Mưa sao băng hiếm và bí ẩn vừa phát hiện: Người Việt ngắm được từ tối nay

Trang Space.com thông tin Chi Cygnids là một bất ngờ thú vị vào tháng 9. Trận mưa sao băng mới được phát hiện không lâu đang hoạt động mạnh hơn trong tuần này. Đặc biệt, nó có thể sẽ còn mạnh hơn nữa trong vài đêm tới.

Mưa sao băng luôn là hiện tượng kỳ thú với người yêu thiên văn ẢNH: THANH TÙNG

Theo chuyên gia, đỉnh điểm hay thời điểm hoạt động cực đại của trận mưa sao băng này vào cuối tuần này, từ ngày 13 - 15.9.2025. Người quan sát cần lưu ý rằng đây là một trận mưa sao băng "khiêm tốn".

"Với mưa sao băng Chi Cygnids, điều quan trọng không phải là việc nhìn thấy một lượng lớn sao băng như mưa sao băng Perseids nổi tiếng vào tháng 8 hay mưa sao băng Geminids vào tháng 12. Những người săn tìm mưa sao băng Chi Cygnids sẽ cảm thấy hấp dẫn bởi cảm giác hồi hộp", Space.com thông tin.

Vì sao hiếm và bí ẩn?

Mưa sao băng hàng năm thường xảy ra khi trái đất, trên quỹ đạo quanh mặt trời "chặn" các mảnh vỡ trên đường đi của sao chổi hoặc đôi khi là tiểu hành tinh. Tuy nhiên, thiên thể mẹ của Chi Cygnids vẫn chưa được biết chắc chắn.

Sự trở lại của sao chổi Chi Cygnids cứ 5 năm một lần cho thấy nó có thể là từ các hạt còn sót lại của một sao chổi chưa xác định thuộc họ sao Mộc. Mưa sao băng này khác thường bởi các lý do sau.

Thứ nhất, nhiều trận mưa sao băng nổi tiếng thường xuất hiện vào đêm muộn. Nhưng điểm sáng của Chi Cygnids lại ở rất cao trên bầu trời, gần thiên đỉnh, ngay khi trời tối. Vậy nên đây là một trận mưa sao băng vào đầu buổi tối.

Quan sát mưa sao băng cần có sự ủng hộ của thời tiết ẢNH: THANH TÙNG

Thứ hai, mưa sao băng Chi Cygnids không được biết đến là những sao băng sáng nhất. Tuy nhiên, chúng vẫn thu hút sự chú ý bởi tốc độ khá chậm, ước tính chỉ 15 km/giây, khá chậm so với hầu hết các trận mưa sao băng khác. Trong khi so với mưa sao băng Perseids, chúng lướt qua không trung với tốc độ khoảng 60 km/giây. Tốc độ chậm này giúp bạn dễ dàng phát hiện và quan sát hơn.

Mưa sao băng Chi Cygnids được đặt tên theo điểm sáng biểu kiến của nó gần ngôi sao Chi Cygni trong chòm sao Thiên Nga (Cygnus the Swan). Ngôi sao Chi Cygni là một sao đôi biến quang không xa ngôi sao sáng Vega trong chòm sao Thiên Cầm (Lyra the Harp). Giống như các trận mưa sao băng khác, bạn không cần phải nhìn vào điểm sáng của nó, vì sao băng có thể xuất hiện ở bất kỳ khu vực nào trên bầu trời.