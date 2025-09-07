Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Lịch âm hôm nay 7.9: Vừa qua rằm tháng 7, người Việt đón tiết Bạch lộ

Cao An Biên
Cao An Biên
07/09/2025 05:30 GMT+7

Theo lịch âm hôm nay 7.9 là ngày 16 tháng 7, cũng là ngày đầu tiên người Việt Nam đón tiết khí Bạch lộ, một trong 24 tiết khí trong năm. Có gì đặc biệt?

Hôm nay là chủ nhật, ngày 7.9 dương lịch. Theo lịch âm hôm nay là ngày 16 tháng 7 âm lịch. Theo cách gọi can chi, đây là ngày Kỷ Mão, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ.

Hôm qua là ngày rằm tháng 7, một trong 4 rằm lớn của Phật giáo. Đây là ngày Mậu Dần, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ.

Lịch âm hôm nay 7.9: Vừa qua rằm tháng 7, người Việt đón tiết Bạch lộ - Ảnh 1.

Chúng ta vừa đi qua một nửa tháng 7 âm lịch

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày rằm này, các chùa tại TP.HCM cũng như trên cả nước đã tổ chức đại lễ Vu lan ý nghĩa, nhắc nhở mỗi người về đạo hiếu, về truyền thống "uống nước nhớ nguồn". Đây là dịp để bày tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, làm việc thiện giúp đỡ mọi người. 

Tiết Bạch lộ có gì đặc biệt?

Rằm tháng 7 cũng là ngày cuối cùng của tiết khí Xử thử, một trong 24 tiết khí trong năm. Cụ thể, 24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Hôm nay ngày 16 tháng 7 âm lịch tức 7.9, người Việt chính thức bước vào ngày đầu tiên của tiết khí Bạch lộ. Tiết khí này kéo dài từ ngày 8.9 - 22.9, khi tiết Thu phân bắt đầu vào ngày 23.9.

Theo quy ước, tiết Bạch lộ thường bắt đầu từ khoảng ngày 7 hoặc 8.9 khi kết thúc tiết Xử thử và kết thúc vào khoảng ngày 23 hoặc 24.9 dương lịch, khi tiết Thu phân bắt đầu. Theo cách tính hiện đại, với điểm xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Bạch lộ ứng với kinh độ mặt trời bằng 165°.

Lịch âm hôm nay 7.9: Vừa qua rằm tháng 7, người Việt đón tiết Bạch lộ - Ảnh 2.

Hôm nay là ngày 16 tháng 7 âm lịch, cũng là ngày đầu tiên người Việt đón tiết Bạch lộ

ẢNH MINH HỌA: NGUYỄN TIẾN LÃM

Tiết Bạch lộ có ý nghĩa là nắng nhạt. Tiết khí này đánh dấu sự chấm dứt hoàn toàn của cái nóng oi ả mùa hè. Ban ngày trời trong xanh, nắng nhẹ, buổi tối và sáng sớm se lạnh tạo cảm giác dễ chịu.

Nhiều người thắc mắc về sự khác biệt giữa tiết Bạch lộ và tiết Hàn lộ khác nhau như thế nào. Mặc dù tên gọi gần gũi, nhưng bản chất hai tiết khí này khác biệt rõ. Tiết Bạch lộ là sương trắng, sương mỏng và nhẹ, báo hiệu khí trời se lạnh. Trong khi đó, tiết Hàn lộ đến sau với nhiệt độ giảm sâu hơn, sương lạnh dày đặc, đánh dấu bước tiến rõ rệt vào cuối thu và đầu đông.

Tin liên quan

Lịch âm hôm nay rằm tháng 7: Thú vị chuyện triều cường và mặt trăng

Lịch âm hôm nay rằm tháng 7: Thú vị chuyện triều cường và mặt trăng

Theo lịch âm hôm nay 6.9 là ngày rằm tháng 7 với lễ Vu lan báo hiếu. Dịp rằm lớn này người dân TP.HCM cũng được cảnh báo về mưa lớn kết hợp với triều cường. Nhân đây, hãy cùng tìm hiểu điều thú vị về mối liên hệ giữa triều cường với trăng tròn rằm tháng 7.

Khám phá thêm chủ đề

lịch âm hôm nay rằm tháng 7 lễ Vu Lan tiết bạch lộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận