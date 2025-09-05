Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

'Trăng máu' xuất hiện ở Việt Nam cuối tuần này: Liệu có dải sáng màu xanh?

Cao An Biên
Cao An Biên
05/09/2025 20:20 GMT+7

'Trăng máu' sắp xuất hiện ở Việt Nam trong sự mong chờ của người yêu thiên văn. Một số người có thể bắt gặp dải sáng màu xanh khi quan sát 'trăng máu', có phải hiện tượng lạ?

Như Thanh Niên vừa thông tin, hiện tượng nguyệt thực toàn phần hay còn được biết tới với cái tên "trăng máu" sẽ xuất hiện từ 7 - 8.9.2025, được xem là một trong những sự kiện thiên văn đáng mong chờ nhất năm 2025.

'Trăng máu' xuất hiện ở Việt Nam cuối tuần này: Liệu có dải sáng màu xanh? - Ảnh 1.

Nguyệt thực toàn phần diễn ra ở Việt Nam vào cuối tuần này

ẢNH: NGUYỄN TIẾN LÃM

Đây là hiện tượng khi mặt trăng đi vào vùng bóng tối của trái đất, ánh sáng mặt trời không chiếu trực tiếp tới mặt trăng, khiến nó đổi sang màu đỏ đặc trưng, còn gọi là "trăng máu".

Timeanddate.com cho biết có khoảng 7 tỉ người, tức hơn 85% dân số thế giới có cơ hội chứng kiến nhật thực này. Bất kỳ ai ở nửa tối của trái đất lúc bầu trời quang đãng đều có thể quan sát được nguyệt thực.

Trong lần nguyệt thực này, nửa tối của trái đất sẽ bao gồm châu Á (trong đó có Việt Nam), châu Phi, châu Âu và châu Úc. Bắc Mỹ và Nam Mỹ sẽ nằm ở nửa sáng của hành tinh và sẽ không quan sát được sự kiện này.

"Trăng máu" xuất hiện ánh sáng màu xanh?

Chuyên gia cho biết màu đỏ không phải là màu duy nhất chúng ta có thể thấy khi quan sát hiện tượng nguyệt thực toàn phần. Thỉnh thoảng, người quan sát có thể thoáng thấy một dải ánh sáng hơi xanh. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng thấy được dải sáng này.

Nó được gọi là được gọi là "hiệu ứng turquoise" ("turquoise" có nghĩa là ngọc lam). Đây không phải là một thuật ngữ thiên văn chính thống, thường được các nhiếp ảnh gia thiên văn nghiệp dư và một số tài liệu khoa học phổ biến sử dụng để dễ hình dung.

"Dải màu này xuất phát từ ánh sáng mặt trời đi qua tầng ozon ở tầng khí quyển trên của trái đất. Thời điểm tốt nhất để quan sát dải màu xanh này thường là trước hoặc sau khi mặt trăng đạt pha toàn phần", Timeanddate.com thông tin.

'Trăng máu' xuất hiện ở Việt Nam cuối tuần này: Liệu có dải sáng màu xanh? - Ảnh 2.

Người dân TP.HCM quan sát nguyệt thực toàn phần ở Công viên bến Bạch Đằng vào ngày 8.11.2022

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khi đó, việc chúng ta thấy mặt trăng chuyển thành màu đỏ như máu khi xảy ra nguyệt thực toàn phần là do đi vào vùng bóng tối, ánh sáng mặt trời không thể chiếu trực tiếp lên mặt trăng. Tuy nhiên, khúc xạ khí quyển trái đất làm ánh sáng mặt trời bị uốn cong, đi vòng qua rìa trái đất để tới được mặt trăng.

Trong quá trình đó, tán xạ Rayleigh loại bỏ các bước sóng ngắn (xanh, tím), chỉ còn lại ánh sáng đỏ cam. Chính sự kết hợp giữa khúc xạ và tán xạ này tạo nên màu đỏ đặc trưng phủ lên bề mặt mặt trăng trong suốt thời gian toàn phần.

Tin liên quan

Ngày 23 tháng 8, Việt Nam có trăng đen hiếm gặp: Có phải hiện tượng hiếm?

Ngày 23 tháng 8, Việt Nam có trăng đen hiếm gặp: Có phải hiện tượng hiếm?

Ngày mai 23.8, tức mùng 1 tháng 7 âm lịch, Việt Nam có trăng đen hiếm gặp. Vậy, trăng đen là gì? Liệu có phải mặt trăng màu đen? Hiện tượng này hiếm đến mức nào?

Khám phá thêm chủ đề

trăng máu nguyệt thực toàn phần trăng máu ở việt nam quan sát nguyệt thực toàn phần trăng máu vào ngày nào
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận