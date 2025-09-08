Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Chiêm ngưỡng nguyệt thực rạng sáng nay ở Việt Nam: Đêm săn 'trăng máu' đặc biệt

Cao An Biên - Trương Thanh Long
08/09/2025 07:15 GMT+7

Thâu đêm săn 'trăng máu', người Việt Nam ở khắp các tỉnh thành vừa chụp lại được khoảnh khắc thú vị. Tại TP.HCM, dù thời tiết không ủng hộ nhưng một số người yêu thiên văn vẫn 'bắt được' nguyệt thực toàn phần rạng sáng nay 8.9.

Nguyệt thực toàn phần hay còn gọi là "trăng máu" vừa kết thúc cách đây ít giờ, vào lúc 3 giờ 55 phút rạng sáng nay 8.9, để lại một đêm thú vị với người Việt Nam trên khắp các tỉnh thành. Mạng xã hội ào ạt chia sẻ những hình ảnh chụp được mặt trăng chuyển sang màu đỏ như máu.

Chiêm ngưỡng 'trăng máu' vừa xuất hiện ở Việt Nam: Đêm nguyệt thực đặc biệt tại TP.HCM - Ảnh 1.

Nguyệt thực toàn phần được chụp tại Hải Phòng (Hải Dương cũ) rạng sáng nay

ẢNH: QUANG MINH

Chiêm ngưỡng 'trăng máu' vừa xuất hiện ở Việt Nam: Đêm nguyệt thực đặc biệt tại TP.HCM - Ảnh 2.

Tại trụ sở CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC), nhiều người yêu thiên văn đã cùng nhau tụ họp trong sự kiện cộng đồng: "Nguyệt thực toàn phần". Anh Đặng Tuấn Duy, Chủ nhiệm HAAC đã chia sẻ nhiều kiến thức thú vị về nguyệt thực

ẢNH: HAAC

Chiêm ngưỡng 'trăng máu' vừa xuất hiện ở Việt Nam: Đêm nguyệt thực đặc biệt tại TP.HCM - Ảnh 3.
Chiêm ngưỡng 'trăng máu' vừa xuất hiện ở Việt Nam: Đêm nguyệt thực đặc biệt tại TP.HCM - Ảnh 4.
Chiêm ngưỡng 'trăng máu' vừa xuất hiện ở Việt Nam: Đêm nguyệt thực đặc biệt tại TP.HCM - Ảnh 5.
Chiêm ngưỡng 'trăng máu' vừa xuất hiện ở Việt Nam: Đêm nguyệt thực đặc biệt tại TP.HCM - Ảnh 6.

Các thành viên của HAAC thâu đêm "săn" nguyệt thực tại TP.HCM. Anh Nguyễn Anh Tuấn, cựu Chủ nhiệm HAAC cho biết thời tiết ở TP.HCM không ủng hộ việc quan sát. "Vào pha toàn phần, trăng mất dạng, chỉ còn có thể thấy được qua kính thiên văn", anh Tuấn chia sẻ thêm. Tuy nhiên, HAAC cũng đã có được những khoảnh khắc thú vị về nguyệt thực rạng sáng nay

ẢNH: HAAC

Chiêm ngưỡng 'trăng máu' vừa xuất hiện ở Việt Nam: Đêm nguyệt thực đặc biệt tại TP.HCM - Ảnh 7.

Sống tại phường Tân Mỹ, TP.HCM (Q.7 cũ), anh Trần Nguyễn Minh Quân đang có chuyến đi xuyên Việt và dừng chân tại Tuyên Quang (Hà Giang cũ) đúng vào đêm nguyệt thực. Thời tiết ủng hộ, anh đã có một đêm thú vị cùng với nguyệt thực và chụp lại nhiều khoảnh khắc đẹp

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Chiêm ngưỡng 'trăng máu' vừa xuất hiện ở Việt Nam: Đêm nguyệt thực đặc biệt tại TP.HCM - Ảnh 8.

Chiêm ngưỡng 'trăng máu' vừa xuất hiện ở Việt Nam: Đêm nguyệt thực đặc biệt tại TP.HCM - Ảnh 9.

