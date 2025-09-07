Lịch âm hôm nay 7.9: Vừa qua rằm tháng 7, người Việt đón tiết Bạch lộ

Hôm nay là chủ nhật, ngày 7.9 dương lịch. Theo lịch âm hôm nay là ngày 16 tháng 7 âm lịch. Theo cách gọi can chi, đây là ngày Kỷ Mão, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ.

Hôm qua là ngày rằm tháng 7, một trong 4 rằm lớn của Phật giáo. Đây là ngày Mậu Dần, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ.

Chúng ta vừa đi qua một nửa tháng 7 âm lịch ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày rằm này, các chùa tại TP.HCM cũng như trên cả nước đã tổ chức đại lễ Vu lan ý nghĩa, nhắc nhở mỗi người về đạo hiếu, về truyền thống "uống nước nhớ nguồn". Đây là dịp để bày tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, làm việc thiện giúp đỡ mọi người.

Tiết Bạch lộ có gì đặc biệt?

Rằm tháng 7 cũng là ngày cuối cùng của tiết khí Xử thử, một trong 24 tiết khí trong năm. Cụ thể, 24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Hôm nay ngày 16 tháng 7 âm lịch tức 7.9, người Việt chính thức bước vào ngày đầu tiên của tiết khí Bạch lộ. Tiết khí này kéo dài từ ngày 8.9 - 22.9, khi tiết Thu phân bắt đầu vào ngày 23.9.

Theo quy ước, tiết Bạch lộ thường bắt đầu từ khoảng ngày 7 hoặc 8.9 khi kết thúc tiết Xử thử và kết thúc vào khoảng ngày 23 hoặc 24.9 dương lịch, khi tiết Thu phân bắt đầu. Theo cách tính hiện đại, với điểm xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Bạch lộ ứng với kinh độ mặt trời bằng 165°.

Hôm nay là ngày 16 tháng 7 âm lịch, cũng là ngày đầu tiên người Việt đón tiết Bạch lộ ẢNH MINH HỌA: NGUYỄN TIẾN LÃM

Tiết Bạch lộ có ý nghĩa là nắng nhạt. Tiết khí này đánh dấu sự chấm dứt hoàn toàn của cái nóng oi ả mùa hè. Ban ngày trời trong xanh, nắng nhẹ, buổi tối và sáng sớm se lạnh tạo cảm giác dễ chịu.

Nhiều người thắc mắc về sự khác biệt giữa tiết Bạch lộ và tiết Hàn lộ khác nhau như thế nào. Mặc dù tên gọi gần gũi, nhưng bản chất hai tiết khí này khác biệt rõ. Tiết Bạch lộ là sương trắng, sương mỏng và nhẹ, báo hiệu khí trời se lạnh. Trong khi đó, tiết Hàn lộ đến sau với nhiệt độ giảm sâu hơn, sương lạnh dày đặc, đánh dấu bước tiến rõ rệt vào cuối thu và đầu đông.