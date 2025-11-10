Ngày âm hôm nay 10.11 là ngày gì? Còn bao nhiêu ngày nữa tới Giáng sinh 2025?

Hôm nay là thứ hai đầu tuần ngày 10.11. Ngày âm hôm nay là ngày 21 tháng 9, còn gọi là ngày Quý Mùi, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Ngày này thuộc tiết khí Lập đông, một trong 24 tiết khí trong năm - tiết khí đánh dấu sự chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông.

Chúng ta đang trải qua những tháng cuối cùng của năm 2025 ẢNH: CAO AN BIÊN

Chúng ta vừa trải qua ngày chủ nhật cuối tuần, ngày 9.11. Theo lịch âm là ngày 20 tháng 9, còn gọi là ngày Nhâm Ngọ, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Đây cũng là ngày thứ ba của tiết khí Lập đông.

Ngày 10.11 hôm nay có sự kiện đáng chú ý là ngày Ngày Khoa học thế giới vì hòa bình và phát triển (World Science Day for Peace and Development). Ngày này nhấn mạnh vai trò quan trọng của khoa học trong xã hội và nhu cầu thu hút công chúng tham gia vào các cuộc tranh luận về các vấn đề khoa học.

Bên cạnh đó, ngày này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng và sự liên quan của khoa học trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Còn bao nhiêu ngày nữa tới Giáng sinh 2025?

Thời điểm này trên mạng xã hội, nhiều người đã háo hức đếm ngược tới ngày Giáng sinh 2025. Lễ Giáng sinh được tổ chức vào ngày 25.12 hằng năm, tuy nhiên thời điểm này, nhiều nơi ở TP.HCM đã bắt đầu trang trí Giáng sinh sớm.

Xét theo lịch âm, năm nay, Giáng sinh diễn ra vào 6 tháng 11, là ngày Mậu Thìn, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ. Ngày Giáng sinh thuộc tiết khí Đông chí, tiết khí thứ 22 trong tổng 24 tiết khí trong năm.

Giáng sinh là một lễ lớn của người Công giáo. Vào dịp này, tại nhà thờ, nhà người dân thường trang trí hang đá, cây thông Noel vô cùng đẹp mắt. Bên cạnh ý nghĩa về mặt tôn giáo, lễ Giáng sinh còn là dịp để gia đình tụ tập, quây quần bên nhau chia sẻ những chuyện vui buồn trong năm.

Xóm đạo Phạm Thế Hiển lớn nhất TP.HCM chật kín người mỗi mùa Giáng sinh ẢNH: CAO AN BIÊN

Chính xác là còn 45 ngày nữa, người Việt nói riêng và hàng tỉ người trên khắp thế giới nói chung sẽ chính thức đón Giáng sinh. 7 ngày sau Giáng sinh, tết dương lịch 2026 chính thức bắt đầu, tức tính từ thời điểm hiện tại, còn 52 ngày nữa.

Tài khoản Nguyen Phuong Hien háo hức: "Cùng nhau đếm ngược thôi nào!". "Nhìn vậy mà nhanh quá luôn, một năm sắp qua rồi!", NT Hạnh bình luận. Nguyễn Đức chia sẻ: "Tự nhiên thấy nôn tới Giáng sinh, tới năm mới 2026 ghê".