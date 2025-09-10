Sắp có nhật thực cuối cùng năm 2025: Người Việt có xem được mặt trăng 'cắn' mặt trời?

Theo trang Space.com, vào ngày 21.9 tới đây, nhiều người ở một số khu vực trên trái đất sẽ quan sát thấy mặt trăng "cắn" một phần mặt trời. Trên thực tế, thời điểm này, bóng của mặt trăng chiếu xuống đáy địa cầu của chúng ta, tạo ra nhật thực một phần.

Nhật thực là hiện tượng kỳ thú thu hút sự quan tâm lớn của người yêu thiên văn

Nhật thực một phần này sẽ có thể nhìn thấy ở nhiều nơi thuộc Nam bán cầu. Đây là nhật thực thứ hai và cũng là nhật thực cuối cùng của năm 2025, diễn ra ngay trước ngày Xuân phân, ngày mà ngày và đêm có độ dài gần bằng nhau ở cả Bắc bán cầu và Nam bán cầu.

Chuyên gia ước tính có khoảng hơn 16 triệu người sống trong các khu vực sẽ chứng kiến nhật thực một phần này. Không có địa điểm nào sẽ chứng kiến nhật thực toàn phần.

New Zealand nằm ở vị trí thuận lợi nhất để quan sát hiện tượng này, mặc dù nhật thực có thể được nhìn thấy ở nhiều đảo Thái Bình Dương, một số vùng ở Nam Cực và một dải mỏng ở bờ biển phía đông của Úc.

Như vậy, Việt Nam không thể quan sát trực tiếp hiện tượng này. Tuy nhiên, người yêu thiên văn có thể quan sát trực tuyến thông qua các buổi phát trực tiếp nhật thực trên Timeanddate.com và Space.com.

Có các loại nhật thực nào?

Theo Space.com, có 4 loại nhật thực tùy thuộc vào vị trí của mặt trời, mặt trăng và trái đất tại thời điểm xảy ra sự kiện. Nhật thực luôn xảy ra khoảng 2 tuần trước hoặc sau nguyệt thực.

Việt Nam không nằm trong vùng quan sát được của lần nhật thực này, tuy nhiên người quan tâm có thể quan sát trực tuyến ẢNH: CAO AN BIÊN

1. Nhật thực toàn phần: Mặt trời bị mặt trăng che khuất hoàn toàn.

2. Nhật thực một phần: Mặt trăng không che khuất hoàn toàn mặt trời nên chỉ che khuất một phần mặt trời. Ở đây, mặt trăng dường như đang "cắn" mặt trời.

3. Nhật thực hình khuyên: Mặt trăng nằm ở trung tâm phía trước mặt trời nhưng không bao phủ toàn bộ bề mặt (như được thấy trong nhật thực toàn phần). Một "vòng lửa" tỏa sáng quanh mặt trăng.

4. Nhật thực lai: Nhật thực hiếm nhất là sự kết hợp giữa nhật thực toàn phần và hình khuyên và được tạo ra khi bóng của mặt trăng di chuyển trên trái đất.