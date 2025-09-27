Ngày 27 tháng 9 năm 2025 hôm nay có gì đặc biệt mà hiếm gặp?

Theo Timeanddate.com, ngày 27 tháng 9 năm 2025 hôm nay có thể khiến nhiều người cảm thấy thú vị bởi sự đặc biệt về mặt toán học.

Ngày 27 tháng 9 năm 2025 hôm nay được nhiều người quan tâm ẢNH: AI

Về mặt lịch pháp, hôm nay là thứ bảy cuối tuần, là ngày thứ 270 của năm dương lịch. Theo lịch âm hôm nay là ngày 6 tháng 8, theo cách gọi can chi đây là ngày Kỷ Hợi, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ.

Ngày này cũng thuộc tiết khí Thu phân, có ý nghĩa là giữa thu, một trong 24 tiết khí trong năm. Dù trong âm lịch, hôm nay không phải là ngày quá đặc biệt, tuy nhiên trong dương lịch, đây lại là ngày được nhiều người quan tâm.

Một sự kiện hiếm gặp

Timeanddate.com phân tích nếu viết ngày 27 tháng 9 năm 2025 dưới dạng một số theo cách viết của nhiều nước phương Tây (tháng đứng trước ngày), chúng ta sẽ nhận được số 9.272.025. Hóa ra, đây là một số chính phương, khi 3045 x 3045 = 9.272.025.

Đặc biệt hơn, nếu bạn sống ở một quốc gia mà ngày được viết trước tháng như ở Việt Nam thì sao? Trong trường hợp đó, khi viết ngày 27 tháng 9 năm 2025 thành một số sẽ cho bạn kết quả là 27.092.025. Sự thật thú vị, đây cũng là một số chính phương, khi 5205 x 5205 = 27.092.025.

Chuyên gia cho biết một ngày được chuyển thành số chính phương như vậy ở cả hai định dạng ngày tháng như trên chỉ xảy ra 8 lần trong thế kỷ này. Để so sánh về độ hiếm, Timeanddate.com cho biết hiện tượng trăng xanh xảy ra 2 hoặc 3 năm một lần, trong khi nhật thực xảy ra ở đâu đó ít nhất 6 tháng một lần trong năm.

Ngày tương tự như hôm nay tiếp theo xảy ra vào năm 2036, cụ thể vào ngày 1 tháng 1. "Tuy nhiên, theo ý kiến của chúng tôi, ngày đó kém ấn tượng hơn vì cả hai định dạng ngày đều cho ra cùng một con số. Không quan trọng ngày hay tháng đứng trước, con số kết quả trong cả hai trường hợp này đều là 1.012.036", chuyên gia phân tích.

2025 cũng được xem là năm hoàn hảo về mặt toán học ẢNH: CAO AN BIÊN

Các nhà nghiên cứu phân tích 2025 cũng là một năm đặc biệt về mặt toán học mà chúng ta có thể chỉ trải qua duy nhất một lần trong đời. Theo đó, 2025 là một số chính phương.

Trong toán học, số chính phương là số bạn nhận được khi nhân một số nguyên với chính nó, cụ thể là 45 × 45 = 2025. Những năm hoàn hảo như vậy không thường xuyên xuất hiện nhưng năm 2025 cũng không phải là trường hợp duy nhất theo phân tích trên.

"Năm gần nhất là năm 1936 (44²) và năm tiếp theo sẽ là năm 2116 (46²). Khoảng thời gian đó tương đương khoảng 90 năm. Vậy nên, có lẽ bạn đang sống trong năm hoàn hảo duy nhất trong cuộc đời mình", Timeanddate.com chia sẻ điều thú vị.