Chiêm ngưỡng nguyệt thực rạng sáng nay ở Việt Nam: Đêm săn 'trăng máu' đặc biệt

Nguyệt thực toàn phần hay còn gọi là "trăng máu" vừa kết thúc cách đây ít giờ, vào lúc 3 giờ 55 phút rạng sáng nay 8.9, để lại một đêm thú vị với người Việt Nam trên khắp các tỉnh thành. Mạng xã hội ào ạt chia sẻ những hình ảnh chụp được mặt trăng chuyển sang màu đỏ như máu.
Các thành viên của HAAC thâu đêm "săn" nguyệt thực tại TP.HCM. Anh Nguyễn Anh Tuấn, cựu Chủ nhiệm HAAC cho biết thời tiết ở TP.HCM không ủng hộ việc quan sát. "Vào pha toàn phần, trăng mất dạng, chỉ còn có thể thấy được qua kính thiên văn", anh Tuấn chia sẻ thêm. Tuy nhiên, HAAC cũng đã có được những khoảnh khắc thú vị về nguyệt thực rạng sáng nay
ẢNH: HAAC
Buổi quan sát thu hút nhiều người dân và khách du lịch tham gia. "Đây không phải lần đầu em tổ chức quan sát cộng đồng nhưng có lẽ là lần đầu tiên em được làm cùng với một người bạn quen qua mạng xã hội. Dù không xem được trọn vẹn do điều kiện thời tiết không ủng hộ, bọn em vẫn có cơ hội quan sát được đầy đủ các pha quan trọng của nguyệt thực, được nhiều người qua đường chú ý và tham gia quan sát, trong đó có những vị khách nước ngoài giúp em rèn kỹ năng tiếng Anh. Nhìn chung đêm nay là một trải nghiệm rất tuyệt vời", Hoàng Anh bày tỏ
ẢNH: TRƯƠNG THANH LONG
Ảnh nguyệt thực qua góc máy của Thanh Long. Anh và và những người bạn đã có đêm đáng nhớ với nguyệt thực
ẢNH: TRƯƠNG THANH LONG
