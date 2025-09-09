Ngày 9 tháng 9 năm 2025: Lịch âm hôm nay có gì đặc biệt?

Hôm nay là thứ ba, ngày 9 tháng 9 năm 2025. Mạng xã hội thích thú chia sẻ về ngày này vì cho rằng đây là ngày đặc biệt khi có hai số "9", được xem là số đẹp. Trong khi đó theo lịch âm hôm nay, đây là ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Bạch lộ.

Hôm nay là ngày 9 tháng 9 dương lịch, theo âm lịch là ngày 18 tháng 7 ẢNH: AI

Hôm qua là ngày đầu tuần thứ hai, ngày 8 tháng 9 dương lịch. Đây là ngày Canh Thìn, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Đây cũng là ngày nhiều người Việt Nam cũng như trên khắp thế giới được chiêm ngưỡng nguyệt thực toàn phần.

Như Thanh Niên thông tin, mực nước tại hầu hết các trạm trên hệ thống sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường rằm tháng 7 âm lịch. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện vào hôm nay và ngày mai, tức 9 - 10 tháng 9 (nhằm 18 - 19 tháng 7 âm lịch).

Space.com cho biết mặt trăng chính là nguyên nhân chính của thủy triều. Trong khi đó, lịch âm hoạt động dựa trên chu kỳ tròn khuyết của mặt trăng, theo sát sự thay đổi pha của mặt trăng từ không trăng, trăng lưỡi liềm, trăng bán nguyệt, trăng khuyết, trăng tròn và ngược lại. Như vậy, cả mặt trăng, lịch âm và thủy triều có mối liên hệ đặc biệt với nhau.

Mỗi tháng, thủy triều xảy ra khi trăng tròn như dịp rằm tháng 7 năm nay và trăng mới. Vào những thời điểm này, mặt trăng và mặt trời tạo thành một đường thẳng với trái đất, do đó các hiệu ứng thủy triều của chúng cộng lại với nhau. Mặt trời tác dụng ít hơn một nửa lực thủy triều của mặt trăng.

Đỉnh triều không trùng với cận điểm của mặt trăng mà thực tế sẽ chậm hơn tới vài ẢNH: NGUYỄN TIẾN LÃM

"Thủy triều cao nhất sẽ không trùng với cận điểm của mặt trăng mà thực tế sẽ chậm hơn tới vài ngày tùy thuộc vào vị trí cụ thể", Space.com. Đó cũng là lý do mà đỉnh triều tháng 7 âm lịch này không xuất hiện vào ngày trăng tròn nhất hôm qua 8.9 mà được dự báo xuất hiện hôm nay và ngày mai.

Giai đoạn này bắt đầu vào mùa triều cường cao trong năm cần đề phòng ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông. Dự báo trong hôm nay ngày 9 tháng 9 và vài ngày tới, thời tiết TP.HCM và Nam bộ nắng ráo gia tăng nhưng chiều tối vẫn có mưa rào và giông.

Hôm nay, dự báo thời tiết TP.HCM phổ biến nắng ráo, chiều tối có mưa giông nhưng lượng và diện giảm so với hôm trước. Thời tiết sáng nắng chiều mưa sẽ kéo dài đến khoảng ngày 11 - 12 tháng 9. Người dân TP.HCM ở các khu vực trũng thấp cần lưu ý phòng tránh tình trạng ngập cục bộ do mưa kết hợp triều cường ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật.