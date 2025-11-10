Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Ngày âm hôm nay 10.11 là ngày gì? Còn bao nhiêu ngày nữa tới Giáng sinh 2025?

Cao An Biên
Cao An Biên
10/11/2025 08:19 GMT+7

Ngày âm hôm nay 10.11 là ngày gì? Nhiều người đang quan tâm còn bao nhiêu ngày nữa sẽ tới Giáng sinh 2025 - thời điểm được mong chờ nhất dịp cuối năm.

Hôm nay là thứ hai đầu tuần ngày 10.11. Ngày âm hôm nay là ngày 21 tháng 9, còn gọi là ngày Quý Mùi, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Ngày này thuộc tiết khí Lập đông, một trong 24 tiết khí trong năm - tiết khí đánh dấu sự chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông.

Ngày âm hôm nay 10.11 có gì đặc biệt?: Đếm ngược tới Giáng sinh còn mấy ngày? - Ảnh 1.

Chúng ta đang trải qua những tháng cuối cùng của năm 2025

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chúng ta vừa trải qua ngày chủ nhật cuối tuần, ngày 9.11. Theo lịch âm là ngày 20 tháng 9, còn gọi là ngày Nhâm Ngọ, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Đây cũng là ngày thứ ba của tiết khí Lập đông.

Ngày 10.11 hôm nay có sự kiện đáng chú ý là ngày Ngày Khoa học thế giới vì hòa bình và phát triển (World Science Day for Peace and Development). Ngày này nhấn mạnh vai trò quan trọng của khoa học trong xã hội và nhu cầu thu hút công chúng tham gia vào các cuộc tranh luận về các vấn đề khoa học.

Bên cạnh đó, ngày này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng và sự liên quan của khoa học trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Còn bao nhiêu ngày nữa tới Giáng sinh 2025?

Thời điểm này trên mạng xã hội, nhiều người đã háo hức đếm ngược tới ngày Giáng sinh 2025. Lễ Giáng sinh được tổ chức vào ngày 25.12 hằng năm, tuy nhiên thời điểm này, nhiều nơi ở TP.HCM đã bắt đầu trang trí Giáng sinh sớm.

Xét theo lịch âm, năm nay, Giáng sinh diễn ra vào 6 tháng 11, là ngày Mậu Thìn, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ. Ngày Giáng sinh thuộc tiết khí Đông chí, tiết khí thứ 22 trong tổng 24 tiết khí trong năm.

Giáng sinh là một lễ lớn của người Công giáo. Vào dịp này, tại nhà thờ, nhà người dân thường trang trí hang đá, cây thông Noel vô cùng đẹp mắt. Bên cạnh ý nghĩa về mặt tôn giáo, lễ Giáng sinh còn là dịp để gia đình tụ tập, quây quần bên nhau chia sẻ những chuyện vui buồn trong năm.

Ngày âm hôm nay 10.11 có gì đặc biệt?: Đếm ngược tới Giáng sinh còn mấy ngày? - Ảnh 2.

Xóm đạo Phạm Thế Hiển lớn nhất TP.HCM chật kín người mỗi mùa Giáng sinh

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chính xác là còn 45 ngày nữa, người Việt nói riêng và hàng tỉ người trên khắp thế giới nói chung sẽ chính thức đón Giáng sinh. 7 ngày sau Giáng sinh, tết dương lịch 2026 chính thức bắt đầu, tức tính từ thời điểm hiện tại, còn 52 ngày nữa.

Tài khoản Nguyen Phuong Hien háo hức: "Cùng nhau đếm ngược thôi nào!". "Nhìn vậy mà nhanh quá luôn, một năm sắp qua rồi!", NT Hạnh bình luận. Nguyễn Đức chia sẻ: "Tự nhiên thấy nôn tới Giáng sinh, tới năm mới 2026 ghê".

Tin liên quan

Hôm nay người Việt đón tiết Lập đông: Tết dương lịch 2026 thuộc tiết khí nào?

Hôm nay người Việt đón tiết Lập đông: Tết dương lịch 2026 thuộc tiết khí nào?

Tiết Lập đông 2025 chính thức bắt đầu vào hôm nay 7.11. Tiết khí này đánh dấu tết dương lịch 2026 đang đến gần.

'Đếm ngược' tết dương lịch còn 59 ngày: Khi nào bắt đầu tiết Lập đông?

Lịch âm hôm nay 1.11.2025 là ngày gì? Bao lâu tới tết Dương lịch, tết Nguyên đán?

Khám phá thêm chủ đề

Giáng sinh ngày âm hôm nay lịch Âm giáng sinh 2025 còn mấy ngày tới giáng sinh Tết dương lịch 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận