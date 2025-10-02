Tối nay, ngắm mưa sao băng từ sao chổi cổ đại 'đổ xuống' bầu trời Việt Nam

Theo Space.com, ngắm mưa sao băng Orionids từ tối nay, người Việt có thể nhìn thấy được các mảnh vỡ từ sao chổi Halley va chạm với bầu khí quyển của trái đất.

Trận mưa sao băng Orionids chính thức bắt đầu từ tối nay 2.10 ẢNH: THANH TÙNG

Người Việt có thể quan sát mưa sao băng này vào đêm nay 2.10 đến ngày 12.11. Sao băng Orionids được biết đến với việc để lại những vệt sáng trên bầu trời đêm và có thể được nhìn thấy mỗi năm khi trái đất lao qua vệt mảnh vỡ dày đặc do sao chổi 1P/Halley để lại.

Vào năm 2025, Orionids đạt đỉnh vào khoảng ngày 20 và 21.10, khi đó có thể nhìn thấy 10 - 20 vệt sao băng mỗi giờ, trong điều kiện bầu trời tối lý tưởng. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng thời điểm đạt đỉnh xảy ra muộn hơn một chút trong tháng, chẳng hạn như Hiệp hội Thiên thạch Mỹ dự đoán rằng Orionids sẽ đạt đỉnh hoạt động vào đêm 22 và 23.10.

Quan sát mưa sao băng thế nào?

Người quan sát sẽ chứng kiến các sao băng Orionids bay vút ra từ điểm xuất phát nằm gần các ngôi sao của chòm sao Orion, có thể nhìn thấy phía trên đường chân trời phía đông nam vào rạng sáng giữa tháng 10.

Thời điểm tốt nhất để săn sao băng Orionids là vào những giờ sau nửa đêm, đặc biệt vào ngày mưa sao băng đạt đỉnh, khi ánh sáng tỏa ra cao trên bầu trời trong pha trăng non hằng tháng, khiến bầu trời không bị ô nhiễm ánh sáng tự nhiên.

Để quan sát được nhiều sao băng, đừng nhìn trực tiếp vào điểm tỏa sáng. Thay vào đó, hãy chọn một khoảng trời rộng, có thể nhìn thấy các vệt sáng sao băng sẽ kéo dài nhất và dành 30 phút để mắt bạn thích nghi hoàn toàn với bóng tối.

Thời tiết là yếu tố quan trọng để quan sát sao băng ẢNH: THANH TÙNG

Mưa sao băng Orionids là trận mưa sao băng thứ hai do sao chổi Halley tạo ra, cùng với mưa sao băng Eta Aquarids vào tháng 5. Halley mất khoảng 76 năm để hoàn thành một vòng quay quanh mặt trời và loài người có thể nhìn thấy nó từ trái đất vào năm 2061.

Các nhà khoa học gọi sao băng Orionids là "di sản của sao chổi Halley". Trên thực tế, đây là những hạt bụi mà sao chổi để lại trong không gian dọc theo quỹ đạo của nó từ những lần đi qua trước đó quanh mặt trời.

Thiên thạch được giải phóng vào không gian là tàn dư của sao chổi. Tất cả sao chổi cuối cùng đều tan rã thành các đám thiên thạch và sao chổi Halley đang trong quá trình đó vào thời điểm này.