư chi bộ là tổ trưởng. Sau khi có nghị quyết, TP.HCM xây dựng kế hoạch thực hiện ngay, không cần phải chờ đề án.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an TP.HCM, nêu 4 giải pháp kéo giảm tội phạm ma túy ẢNH: NGUYÊN VŨ

Giải pháp thứ hai được Phó giám đốc Công an TP.HCM đưa ra là phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các tổ chức thành viên, phát động toàn dân tham gia phòng chống ma túy, triển khai đến tận khu phố, ấp. Cụ thể, trong phong trào xây dựng khối đại đoàn kết có nội dung xây dựng khu phố nơi mình sinh sống không ma túy.

Giải pháp thứ ba là tập trung chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy nói riêng và về an ninh trật tự nói chung, để tạo sự lan tỏa.

Giải pháp thứ tư là các lực lượng khối nội chính, nòng cốt là công an triển khai trấn áp mạnh mẽ trong nội địa để xử lý nghiêm các đối tượng, đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy.

Theo Phó giám đốc Công an TP.HCM, bản chất ma túy ở TP.HCM là thẩm thấu từ nơi khác về, là nơi trung chuyển đi các địa phương khác và nước thứ ba.

"Chúng tôi dự kiến ký kết quy chế phối hợp với các tỉnh của nước bạn, triển khai lực lượng, biện pháp nghiệp vụ từ sớm từ xa để phòng ngừa, trấn áp tội phạm", thiếu tướng Đẹp nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được điều hành phần thảo luận kinh tế - xã hội ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trao đổi thêm, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận định phòng chống ma túy là nhiệm vụ "nói thì nghe thấy dễ, nhưng thực hiện thì không dễ chút nào".

Chủ tịch Nguyễn Văn Được thống nhất cao với 4 giải pháp của Công an TP.HCM, đồng thời đề nghị ngành công an phải thực hiện quyết liệt, kiên trì, duy trì thường xuyên thì mới đảm bảo thành phố không ma túy, để người dân sinh sống bình yên.