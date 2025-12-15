Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Các phường, xã ở TP.HCM sẽ duyệt dự án dưới 240 tỉ đồng

Sỹ Đông
Sỹ Đông
15/12/2025 12:44 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết sẽ phân cấp về cho phường, xã quyết định dự án đầu tư công nhóm C, quy mô dưới 240 tỉ đồng.

Sáng 15.12, tại phần thảo luận tổ trong khuôn khổ hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ hai, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục phân cấp, phân quyền về cho phường, xã để tăng tính chủ động, nhất là lĩnh vực đầu tư dự án, đất đai, xây dựng, giáo dục.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định phân cấp, phân quyền là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Theo đó, Trung ương phân cấp về địa phương, các tỉnh thành phân cấp mạnh cho xã, phường. Tuy nhiên, việc phân cấp phải có lộ trình, đảm bảo đúng quy định và phù hợp khả năng tiếp nhận.

"Trước đây, TP.HCM đã phân cấp rất nhiều rồi, giờ chỉ giữ lại một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền. Đa phần đã phân cấp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp", ông Được nói.

Cụ thể, các dự án nhóm B vẫn do UBND TP.HCM quyết định, vì các phường, xã hiện chưa đủ năng lực tiếp nhận. Trước mắt, TP.HCM phân cấp dự án nhóm C (quy mô dưới 240 tỉ đồng) về cho phường, xã. Khi cấp xã đủ mạnh hoặc trong quá trình vận hành, địa phương nào đủ mạnh thì phân cấp dự án nhóm B.

Các phường, xã ở TP.HCM sẽ duyệt dự án dưới 240 tỉ đồng- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi tại phần thảo luận tổ

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trao đổi thêm về mô hình văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết đây là mô hình quản lý hệ thống thông tin đất đai thống nhất trong cả nước, mỗi cấp được phân quyền khai thác theo mức độ khác nhau.

Về mặt chuyên môn, ông Được đánh giá hiện giờ chưa nên phân cấp vì chưa đủ điều kiện về nhân sự, dữ liệu chưa đồng bộ. Đơn cử như phần mềm đăng ký đất đai, sau khi TP.HCM sáp nhập 2 tỉnh thì hiện vẫn dùng 2 hệ thống khác nhau. 

"Bây giờ phân cấp xuống là tản mát, không thực hiện được. Khi cấp xã đầy đủ lực lượng, đào tạo bài bản, am hiểu chuyên môn, cơ sở dữ liệu đầy đủ thì phân cấp về", ông Được nói thêm.

Đối với ban quản lý dự án, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho rằng trước mắt nên tổ chức 38 ban quản lý dự án khu vực theo các quận, huyện, thành phố của 3 địa phương trước sáp nhập. Các xã, phường nếu có dự án thì triển khai theo phương thức đặt hàng, giao nhiệm vụ cho ban quản lý dự án khu vực.

Sắp tới, UBND TP.HCM sẽ mời 168 phường, xã, đặc khu lên làm việc, nơi nào đủ điều kiện về biên chế, trình độ chuyên môn, kinh phí dự án thì mới lập đề án thành lập ban quản lý. Sở Xây dựng được giao thẩm định các tiêu chí này. 

"Mình lập ra thì phải nuôi", ông Được nhấn mạnh, đồng thời giải thích thêm để duy trì bộ máy, nhân sự của ban quản lý không chỉ dựa vào phí quản lý dự án mà còn cả ngân sách hỗ trợ.

