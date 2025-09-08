Chiêm ngưỡng nguyệt thực rạng sáng nay ở Việt Nam: Đêm săn 'trăng máu' đặc biệt

Buổi quan sát thu hút nhiều người dân và khách du lịch tham gia. "Đây không phải lần đầu em tổ chức quan sát cộng đồng nhưng có lẽ là lần đầu tiên em được làm cùng với một người bạn quen qua mạng xã hội. Dù không xem được trọn vẹn do điều kiện thời tiết không ủng hộ, bọn em vẫn có cơ hội quan sát được đầy đủ các pha quan trọng của nguyệt thực, được nhiều người qua đường chú ý và tham gia quan sát, trong đó có những vị khách nước ngoài giúp em rèn kỹ năng tiếng Anh. Nhìn chung đêm nay là một trải nghiệm rất tuyệt vời", Hoàng Anh bày tỏ