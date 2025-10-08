Lịch âm hôm nay 8.10: Qua rằm tháng 8, người Việt bắt đầu đón tiết Hàn lộ

Cụ thể, hôm nay là thứ tư ngày 8 tháng 10 dương lịch. Lịch âm hôm nay là ngày 17 tháng 8, theo cách gọi can chi đây là ngày Canh Tuất, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ. Đây cũng là ngày đầu tiên của tiết khí Hàn lộ.

Hôm nay ngày 8.10, là ngày bắt đầu tiết Hàn lộ ẢNH: CAO AN BIÊN

Người Việt vừa trải qua tiết Thu phân. Tiết khí này có ý nghĩa là giữa thu, bắt đầu từ ngày 23.9 đến ngày 7.10 dương lịch. Thu phân năm 2025 xảy ra vào lúc 1 giờ 20 phút rạng sáng 23.9 theo giờ Việt Nam. Đây là thời điểm đánh dấu sự bắt đầu của mùa thu ở Bắc bán cầu và mùa xuân ở Nam bán cầu. Vào ngày này, mọi nơi trên trái đất đều có ngày và đêm gần như chính xác bằng 12 giờ.

24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Tiết khí Hàn lộ có ý nghĩa gì?

Theo chuyên gia lịch pháp, tiết khí Hàn lộ chính thức bắt đầu từ hôm nay 8.10 và kéo dài đến ngày 22.10. Tiếp nối ngay sau tiết khí này là tiết Sương giáng bắt đầu vào ngày 23.10.

Theo cách tính hiện đại, với điểm xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Hàn lộ ứng với kinh độ mặt trời bằng 195°. Ngày bắt đầu tiết Hàn lộ do vậy được tính theo cách tính của dương lịch hiện đại và thường rơi vào ngày 8 hay 9.10 dương lịch tùy theo từng năm.

Hàn lộ có ý nghĩa là "mát mẻ" ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Tiết khí này có ý nghĩa là "mát mẻ". Từ sau tiết Thu phân tới tiết Hàn lộ, mặt trời dịch ngày càng gần về phía nam. Quỹ đạo mà trái đất quay quanh mặt trời đã chuyển sang giai đoạn bán cầu Nam ngả phía mặt trời nhiều hơn. Đây là thời điểm bán cầu Bắc nhận được lượng nhiệt ít nên khí hậu lạnh hơn.

Sau tiết khí này là tiết Sương giáng, có ý nghĩa là "sương mù". Đây là tiết thứ 18 trong 24 tiết khí, là tiết khí cuối cùng của mùa thu cho thấy không khí bắt đầu trở lạnh với những làn sương giá buốt xuất hiện ngày càng dày đặc.