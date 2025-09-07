Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Vài giờ nữa có nguyệt thực: TP.HCM mưa dầm dề, cách để không bỏ lỡ 'trăng máu'

Cao An Biên
Cao An Biên
07/09/2025 18:36 GMT+7

Chiều nay 7.9, TP.HCM và một số tỉnh thành Việt Nam trời nhiều mây, mưa dầm dề. Thời tiết không ủng hộ trong khi còn vài tiếng nữa nguyệt thực toàn phần xuất hiện, người yêu thiên văn có thể… 'ngắm trăng máu online'.

Theo dự báo, nguyệt thực tối nay 7.9 sẽ bắt đầu vào lúc 22 giờ 28 phút với pha nửa tối và kết thúc vào 3 giờ 55 phút rạng sáng mai 8.9. Đặc biệt nhất là pha toàn phần, khi mặt trăng chuyển sang màu đỏ như máu bắt đầu vào lúc 0 giờ 30 phút 8.9 và kéo dài trong 82 phút.

Vài giờ nữa có nguyệt thực: TP.HCM mưa dầm dề, cách để không bỏ lỡ 'trăng máu'- Ảnh 1.

Còn vài tiếng đồng hồ nữa, nguyệt thực sẽ xuất hiện

Trong khi còn vài giờ nữa nguyệt thực sẽ xuất hiện, tại TP.HCM cũng như một số tỉnh thành khác ở Việt Nam chiều nay mưa dầm dề, nhiều mây khiến người yêu thiên văn lo ngại việc quan sát hiện tượng này sẽ gặp nhiều khó khăn.

Anh Trương Thanh Long, hiện đang sống và học tập tại TP.HCM có kế hoạch tổ chức quan sát nguyệt thực tối nay tại quê ở Gia Lai (Bình Định cũ) với số lượng người tham gia khoảng 10 người.

Dù đã lên kế hoạch quan sát nguyệt thực suốt thời gian dài, tuy nhiên vì thời tiết không ủng hộ nên chàng trai cho biết đã đổi kế hoạch. "Mình quyết định hủy buổi quan sát trực tiếp này. Mình dự định sẽ đổi địa điểm quan sát qua một số tỉnh thành miền Bắc, hy vọng không bỏ lỡ hiện tượng này vì mình đã mong chờ từ lâu", anh Long chia sẻ thêm.

Vài giờ nữa có nguyệt thực: TP.HCM mưa dầm dề, cách để không bỏ lỡ 'trăng máu'- Ảnh 2.

TP.HCM mưa dầm dề, nhiều người lo lắng không thể trực tiếp quan sát nguyệt thực

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khi đó, anh Phúc Duy (26 tuổi) sống ở TP.HCM thì cho biết tối nay anh dự định quan sát và săn ảnh nguyệt thực trên sân thượng chung cư ở phường Bình Đông. Tuy nhiên trời mưa dầm dề đã khiến anh thất vọng. "Có lẽ mình sẽ quan sát online. Tình hình này mình nghĩ cũng khó để có thể tối nay trời trong", anh bày tỏ.

Thời tiết không ủng hộ, vẫn có cách để quan sát nguyệt thực

Nếu như nơi bạn chọn quan sát nguyệt thực thời tiết không ủng hộ, bạn có thể theo dõi các buổi phát trực tiếp hiện tượng này ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Tại Việt Nam tối nay, Mạng lưới Thiên văn nghiệp dư Việt Nam (VAAN) thông báo sẽ tổ chức phát trực tiếp nguyệt thực toàn phần.

VAAN cho biết sẽ kết nối các điểm cầu quan sát trên toàn quốc nhằm mang đến cho cộng đồng yêu thiên văn trải nghiệm trực quan và gần gũi nhất về nguyệt thực. Hoạt động có sự tham gia của CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC), CLB Vật lý thiên văn Việt Nam, Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), CLB Thiên văn USAC thuộc Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM, CLB Thiên văn Đà Nẵng thuộc Đại học Đà Nẵng (DAC), CLB Thiên văn ngành Kỹ thuật Không gian thuộc Trường đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Vài giờ nữa có nguyệt thực: TP.HCM mưa dầm dề, cách để không bỏ lỡ 'trăng máu'- Ảnh 3.

Nhiều người lựa chọn quan sát nguyệt thực online

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tại sự kiện, khán giả sẽ được theo dõi trọn vẹn quá trình nguyệt thực cùng với phần thuyết minh khoa học từ các CLB, giúp người xem hiểu rõ hơn về cơ chế, ý nghĩa và cách quan sát hiện tượng thiên văn đặc biệt này.

Thời gian phát sóng bắt đầu từ 22 giờ 00 ngày 7.9 đến 4 giờ sáng 8.9 qua hình thức phát trực tiếp trên fanpage Mạng lưới Thiên văn nghiệp dư Việt Nam và các đơn vị thành viên. Với nhiều điểm cầu trên cả nước, người yêu thiên văn có nhiều cơ hội để quan sát nguyệt thực hơn.

Bên cạnh đó, các trang khoa học nổi tiếng trên thế giới như Space.com, Timeanddate.com cũng thông báo sẽ phát trực tiếp hiện tượng nguyệt thực ở một số quốc gia trên thế giới. Người yêu thiên văn có thể truy cập vào các trang này để theo dõi nguyệt thực miễn phí.

Thời gian diễn ra nguyệt thực theo giờ Việt Nam, kéo dài từ đêm muộn 7.9 đến rạng sáng 8.9, như sau:

- 22 giờ 28 phút (đêm 7.9): Pha nửa tối bắt đầu, mặt trăng chỉ hơi tối hơn bình thường, khó nhận thấy rõ.

- 23 giờ 27 phút (đêm 7.9): Pha một phần, mặt trăng bắt đầu bị "khuyết" rõ rệt.

- 0 giờ 30 phút (rạng sáng 8.9): Pha toàn phần bắt đầu, mặt trăng chuyển dần sang màu đỏ.

- 1 giờ 11 phút (rạng sáng 8.9): Nguyệt thực cực đại.

- 1 giờ 52 phút (rạng sáng 8.9): Pha toàn phần kết thúc.

- 2 giờ 6 phút (rạng sáng 8.9): Pha một phần kết thúc.

- 3 giờ 55 phút (rạng sáng 8.9): Pha nửa tối kết thúc.

Khám phá thêm chủ đề

Nguyệt thực nguyệt thực 7 9 trăng máu hiện tượng nguyệt thực