"Lạ mắt và thú vị" là cách mà anh Quân mô tả về nguyệt thực vừa quan sát được

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Chiêm ngưỡng 'trăng máu' vừa xuất hiện ở Việt Nam: Đêm nguyệt thực đặc biệt tại TP.HCM - Ảnh 10.

Mặt trăng chuyển sang màu đỏ như máu rạng sáng nay trên bầu trời Tuyên Quang

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Chiêm ngưỡng 'trăng máu' vừa xuất hiện ở Việt Nam: Đêm nguyệt thực đặc biệt tại TP.HCM - Ảnh 11.

Từ trái sang, anh Trương Thanh Long, bạn Thanh Thảo và bạn Phạm Hoàng Anh đã tổ chức một buổi quan sát nguyệt thực nho nhỏ ở khu vực bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) rạng sáng nay. Thanh Thảo cho biết rất hào hứng khi được quan sát nguyệt thực cùng mọi người

ẢNH: TRƯƠNG THANH LONG

Chiêm ngưỡng 'trăng máu' vừa xuất hiện ở Việt Nam: Đêm nguyệt thực đặc biệt tại TP.HCM - Ảnh 12.
Chiêm ngưỡng 'trăng máu' vừa xuất hiện ở Việt Nam: Đêm nguyệt thực đặc biệt tại TP.HCM - Ảnh 13.
Chiêm ngưỡng 'trăng máu' vừa xuất hiện ở Việt Nam: Đêm nguyệt thực đặc biệt tại TP.HCM - Ảnh 14.
Chiêm ngưỡng 'trăng máu' vừa xuất hiện ở Việt Nam: Đêm nguyệt thực đặc biệt tại TP.HCM - Ảnh 15.

Buổi quan sát thu hút nhiều người dân và khách du lịch tham gia. "Đây không phải lần đầu em tổ chức quan sát cộng đồng nhưng có lẽ là lần đầu tiên em được làm cùng với một người bạn quen qua mạng xã hội. Dù không xem được trọn vẹn do điều kiện thời tiết không ủng hộ, bọn em vẫn có cơ hội quan sát được đầy đủ các pha quan trọng của nguyệt thực, được nhiều người qua đường chú ý và tham gia quan sát, trong đó có những vị khách nước ngoài giúp em rèn kỹ năng tiếng Anh. Nhìn chung đêm nay là một trải nghiệm rất tuyệt vời", Hoàng Anh bày tỏ

ẢNH: TRƯƠNG THANH LONG

Chiêm ngưỡng 'trăng máu' vừa xuất hiện ở Việt Nam: Đêm nguyệt thực đặc biệt tại TP.HCM - Ảnh 16.
Chiêm ngưỡng 'trăng máu' vừa xuất hiện ở Việt Nam: Đêm nguyệt thực đặc biệt tại TP.HCM - Ảnh 17.
Chiêm ngưỡng 'trăng máu' vừa xuất hiện ở Việt Nam: Đêm nguyệt thực đặc biệt tại TP.HCM - Ảnh 18.

Ảnh nguyệt thực qua góc máy của Thanh Long. Anh và và những người bạn đã có đêm đáng nhớ với nguyệt thực

ẢNH: TRƯƠNG THANH LONG

Chiêm ngưỡng 'trăng máu' vừa xuất hiện ở Việt Nam: Đêm nguyệt thực đặc biệt tại TP.HCM - Ảnh 19.

"Thực sự đây là lần quan sát nhật thực dài nhất của mình sau nguyệt thực năm 2022. Mình có thể cảm nhận được ánh trăng xung quanh tối dần và biến mất hẳn khi mặt trăng bị trái đất che hoàn toàn", Quang Minh sống ở Hải Phòng chia sẻ

ẢNH: QUANG MINH

 

Nguyệt thực toàn phần hơn 5 tiếng ở Việt Nam tối nay: Một số mẹo quan sát

Nguyệt thực toàn phần hơn 5 tiếng ở Việt Nam tối nay: Một số mẹo quan sát

Tối nay 7.9, hiện tượng nguyệt thực toàn phần chính thức xuất hiện trên bầu trời Việt Nam. Hiện tượng này kéo dài trong hơn 5 tiếng đồng hồ, làm sao để quan sát trọn vẹn? Dưới đây là một số mẹo.

