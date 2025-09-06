Người Việt rủ nhau xem 'trăng máu' tối mai: 82 phút mặt trăng đỏ như máu

Theo Timeanddate.com, mặt trăng sắp đi qua bóng tối của trái đất trong hiện tượng nguyệt thực toàn phần hay còn gọi là "trăng máu" vào ngày 7 đến ngày 8.9. Chuyên gia dự báo toàn bộ sự kiện sẽ kéo dài khoảng 5 giờ 27 phút.

Tại Việt Nam, mặt trăng sẽ đỏ như máu trong 82 phút ẢNH: NGUYỄN TIỄN LÃM

Trong đó, pha toàn phần, khi trăng tròn bị che phủ hoàn toàn bởi phần tối nhất của bóng tối trái đất và chuyển sang màu đỏ như máu sẽ kéo dài trong khoảng 1 giờ 22 phút.

Theo dữ liệu, có khoảng 85% dân số thế giới, tức khoảng 7 tỉ người có thể quan sát hiện tượng này. Việt Nam nằm trong khu vực quan sát được hiện tượng nguyệt thực toàn phần này.

CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC) thông tin về thời gian diễn ra nguyệt thực theo giờ Việt Nam, kéo dài từ đêm muộn 7.9 đến rạng sáng 8.9, như sau: - 22 giờ 28 phút (đêm 7.9): Pha nửa tối bắt đầu, mặt trăng chỉ hơi tối hơn bình thường, khó nhận thấy rõ. - 23 giờ 27 phút (đêm 7.9): Pha một phần, mặt trăng bắt đầu bị "khuyết" rõ rệt. - 0 giờ 30 phút (rạng sáng 8.9): Pha toàn phần bắt đầu, mặt trăng chuyển dần sang màu đỏ. - 1 giờ 11 phút (rạng sáng 8.9): Nguyệt thực cực đại. - 1 giờ 52 phút (rạng sáng 8.9): Pha toàn phần kết thúc. - 2 giờ 6 phút (rạng sáng 8.9): Pha một phần kết thúc. - 3 giờ 55 phút (rạng sáng 8.9): Pha nửa tối kết thúc.

Thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu thiên văn Việt Nam

Thông tin về nguyệt thực toàn phần đang được mạng xã hội liên tục chia sẻ những ngày qua. Nhiều người cùng hẹn nhau quan sát hiện tượng này cũng như tìm hiểu thêm kiến thức về nguyệt thực.

Người dân TP.HCM quan sát "trăng máu" ở Công viên bến Bạch Đằng hồi 2022 ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo thông báo của CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC), chiều tối mai 7.9 các thành viên của CLB sẽ tổ chức sự kiện cộng đồng ở TP.HCM với tên gọi "Nguyệt thực toàn phần".

Sự kiện trên dự kiến kéo dài từ 18 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, với các hoạt động giao lưu, tham quan Đài thiên văn HAAC. Ngoài ra còn có hội thảo với chủ đề "Nguyệt thực toàn phần" và hoạt động quan sát mặt trăng.

Sau đó, từ 23 giờ ngày 7.9 đến 2 giờ 15 phút rạng sáng 8.9, HAAC sẽ tổ chức livestream nguyệt thực trên fanpage HAAC, Saigon Astrokids cùng Mạng lưới Thiên văn nghiệp dư Việt Nam (VAAN). Chương trình này do thành viên ban chủ nhiệm, kỹ thuật HAAC thực hiện, cộng đồng có thể theo dõi qua livestream trên fanpage.

Trong khi đó, theo thông báo của Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), đơn vị sẽ tổ chức một buổi quan sát cộng đồng bắt đầu từ 20 giờ 30 phút ngày 7.9 tại Công viên Hồ An Bình thuộc Khu đô thị Thành phố Giao Lưu (Hà Nội).

Tại TP.HCM cũng như nhiều tỉnh thành, người yêu thiên văn hẹn nhau quan sát hiện tượng này ẢNH: CAO AN BIÊN

"Trước khi nguyệt thực xảy ra, mọi người sẽ được trải nghiệm quan sát mặt trăng cũng như một số hành tinh như sao Hỏa và sao Thổ bằng kính thiên văn. Bên cạnh đó là những chia sẻ đầy bổ ích xoay quanh hiện tượng nguyệt thực toàn phần.

Hoạt động quan sát dự kiến sẽ kéo dài trong gần như cả đêm, cho đến khi giai đoạn nguyệt thực kết thúc vào lúc 4 giờ sáng ngày 8.9. Đây là một hoạt động hoàn toàn miễn phí và không cần đăng ký trước, mọi người có thể đến và tham gia cùng chúng mình", HAS thông báo.

Là một người yêu thích thiên văn, anh Trương Thanh Long ở TP.HCM đếm ngược từng ngày để có thể chiêm ngưỡng nguyệt thực toàn phần lần này. Anh cho biết sẽ tổ chức một buổi quan sát ở quê của mình, với sự tham gia của nhiều người yêu thiên văn khác.