'Trăng máu' xuất hiện ở Việt Nam cuối tuần này: Liệu có dải sáng màu xanh?

Như Thanh Niên vừa thông tin, hiện tượng nguyệt thực toàn phần hay còn được biết tới với cái tên "trăng máu" sẽ xuất hiện từ 7 - 8.9.2025, được xem là một trong những sự kiện thiên văn đáng mong chờ nhất năm 2025.

Nguyệt thực toàn phần diễn ra ở Việt Nam vào cuối tuần này ẢNH: NGUYỄN TIẾN LÃM

Đây là hiện tượng khi mặt trăng đi vào vùng bóng tối của trái đất, ánh sáng mặt trời không chiếu trực tiếp tới mặt trăng, khiến nó đổi sang màu đỏ đặc trưng, còn gọi là "trăng máu".

Timeanddate.com cho biết có khoảng 7 tỉ người, tức hơn 85% dân số thế giới có cơ hội chứng kiến nhật thực này. Bất kỳ ai ở nửa tối của trái đất lúc bầu trời quang đãng đều có thể quan sát được nguyệt thực.

Trong lần nguyệt thực này, nửa tối của trái đất sẽ bao gồm châu Á (trong đó có Việt Nam), châu Phi, châu Âu và châu Úc. Bắc Mỹ và Nam Mỹ sẽ nằm ở nửa sáng của hành tinh và sẽ không quan sát được sự kiện này.

"Trăng máu" xuất hiện ánh sáng màu xanh?

Chuyên gia cho biết màu đỏ không phải là màu duy nhất chúng ta có thể thấy khi quan sát hiện tượng nguyệt thực toàn phần. Thỉnh thoảng, người quan sát có thể thoáng thấy một dải ánh sáng hơi xanh. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng thấy được dải sáng này.

Nó được gọi là được gọi là "hiệu ứng turquoise" ("turquoise" có nghĩa là ngọc lam). Đây không phải là một thuật ngữ thiên văn chính thống, thường được các nhiếp ảnh gia thiên văn nghiệp dư và một số tài liệu khoa học phổ biến sử dụng để dễ hình dung.

"Dải màu này xuất phát từ ánh sáng mặt trời đi qua tầng ozon ở tầng khí quyển trên của trái đất. Thời điểm tốt nhất để quan sát dải màu xanh này thường là trước hoặc sau khi mặt trăng đạt pha toàn phần", Timeanddate.com thông tin.

Người dân TP.HCM quan sát nguyệt thực toàn phần ở Công viên bến Bạch Đằng vào ngày 8.11.2022 ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khi đó, việc chúng ta thấy mặt trăng chuyển thành màu đỏ như máu khi xảy ra nguyệt thực toàn phần là do đi vào vùng bóng tối, ánh sáng mặt trời không thể chiếu trực tiếp lên mặt trăng. Tuy nhiên, khúc xạ khí quyển trái đất làm ánh sáng mặt trời bị uốn cong, đi vòng qua rìa trái đất để tới được mặt trăng.

Trong quá trình đó, tán xạ Rayleigh loại bỏ các bước sóng ngắn (xanh, tím), chỉ còn lại ánh sáng đỏ cam. Chính sự kết hợp giữa khúc xạ và tán xạ này tạo nên màu đỏ đặc trưng phủ lên bề mặt mặt trăng trong suốt thời gian toàn phần.