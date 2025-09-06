Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Người Việt rủ nhau xem 'trăng máu' tối mai: 82 phút mặt trăng đỏ như máu

Cao An Biên
Cao An Biên
06/09/2025 20:20 GMT+7

Nguyệt thực toàn phần hay còn gọi là 'trăng máu' sẽ kéo dài từ đêm 7.9 đến rạng sáng 8.9 trong 5 giờ 27 phút. Nhiều người ở TP.HCM cũng như các tỉnh thành khắp Việt Nam hẹn nhau quan sát hiện tượng này.

Theo Timeanddate.com, mặt trăng sắp đi qua bóng tối của trái đất trong hiện tượng nguyệt thực toàn phần hay còn gọi là "trăng máu" vào ngày 7 đến ngày 8.9. Chuyên gia dự báo toàn bộ sự kiện sẽ kéo dài khoảng 5 giờ 27 phút.

Người Việt rủ nhau xem 'trăng máu' tối mai: Nguyệt thực kéo dài 5 giờ 27 phút - Ảnh 1.

Tại Việt Nam, mặt trăng sẽ đỏ như máu trong 82 phút

ẢNH: NGUYỄN TIỄN LÃM

Trong đó, pha toàn phần, khi trăng tròn bị che phủ hoàn toàn bởi phần tối nhất của bóng tối trái đất và chuyển sang màu đỏ như máu sẽ kéo dài trong khoảng 1 giờ 22 phút.

Theo dữ liệu, có khoảng 85% dân số thế giới, tức khoảng 7 tỉ người có thể quan sát hiện tượng này. Việt Nam nằm trong khu vực quan sát được hiện tượng nguyệt thực toàn phần này.

CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC) thông tin về thời gian diễn ra nguyệt thực theo giờ Việt Nam, kéo dài từ đêm muộn 7.9 đến rạng sáng 8.9, như sau:

- 22 giờ 28 phút (đêm 7.9): Pha nửa tối bắt đầu, mặt trăng chỉ hơi tối hơn bình thường, khó nhận thấy rõ.

- 23 giờ 27 phút (đêm 7.9): Pha một phần, mặt trăng bắt đầu bị "khuyết" rõ rệt.

- 0 giờ 30 phút (rạng sáng 8.9): Pha toàn phần bắt đầu, mặt trăng chuyển dần sang màu đỏ.

- 1 giờ 11 phút (rạng sáng 8.9): Nguyệt thực cực đại.

- 1 giờ 52 phút (rạng sáng 8.9): Pha toàn phần kết thúc.

- 2 giờ 6 phút (rạng sáng 8.9): Pha một phần kết thúc.

- 3 giờ 55 phút (rạng sáng 8.9): Pha nửa tối kết thúc.

Thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu thiên văn Việt Nam

Thông tin về nguyệt thực toàn phần đang được mạng xã hội liên tục chia sẻ những ngày qua. Nhiều người cùng hẹn nhau quan sát hiện tượng này cũng như tìm hiểu thêm kiến thức về nguyệt thực.

Người Việt rủ nhau xem 'trăng máu' tối mai: Nguyệt thực kéo dài 5 giờ 27 phút - Ảnh 2.

Người dân TP.HCM quan sát "trăng máu" ở Công viên bến Bạch Đằng hồi 2022

ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo thông báo của CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC), chiều tối mai 7.9 các thành viên của CLB sẽ tổ chức sự kiện cộng đồng ở TP.HCM với tên gọi "Nguyệt thực toàn phần".

Sự kiện trên dự kiến kéo dài từ 18 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, với các hoạt động giao lưu, tham quan Đài thiên văn HAAC. Ngoài ra còn có hội thảo với chủ đề "Nguyệt thực toàn phần" và hoạt động quan sát mặt trăng.

Sau đó, từ 23 giờ ngày 7.9 đến 2 giờ 15 phút rạng sáng 8.9, HAAC sẽ tổ chức livestream nguyệt thực trên fanpage HAAC, Saigon Astrokids cùng Mạng lưới Thiên văn nghiệp dư Việt Nam (VAAN). Chương trình này do thành viên ban chủ nhiệm, kỹ thuật HAAC thực hiện, cộng đồng có thể theo dõi qua livestream trên fanpage.

Trong khi đó, theo thông báo của Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), đơn vị sẽ tổ chức một buổi quan sát cộng đồng bắt đầu từ 20 giờ 30 phút ngày 7.9 tại Công viên Hồ An Bình thuộc Khu đô thị Thành phố Giao Lưu (Hà Nội).

Người Việt rủ nhau xem 'trăng máu' tối mai: Nguyệt thực kéo dài 5 giờ 27 phút - Ảnh 3.

Tại TP.HCM cũng như nhiều tỉnh thành, người yêu thiên văn hẹn nhau quan sát hiện tượng này

ẢNH: CAO AN BIÊN

"Trước khi nguyệt thực xảy ra, mọi người sẽ được trải nghiệm quan sát mặt trăng cũng như một số hành tinh như sao Hỏa và sao Thổ bằng kính thiên văn. Bên cạnh đó là những chia sẻ đầy bổ ích xoay quanh hiện tượng nguyệt thực toàn phần.

Hoạt động quan sát dự kiến sẽ kéo dài trong gần như cả đêm, cho đến khi giai đoạn nguyệt thực kết thúc vào lúc 4 giờ sáng ngày 8.9. Đây là một hoạt động hoàn toàn miễn phí và không cần đăng ký trước, mọi người có thể đến và tham gia cùng chúng mình", HAS thông báo.

Là một người yêu thích thiên văn, anh Trương Thanh Long ở TP.HCM đếm ngược từng ngày để có thể chiêm ngưỡng nguyệt thực toàn phần lần này. Anh cho biết sẽ tổ chức một buổi quan sát ở quê của mình, với sự tham gia của nhiều người yêu thiên văn khác.

Tin liên quan

'Trăng máu' xuất hiện ở Việt Nam cuối tuần này: Liệu có dải sáng màu xanh?

'Trăng máu' xuất hiện ở Việt Nam cuối tuần này: Liệu có dải sáng màu xanh?

'Trăng máu' sắp xuất hiện ở Việt Nam trong sự mong chờ của người yêu thiên văn. Một số người có thể bắt gặp dải sáng màu xanh khi quan sát 'trăng máu', có phải hiện tượng lạ?

Khám phá thêm chủ đề

trăng máu nguyệt thực toàn phần nguyệt thực là gì ngắm trăng máu ở TP.HCM trăng máu ở việt nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận