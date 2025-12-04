Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn lên đèn: Người dân TP.HCM check-in đón Giáng sinh 2025

Còn chưa đến 3 tuần nữa là Giáng sinh 2025, khu vực nhà thờ Đức Bà Sài Gòn vào buổi tối đông đúc từ khi nhà thờ chính thức lên đèn.



Nhà thờ Đức Bà rực rỡ tối 30.11 ẢNH: THANH MAI

Khu vực từ trước Bưu điện TP.HCM đến công viên quanh nhà thờ, các nhóm bạn trẻ, cặp đôi, gia đình và du khách liên tục dừng lại tạo dáng chụp ảnh hoặc ngồi nghỉ ngắm cảnh.

Chị Như Ý (24 tuổi) và chị Ngọc Ngân (24 tuổi) cho biết khá bất ngờ với lượng người đổ về. "Không khí nhộn nhịp, đông vui, nhiều nơi đã trang trí đón Noel làm tôi cảm thấy nôn nao hơn. Khi đến nơi tôi còn ngạc nhiên vì đông người như vậy", chị Như Ý chia sẻ.

Những dải đèn LED màu vàng góp phần làm khung cảnh trở nên rực rỡ, ấm áp hơn ẢNH: THANH MAI

Còn chị Ngọc Ngân tỏ ra hào hứng với những tiểu cảnh trang trí của nhà thờ và Diamond Plaza năm nay. "Nhà thờ trang trí rất rực rỡ, Diamond Plaza cũng thu hút nhiều người đến, tôi đã thấy ánh đèn vàng của nhà thờ, cảm nhận rõ không khí Noel đang cận kề".

Khi hệ thống chiếu sáng được bật lên, dòng người đổ về càng lúc càng đông. Nhiều người đi đường dừng lại chụp ảnh, tìm những góc đẹp để lưu giữ khoảnh khắc. Trong nhóm bạn trẻ đang chờ đến lượt chụp hình, chị Bảo Ngọc (18 tuổi), lần đầu đón Noel tại TP.HCM, chia sẻ: "Tôi ấn tượng nhất là Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, bởi nhìn từ xa rất rực rỡ và đẹp. Đây cũng là năm đầu tiên tôi đón Giáng sinh ở thành phố. Từ Đồng Nai lên TP.HCM học tập, tôi rất mong chờ những điều sắp đến trong tháng 12 này".

Nhà thờ sáng rực ở trung tâm TP.HCM đón Giáng sinh 2025 ẢNH: THANH MAI

Không riêng khu vực Nhà thờ Đức Bà, các tuyến đường như Lê Duẩn, Công xã Paris, Nguyễn Du… cũng sôi động hơn thường ngày. Nhiều người đổ về trung tâm thành phố để dạo phố, uống cà phê, chụp ảnh. Du khách nước ngoài khi đi ngang qua cũng dừng lại ghi lại vài khoảnh khắc, khiến không khí khu trung tâm càng thêm nhộn nhịp, nhất là về đêm.

Trong khi đó, trung tâm thương mại Diamond Plaza trên đường Lê Duẩn cũng thu hút đông người dân. Ông già Noel và hai cây thông lớn được dựng ngay lối vào, xung quanh là các tiểu cảnh Giáng sinh nhiều màu sắc. Từ đầu buổi tối, các gia đình dẫn con nhỏ đến chụp hình, nhóm bạn trẻ tạo dáng, còn các cặp đôi dạo quanh khu vực để chờ có vị trí đẹp chụp ảnh.

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn là điểm check-in thu hút người dân, du khách mỗi dịp Giáng sinh ẢNH: THANH MAI

Trong lúc cùng gia đình chụp ảnh tại Diamond Plaza, anh Alex Nguyễn Viết Vinh (38 tuổi) chia sẻ, vì khu vực trang trí ở đây đầu tư nhiều nên năm nào cũng có đông người dân đến chụp ảnh.

"Vì lúc trước chỉ có 2 vợ chồng đi chơi Giáng sinh, sau đó gia đình có thêm thành viên và con cũng lớn dần nên mỗi năm đến Noel đều cảm thấy vui hơn", anh Vinh nói.

Đông nghẹt nhóm gia đình, bạn trẻ đến Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn vào buổi tối ẢNH: THANH MAI

Khu vực trang trí đón Giáng sinh của Diamond Plaza đông người đến chụp ảnh ẢNH: THANH MAI

Các gia đình, bạn trẻ, cặp đôi đến chụp ảnh cùng ông già Noel và 2 cây thông lớn ẢNH: THANH MAI

Anh cũng cho biết, bầu không khí năm nay mát mẻ, nhộn nhịp hơn các năm trước. Khu vực từ nhà thờ Đức Bà đến trung tâm thương mại Diamond Plaza tràn ngập không khí Giáng sinh. Khi càng về tối, dòng người đến tham quan, chụp ảnh và dạo phố càng đông hơn.