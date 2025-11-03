'Đếm ngược' Tết Dương lịch còn 59 ngày: Khi nào bắt đầu tiết Lập đông?

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, ngày 3.11.2025. Theo lịch âm hôm nay là ngày 14 tháng 9, còn gọi là ngày Bính Tý, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Người Việt cũng đang trong thời gian của tiết Sương giáng, một trong 24 tiết khí trong năm và chỉ còn vài ngày nữa tiết Lập đông sẽ bắt đầu.

Tiết Lập đông sắp bắt đầu ẢNH: CAO AN BIÊN

Thời điểm này, trên mạng xã hội, nhiều người bắt đầu nôn nao đếm ngược tới ngày tết Dương lịch và tết Nguyên đán 2026. Tính từ ngày hôm nay tới ngày 1.1.2026, còn 59 ngày nữa người Việt sẽ chính thức đón tết Dương lịch 2026. Trong khi đó, tới 106 ngày nữa, tức 17.2.2026, người Việt mới chính thức đón mùng 1 tết Nguyên đán.

Tuy nhiên trước khi đến thời điểm trên, người Việt sẽ còn trải qua nhiều tiết khí khác nhau nhau trong năm. Tiết Sương giáng hiện tại có ý nghĩa "sương mù" là tiết thứ 18 trong 24 tiết khí, là tiết khí cuối cùng của mùa thu cho thấy không khí bắt đầu trở lạnh với những làn sương giá buốt xuất hiện ngày càng dày đặc.

Tiếp nối tiết Sương giáng là tiết Lập đông, đánh dấu thời gian đến tết Dương lịch lẫn tết Nguyên đán 2026 đang đến rất gần.

Tiết Lập đông có ý nghĩa gì?

Theo chuyên gia, 24 tiết khí là 24 khoảng thời gian, mỗi khoảng dài 15 hoặc 16 ngày, mô tả 24 giai đoạn thời tiết khác nhau trong năm. Vì chu kỳ này phụ thuộc vào vị trí của trái đất trên quỹ đạo.

Cụ thể, 24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Tiết lập đông 2025 bắt đầu vào ngày 7.11 ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo quy ước, tiết Sương giáng là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 23 hay 24.10 khi kết thúc tiết Hàn lộ và kết thúc vào khoảng ngày 7 hay 8.11 khi tiết Lập đông bắt đầu.

Năm 2025 này, tiết Lập đông bắt đầu vào ngày 7.11 dương lịch. Tiết khí này có ý nghĩa là "đầu đông". Theo cách tính hiện đại, với điểm Xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Lập đông ứng với kinh độ mặt trời bằng 225°.

Tiết khí đứng ngay trước Lập đông là Sương giáng và tiết khí kế tiếp sau là Tiểu tuyết. Đây cũng là tiết khí thứ 19 trong 24 tiết khí, đánh dấu sự chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông trong năm.