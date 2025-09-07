Nguyệt thực toàn phần hơn 5 tiếng ở Việt Nam tối nay: Một số mẹo quan sát

Theo Space.com, nguyệt thực toàn phần là hiện tượng thiên văn rất ấn tượng, đẹp mắt và dễ quan sát, trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Trong quá trình nguyệt thực, mặt trời, trái đất và mặt trăng tạo thành một đường thẳng trong không gian. Do đó, bóng của trái đất phủ lên mặt trăng.

Đừng bỏ lỡ hiện tượng nguyệt thực toàn phần tối nay 7.9 ẢNH: HỨA CHẤN HƯNG

Toàn bộ bán cầu trái đất có thể quan sát được nguyệt thực. Thực tế, toàn bộ phần trái đất, nơi diễn ra nguyệt thực vào ban đêm, đều có thể quan sát được. Người theo dõi không cần bất kỳ thiết bị đặc biệt nào, chỉ cần lấy một chiếc ghế dài, ra ngoài và dành vài giờ để quan sát các pha bán phần của nguyệt thực, đặc biệt là pha toàn phần, khi mặt trăng hoàn toàn bị bóng của trái đất che khuất.

Dưới đây là một số mẹo để người quan sát có thể chiêm ngưỡng hiện tượng này một cách trọn vẹn.

Nắm được ngày và giờ xảy ra nguyệt thực toàn phần

Thời gian diễn ra nguyệt thực theo giờ Việt Nam, kéo dài từ đêm muộn 7.9 đến rạng sáng 8.9, như sau:

- 22 giờ 28 phút (đêm 7.9): Pha nửa tối bắt đầu, mặt trăng chỉ hơi tối hơn bình thường, khó nhận thấy rõ.

- 23 giờ 27 phút (đêm 7.9): Pha một phần, mặt trăng bắt đầu bị "khuyết" rõ rệt.

- 0 giờ 30 phút (rạng sáng 8.9): Pha toàn phần bắt đầu, mặt trăng chuyển dần sang màu đỏ.

- 1 giờ 11 phút (rạng sáng 8.9): Nguyệt thực cực đại.

- 1 giờ 52 phút (rạng sáng 8.9): Pha toàn phần kết thúc.

- 2 giờ 6 phút (rạng sáng 8.9): Pha một phần kết thúc.

- 3 giờ 55 phút (rạng sáng 8.9): Pha nửa tối kết thúc.

Cần nắm được các pha của nguyệt thực để thuận tiện cho việc quan sát

Tìm một bầu trời tối

Bạn có thể nhìn thấy nguyệt thực từ thành phố hoặc vùng ngoại ô, nhưng những vùng nông thôn ít ô nhiễm ánh sáng với bầu trời đêm trong trẻo có thể khiến trải nghiệm quan sát nguyệt thực trở nên thật đáng nhớ.

Ngắm nguyệt thực ở vùng nông thôn mang một vẻ đẹp đặc biệt, nơi hàng ngàn vì sao hiện ra và cảnh quan xung quanh bạn sẽ tối dần khi nguyệt thực diễn ra. Nếu có thể, địa điểm lý tưởng nhất là nơi có tầm nhìn rộng mở ra bầu trời, không bị che khuất bởi cây cối hay nhà cao tầng.

Biết được các giai đoạn của nguyệt thực

Nguyệt thực toàn phần bắt đầu bằng pha nửa tối, khi mặt trăng tối hơn bình thường một chút, tuy nhiên không có sự khác biệt rõ rệt. Thông thường, không có nhiều thứ để quan sát trong giai đoạn này của nguyệt thực.

Ống nhòm hay kính thiên văn giúp bạn quan sát tốt hơn. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể theo dõi nhật thực bằng mắt thường ẢNH: HỨA CHẤN HƯNG

Tiếp theo là pha một phần, khi phần tối bên trong của bóng trái đất bắt đầu che phủ mặt trăng, trông như trăng tròn đang bị nuốt chửng. Khi bóng tối của trái đất che phủ toàn bộ bề mặt mặt trăng, pha toàn phần bắt đầu. Trong giai đoạn này, mặt trăng chuyển sang màu đỏ.

Sau khi hiện tượng toàn phần kết thúc, mặt trăng di chuyển ra khỏi bóng tối của trái đất, tạo ra một pha bán phần khác, rồi một pha nửa tối khác.

Có thiết bị hỗ trợ sẽ quan sát tốt hơn

Theo chuyên gia, các thiết bị hỗ trợ quang học như ống nhòm hay kính thiên văn sẽ giúp quan sát nguyệt thực tốt hơn. Bạn cũng có thể dùng điện thoại hoặc máy ảnh ghi lại các khoảnh khắc thú vị của nguyệt thực toàn phần lần này.