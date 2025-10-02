Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Tối nay, ngắm mưa sao băng từ sao chổi cổ đại 'đổ xuống' bầu trời Việt Nam

Cao An Biên
Cao An Biên
02/10/2025 20:20 GMT+7

Tối nay 2.10, ánh sáng rực rỡ từ mưa sao băng Orionids có nguồn gốc từ sao chổi Halley cổ đại 'đổ xuống' bầu trời Việt Nam. Người Việt quan sát thế nào?

Theo Space.com, ngắm mưa sao băng Orionids từ tối nay, người Việt có thể nhìn thấy được các mảnh vỡ từ sao chổi Halley va chạm với bầu khí quyển của trái đất.

Tối nay, ngắm mưa sao băng từ sao chổi cổ đại 'đổ xuống' bầu trời Việt Nam - Ảnh 1.

Trận mưa sao băng Orionids chính thức bắt đầu từ tối nay 2.10

ẢNH: THANH TÙNG

Người Việt có thể quan sát mưa sao băng này vào đêm nay 2.10 đến ngày 12.11. Sao băng Orionids được biết đến với việc để lại những vệt sáng trên bầu trời đêm và có thể được nhìn thấy mỗi năm khi trái đất lao qua vệt mảnh vỡ dày đặc do sao chổi 1P/Halley để lại.

Vào năm 2025, Orionids đạt đỉnh vào khoảng ngày 20 và 21.10, khi đó có thể nhìn thấy 10 - 20 vệt sao băng mỗi giờ, trong điều kiện bầu trời tối lý tưởng. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng thời điểm đạt đỉnh xảy ra muộn hơn một chút trong tháng, chẳng hạn như Hiệp hội Thiên thạch Mỹ dự đoán rằng Orionids sẽ đạt đỉnh hoạt động vào đêm 22 và 23.10.

Quan sát mưa sao băng thế nào?

Người quan sát sẽ chứng kiến các sao băng Orionids bay vút ra từ điểm xuất phát nằm gần các ngôi sao của chòm sao Orion, có thể nhìn thấy phía trên đường chân trời phía đông nam vào rạng sáng giữa tháng 10.

Thời điểm tốt nhất để săn sao băng Orionids là vào những giờ sau nửa đêm, đặc biệt vào ngày mưa sao băng đạt đỉnh, khi ánh sáng tỏa ra cao trên bầu trời trong pha trăng non hằng tháng, khiến bầu trời không bị ô nhiễm ánh sáng tự nhiên.

Để quan sát được nhiều sao băng, đừng nhìn trực tiếp vào điểm tỏa sáng. Thay vào đó, hãy chọn một khoảng trời rộng, có thể nhìn thấy các vệt sáng sao băng sẽ kéo dài nhất và dành 30 phút để mắt bạn thích nghi hoàn toàn với bóng tối.

Tối nay, ngắm mưa sao băng từ sao chổi cổ đại 'đổ xuống' bầu trời Việt Nam - Ảnh 2.

Thời tiết là yếu tố quan trọng để quan sát sao băng

ẢNH: THANH TÙNG

Mưa sao băng Orionids là trận mưa sao băng thứ hai do sao chổi Halley tạo ra, cùng với mưa sao băng Eta Aquarids vào tháng 5. Halley mất khoảng 76 năm để hoàn thành một vòng quay quanh mặt trời và loài người có thể nhìn thấy nó từ trái đất vào năm 2061.

Các nhà khoa học gọi sao băng Orionids là "di sản của sao chổi Halley". Trên thực tế, đây là những hạt bụi mà sao chổi để lại trong không gian dọc theo quỹ đạo của nó từ những lần đi qua trước đó quanh mặt trời.

Thiên thạch được giải phóng vào không gian là tàn dư của sao chổi. Tất cả sao chổi cuối cùng đều tan rã thành các đám thiên thạch và sao chổi Halley đang trong quá trình đó vào thời điểm này.

Tin liên quan

Hôm nay là ngày Thu phân ở Việt Nam: Vì sao có hiện tượng này?

Hôm nay là ngày Thu phân ở Việt Nam: Vì sao có hiện tượng này?

Vào ngày Thu phân hôm nay 23.9, mọi nơi trên trái đất có gần đúng 12 giờ ban ngày và 12 giờ ban đêm. Điều gì đã xảy ra?

Ngày 27 tháng 9 năm 2025 hôm nay có gì đặc biệt mà hiếm gặp?

Tháng 10: Người Việt ngắm siêu trăng đầu tiên 2025, 2 mưa sao băng cực đại

Khám phá thêm chủ đề

mưa sao băng mưa sao băng Orionids sao băng bầu trời đêm nay Thiên văn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận