Chủ tịch UBND TP.HCM tiếp đại diện thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam

Chiều 5.12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tiếp Tổng giám mục Marek Zalewski, Đại sứ Vatican tại Singapore kiêm nhiệm đại diện thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam đến chào xã giao lãnh đạo thành phố.

Cùng dự có Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM.

Tại buổi tiếp, Tổng giám mục Marek Zalewski bày tỏ niềm vui khi trở lại Việt Nam, nơi ông có nhiều năm gắn bó trong công tác mục vụ và đồng hành với các giáo xứ, giáo dân.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tặng quà tới Tổng giám mục Marek Zalewski ẢNH: CỔNG TTĐT TP.HCM

Tổng giám mục trân trọng những bước tiến mạnh mẽ trong quan hệ giữa Vatican và Việt Nam trong 10 năm qua, tạo nền tảng vững chắc cho sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau. Nhân dịp kỷ niệm 2 năm Tòa thánh thiết lập đại diện thường trú tại Việt Nam, Tổng giám mục khẳng định đây là vinh dự lớn và cũng là trách nhiệm để tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác thiết thực giữa 2 bên.

Tổng giám mục Marek Zalewski cam kết sẽ tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, tăng cường kết nối cộng đồng, đóng góp vào đời sống xã hội của TP.HCM, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa Giáo hội Công giáo Việt Nam với Chính phủ Việt Nam.

Tổng giám mục Marek Zalewski nhấn mạnh, Tòa thánh Vatican luôn theo đuổi mục tiêu hòa bình và mong rằng năm mới sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng hơn với TP.HCM. Với đặc thù là địa bàn có đông giáo dân sinh sống, TP.HCM được kỳ vọng tiếp tục là hình mẫu để các địa phương khác tham khảo trong việc gìn giữ sự hòa hợp, đồng hành và đóng góp của đồng bào Công giáo vào sự phát triển chung.

Lãnh đạo TP.HCM chụp hình lưu niệm với đoàn công tác đại diện Tòa thánh Vatican ẢNH: CỔNG TTĐT TP.HCM

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao những chia sẻ của Tổng giám mục Marek Zalewski cũng như những đóng góp của Giáo hội Công giáo đối với đời sống xã hội của TP.HCM, đặc biệt là trong các lĩnh vực thiện nguyện, chăm lo an sinh, giáo dục và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cũng bày tỏ ấn tượng với thông điệp hòa bình mà Tòa thánh Vatican gửi đến thế giới, nhất là trong bối cảnh nhiều khu vực còn xung đột. Ông khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Các tôn giáo tại Việt Nam sống hài hòa, đồng hành cùng dân tộc và tích cực tham gia an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND TP.HCM tin tưởng quan hệ giữa Tòa thánh Vatican với Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng sẽ ngày càng phát triển hiệu quả, thực chất, đồng thời chúc Tổng giám mục Marek Zalewski mạnh khỏe, bình an và hoàn thành tốt trọng trách mà Tòa thánh giao phó.

Nhân dịp Giáng sinh, lãnh đạo thành phố gửi lời chúc đến cộng đồng Công giáo một mùa Giáng sinh đầm ấm, an lành và tràn đầy hy vọng.