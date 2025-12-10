Chủ tịch Nguyễn Văn Được: TP.HCM sẽ chuyển biến thực chất, rõ nét trong năm 2026

Sáng 10.12, HĐND TP.HCM bước sang ngày làm việc thứ 2. Sau phần chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi về kết quả kinh tế - xã hội năm 2025 và một số định hướng phát triển năm 2026.

Về kết quả năm 2025, ông Được đánh giá đây là giai đoạn thử lửa rất khó khăn cho cả hệ thống chính trị TP.HCM với nhiều sự kiện chính trị quan trọng diễn ra, vận hành chính quyền 2 cấp, đồng thời khắc phục một số tồn tại, tham mưu các cơ chế đặc thù.

Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và sự đồng lòng ủng hộ của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, địa phương đạt nhiều thành tựu kinh tế - xã hội đáng trân trọng và tự hào. "Mặc dù còn chuyện này chuyện nọ chưa đáp ứng kỳ vọng, nhưng năm nay có nhiều gam màu sáng", ông Được đánh giá.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, thời gian qua, địa phương dày công nghiên cứu các cơ chế, chính sách mới bổ sung vào Nghị quyết 98/2023 trình cơ quan Trung ương xem xét thông qua. Qua xem xét, các cơ quan Trung ương, các đại biểu Quốc hội đồng tình, ủng hộ các chính sách mới. "TP.HCM chỉ xin cơ chế, không xin tiền. TP.HCM sẵn sàng là nơi thí điểm các chính sách mới", ông Được khẳng định.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cho biết năm 2025, các chỉ số quan trọng như tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người đều tăng trưởng. Trong đó, thu ngân sách hiện trên 720.000 tỉ đồng, năm 2025 dự kiến đạt hơn 800.000 tỉ đồng, vượt hơn 20% chỉ tiêu Trung ương giao.

Từ đầu năm đến nay, TP.HCM giải quyết 670/838 dự án tồn đọng, đưa hơn 840.000 tỉ đồng vào nền kinh tế với hơn 16.000 ha đất, góp phần tăng thu ngân sách, nhất là tiền sử dụng đất. "Với tinh thần không để hồ sơ nằm chờ, nhiều dự án đã được khởi động trở lại", ông Được nói thêm.

Liên quan đến vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, ông Được cho biết TP.HCM đã tập trung vận hành trung tâm phục vụ hành chính công, sắp xếp cán bộ, công chức, mở rộng thủ tục phi địa giới hành chính. Cơ quan Trung ương đánh giá TP.HCM thực hiện đúng, trúng và kịp thời về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Dù vậy, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng nêu ra một số yếu kém như giải ngân đầu tư công chưa đạt, vận hành bộ máy chưa đồng đều, một số nơi còn thiếu cán bộ, công chức. UBND TP.HCM đã ban hành đề án, giải quyết phần nào thực trạng thiếu công chức chuyên môn tại xã, phường.

Khai thông thể chế, giải phóng nguồn lực

Về nhiệm vụ năm 2026, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết mục tiêu cao nhất là tạo chuyển biến thực chất, rõ nét, đo lường được trong phương thức quản trị, trong phát triển kinh tế và trong chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

TP.HCM chọn chủ đề năm 2026 là "Khai thông thể chế, giải phóng nguồn lực, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ và tạo chuyển biến thực chất trong phát triển thành phố sau sáp nhập". Địa phương đề ra 5 nhóm chỉ tiêu chủ yếu với 26 chỉ tiêu thành phần trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, phát triển đô thị môi trường, cải cách hành chính, quốc phòng - an ninh.

Chủ tọa điều hành kỳ họp HĐND TP.HCM cuối năm 2025 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Một trong các giải pháp trọng tâm của TP.HCM là cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng kinh tế số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Theo ông Được, trước đây, TP.HCM phát triển theo hàng ngang, chiều rộng và đạt kết quả nhất định, nhưng nếu không tái cơ cấu đi theo chiều sâu thì không thể vượt qua bẫy thu nhập trung bình, không vượt qua được thu nhập bình quân 15.000 USD. "Phải coi khoa học công nghệ, trung tâm tài chính quốc tế là cứu cánh", ông Được nói.

Liên quan đến công tác quy hoạch cho TP.HCM mới sau sáp nhập, ông Được cho biết việc xây dựng quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch chung, sau đó làm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tốn rất nhiều thời gian.

Trong dự thảo sửa đổi Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội, TP.HCM đề nghị chỉ cần 1 quy hoạch là có thể dùng làm cơ sở chấp thuận đầu tư, tạo cơ chế thông thoáng. TP.HCM đặt mục tiêu trong năm 2026 sẽ làm xong quy hoạch tổng thể cho toàn thành phố mới.