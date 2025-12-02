Nhà thờ Đức Bà lung linh 1.000 km đèn LED Giáng sinh 2025: Ý nghĩa bất ngờ

Những ngày qua, người dân TP.HCM nô nức đến Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn) về đêm để check-in Giáng sinh. Nhà thờ sáng rực ánh đèn trở thành biểu tượng lung linh của mùa Giáng sinh, nơi gia đình và giới trẻ cùng hòa mình vào không khí ấm áp, huyền ảo giữa 1.000 km đèn LED rực rỡ.

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn trang trí sáng rực bởi 1.000 km đèn LED ẢNH: PHẠM THẾ HIỂN

1.000 km đèn LED rực sáng Nhà thờ Đức Bà

Linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng Giáo phận TP.HCM, Chánh xứ kiêm Trưởng ban trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn cho biết, năm nay, nhà thờ dùng gần 1.000 km đèn LED - gấp đôi năm ngoái để trang trí. Trong đó, lượng dây đèn tăng chủ yếu là do quấn thành các quả địa cầu nhỏ và các chi tiết trang trí để nhà thờ rực rỡ hơn năm trước.

Khung cảnh Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn rực rỡ như cung điện châu Âu giống như một lời "báo" trước, khi hoàn thành trùng tu, đây là nơi thu hút du khách của thành phố.

Từ ngày 29.11 - 7.12, nhà thờ sẽ sáng đèn từ 18 giờ 45 đến 23 giờ. Từ ngày 8.12 - 5.1.2026, nhà thờ sáng đèn từ 18 giờ 45 đến 2 giờ sáng để bà con đi chơi khuya vẫn có thể thoải mái chụp ảnh check-in.

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn thành điểm check-in của người dân, du khách dịp Giáng sinh ẢNH: PHẠM THẾ HIỂN

Người từ khắp nơi đổ về TP.HCM check-in Nhà thờ Đức Bà: bất ngờ vì lộng lẫy

Linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân chia sẻ, Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn trang trí Giáng sinh không chỉ dành cho giáo dân mà còn chào đón tất cả người dân TP.HCM và du khách khắp nơi. Giáng sinh là dịp lễ quan trọng với người Công giáo, đồng thời cũng là thời điểm cuối năm dương lịch, chuẩn bị đón tết, mang không khí ấm áp cho mọi người.



Những ngày qua, nhìn người dân, du khách khắp nơi hân hoan check-in ở Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân cho biết ông rất xúc động khi thấy công việc mình thực hiện được chào đón.

Nhà thờ trang trí rực rỡ giữa trung tâm TP.HCM ẢNH: PHẠM THẾ HIỂN

Mục tiêu là trang trí cho đẹp, nhưng điều quan trọng hơn là truyền tải thông điệp. Như câu Kinh Thánh nổi tiếng "Chính anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian", Chúa Giêsu dạy các tín hữu lan tỏa điều tốt lành, sự thật và hy vọng đến thế giới.

"Năm nay, chúng tôi sử dụng nhiều quả địa cầu màu xanh, nhắc nhở mọi người rằng trái đất là ngôi nhà chung của tất cả chúng ta. Chúng ta cần gìn giữ màu xanh của thiên nhiên, bảo vệ môi trường sạch - xanh - đẹp, vừa vì sức khỏe của bản thân, vừa vì tương lai của hành tinh mà chúng ta đang sống", linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân bày tỏ.

Ở mọi góc, người dân đều có thể chụp những bức ảnh ấn tượng với ánh sáng từ 1.000 km dây đèn LED ẢNH: PHẠM THẾ HIỂN

Chánh xứ Nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn chia sẻ thêm, công nhân đã tăng ca ngày đêm để quấn những quả cầu bởi công việc này tốn nhiều thời gian, dây đèn. Màu xanh kết hợp với màu trắng trên trang trí nhà thờ là thông điệp nhắc nhở mọi người bảo vệ trái đất – ngôi nhà chung của chúng ta.

Sứ điệp yêu thương mùa Giáng sinh

Linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân chia sẻ, đối với người Công giáo, Giáng sinh là lễ quan trọng vì đây là dịp Thiên Chúa xuống thế làm người, và qua cái chết cùng sự phục sinh của ngài, ơn cứu độ được hoàn tất. Mùa Giáng sinh mang sứ điệp yêu thương, chia sẻ, nhắc nhở chúng ta nâng đỡ những thân phận lầm than.

Trong các buổi thánh lễ, các vị linh mục đều nhắc nhở về tinh thần bác ái. Dịp Giáng sinh là sứ điệp yêu thương, Chúa xuống thế vì yêu thương và cứu độ con người. Chúa mời gọi những người Kitô hữu yêu thương, giúp đỡ mọi người, chia sẻ với những người hoạn nạn, nghèo khổ và đang gặp khó khăn.

Linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân dành trọn tâm huyết cho cuộc đại trùng tu "có một không hai" này. Mong ước của ông chỉ là có sức khỏe để hoàn thành công trình ẢNH: NHẬT THỊNH

"Năm nay, đồng bào ruột thịt của chúng ta ở miền Bắc và miền Trung liên tiếp chịu bão lũ, thật sự rất thương tâm. Caritas Tổng Giáo phận TP.HCM đã nhiều lần gửi cứu trợ tới các giáo xứ ở nơi gặp bão lũ, còn Caritas ở những nơi đó sẽ phân phát lại cho bà con. Bất kể tôn giáo nào, bất cứ ai gặp hoạn nạn đều nhận được sự sẻ chia và giúp đỡ tận tình", Linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân bày tỏ.

Trước đó, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã kêu gọi các giáo xứ mở rộng trái tim, đóng góp qua Caritas để gửi về các giáo phận, chia sẻ với đồng bào trong lúc khó khăn.

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn nổi bật ở trung tâm TP.HCM với các trang trí ấn tượng, ấm áp cùng sứ điệp yêu thương của mùa Giáng sinh ẢNH: TÔ CHÍ HÙNG