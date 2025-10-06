Đêm Trung thu, 2 trận mưa sao băng cùng xuất hiện: Người Việt ngắm được không?

Theo Space.com, mưa sao băng Orionids vẫn đang tiếp tục hoạt động trên bầu trời. Trận mưa sao băng này kéo dài từ ngày 2.10 đến ngày 12.11 và được dự báo đạt cực đại vào khoảng ngày 20 và 21.10, khi đó có thể nhìn thấy 10 - 20 vệt sao băng mỗi giờ, trong điều kiện bầu trời tối lý tưởng.

2 trận mưa sao băng cùng xuất hiện tối nay 6.10, đúng vào đêm Trung thu ẢNH: THANH TÙNG

Sao băng Orionids được biết đến với việc để lại những vệt sáng trên bầu trời đêm và có thể được nhìn thấy mỗi năm khi trái đất lao qua vệt mảnh vỡ dày đặc do sao chổi 1P/Halley để lại.

Người quan sát sẽ chứng kiến các sao băng Orionids bay vút ra từ điểm xuất phát nằm gần các ngôi sao của chòm sao Orion, có thể nhìn thấy phía trên đường chân trời phía đông nam vào rạng sáng giữa tháng 10.

Thời điểm tốt nhất để săn sao băng Orionids là vào những giờ sau nửa đêm, đặc biệt vào ngày mưa sao băng đạt đỉnh, khi ánh sáng tỏa ra cao trên bầu trời trong pha trăng non hằng tháng, khiến bầu trời không bị ô nhiễm ánh sáng tự nhiên.

Thêm trận mưa sao băng thứ hai "kỳ lạ"

Ngay trong tối nay 6.10, một trận mưa sao băng khác cũng xuất hiện, đó là Draconids. EarthSky cho biết trận mưa sao băng này chỉ kéo dài từ ngày 6 đến ngày 10.10.

Theo Space.com, mưa sao băng Draconids là một hiện tượng thực sự kỳ lạ, ở chỗ điểm tỏa sáng ở vị trí cao nhất trên bầu trời khi màn đêm buông xuống. Điều đó có nghĩa là không giống như nhiều trận mưa sao băng khác, nhiều sao băng Draconids có khả năng xuất hiện vào buổi tối hơn là vào buổi sáng sau nửa đêm.

ẢNH: THANH TÙNG

Trận mưa sao băng này thường xuất hiện âm thầm, chỉ tạo ra một vài sao băng chậm rãi mỗi giờ trong hầu hết các năm. Để quan sát mưa sao băng này, người yêu thiên văn Việt Nam có thể nhìn lên bầu trời đêm 8.10 đến rạng sáng 9.10. Tuy nhiên, việc quan sát sao băng có thể bị cản trở bởi ánh trăng.

Điểm tỏa sáng của trận mưa sao băng này là chòm sao Draco hay được biết đến là chòm sao con rồng, có thể được tìm thấy ở bầu trời phía bắc.

