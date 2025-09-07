Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Nguyệt thực toàn phần hơn 5 tiếng ở Việt Nam tối nay: Một số mẹo quan sát

Cao An Biên
Cao An Biên
07/09/2025 10:33 GMT+7

Tối nay 7.9, hiện tượng nguyệt thực toàn phần chính thức xuất hiện trên bầu trời Việt Nam. Hiện tượng này kéo dài trong hơn 5 tiếng đồng hồ, làm sao để quan sát trọn vẹn? Dưới đây là một số mẹo.

Theo Space.com, nguyệt thực toàn phần là hiện tượng thiên văn rất ấn tượng, đẹp mắt và dễ quan sát, trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Trong quá trình nguyệt thực, mặt trời, trái đất và mặt trăng tạo thành một đường thẳng trong không gian. Do đó, bóng của trái đất phủ lên mặt trăng.

Nguyệt thực toàn phần kéo dài hơn 5 tiếng ở Việt Nam tối nay , Đừng bỏ lỡ cơ hội quan sát - Ảnh 1.

Đừng bỏ lỡ hiện tượng nguyệt thực toàn phần tối nay 7.9

ẢNH: HỨA CHẤN HƯNG

Toàn bộ bán cầu trái đất có thể quan sát được nguyệt thực. Thực tế, toàn bộ phần trái đất, nơi diễn ra nguyệt thực vào ban đêm, đều có thể quan sát được. Người theo dõi không cần bất kỳ thiết bị đặc biệt nào, chỉ cần lấy một chiếc ghế dài, ra ngoài và dành vài giờ để quan sát các pha bán phần của nguyệt thực, đặc biệt là pha toàn phần, khi mặt trăng hoàn toàn bị bóng của trái đất che khuất.

Dưới đây là một số mẹo để người quan sát có thể chiêm ngưỡng hiện tượng này một cách trọn vẹn.

Nắm được ngày và giờ xảy ra nguyệt thực toàn phần

Thời gian diễn ra nguyệt thực theo giờ Việt Nam, kéo dài từ đêm muộn 7.9 đến rạng sáng 8.9, như sau:

- 22 giờ 28 phút (đêm 7.9): Pha nửa tối bắt đầu, mặt trăng chỉ hơi tối hơn bình thường, khó nhận thấy rõ.

- 23 giờ 27 phút (đêm 7.9): Pha một phần, mặt trăng bắt đầu bị "khuyết" rõ rệt.

- 0 giờ 30 phút (rạng sáng 8.9): Pha toàn phần bắt đầu, mặt trăng chuyển dần sang màu đỏ.

- 1 giờ 11 phút (rạng sáng 8.9): Nguyệt thực cực đại.

- 1 giờ 52 phút (rạng sáng 8.9): Pha toàn phần kết thúc.

- 2 giờ 6 phút (rạng sáng 8.9): Pha một phần kết thúc.

- 3 giờ 55 phút (rạng sáng 8.9): Pha nửa tối kết thúc.

Nguyệt thực toàn phần hơn 5 tiếng ở Việt Nam tối nay: Một số mẹo quan sát - Ảnh 2.

Cần nắm được các pha của nguyệt thực để thuận tiện cho việc quan sát

Tìm một bầu trời tối

Bạn có thể nhìn thấy nguyệt thực từ thành phố hoặc vùng ngoại ô, nhưng những vùng nông thôn ít ô nhiễm ánh sáng với bầu trời đêm trong trẻo có thể khiến trải nghiệm quan sát nguyệt thực trở nên thật đáng nhớ.

Ngắm nguyệt thực ở vùng nông thôn mang một vẻ đẹp đặc biệt, nơi hàng ngàn vì sao hiện ra và cảnh quan xung quanh bạn sẽ tối dần khi nguyệt thực diễn ra. Nếu có thể, địa điểm lý tưởng nhất là nơi có tầm nhìn rộng mở ra bầu trời, không bị che khuất bởi cây cối hay nhà cao tầng.

Biết được các giai đoạn của nguyệt thực

Nguyệt thực toàn phần bắt đầu bằng pha nửa tối, khi mặt trăng tối hơn bình thường một chút, tuy nhiên không có sự khác biệt rõ rệt. Thông thường, không có nhiều thứ để quan sát trong giai đoạn này của nguyệt thực.

Nguyệt thực toàn phần kéo dài hơn 5 tiếng ở Việt Nam tối nay , Đừng bỏ lỡ cơ hội quan sát - Ảnh 3.

Ống nhòm hay kính thiên văn giúp bạn quan sát tốt hơn. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể theo dõi nhật thực bằng mắt thường

ẢNH: HỨA CHẤN HƯNG

Tiếp theo là pha một phần, khi phần tối bên trong của bóng trái đất bắt đầu che phủ mặt trăng, trông như trăng tròn đang bị nuốt chửng. Khi bóng tối của trái đất che phủ toàn bộ bề mặt mặt trăng, pha toàn phần bắt đầu. Trong giai đoạn này, mặt trăng chuyển sang màu đỏ.

Sau khi hiện tượng toàn phần kết thúc, mặt trăng di chuyển ra khỏi bóng tối của trái đất, tạo ra một pha bán phần khác, rồi một pha nửa tối khác.

Có thiết bị hỗ trợ sẽ quan sát tốt hơn

Theo chuyên gia, các thiết bị hỗ trợ quang học như ống nhòm hay kính thiên văn sẽ giúp quan sát nguyệt thực tốt hơn. Bạn cũng có thể dùng điện thoại hoặc máy ảnh ghi lại các khoảnh khắc thú vị của nguyệt thực toàn phần lần này.

Tin liên quan

Người Việt rủ nhau xem nguyệt thực tối mai: 82 phút có 'trăng máu'

Người Việt rủ nhau xem nguyệt thực tối mai: 82 phút có 'trăng máu'

Nguyệt thực toàn phần hay còn gọi là 'trăng máu' sẽ kéo dài từ đêm 7.9 đến rạng sáng 8.9 trong 5 giờ 27 phút. Nhiều người ở TP.HCM cũng như các tỉnh thành khắp Việt Nam hẹn nhau quan sát hiện tượng này.

Khám phá thêm chủ đề

hiện tượng nguyệt thực Nguyệt thực nguyệt thực 7 9 trăng máu cách quan sát nguyệt thực nguyệt thực toàn phần
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận