Đời sống Cộng đồng

Lịch âm hôm nay 22.9: Mùng 1 tháng 8 âm lịch có gì đặc biệt?

Cao An Biên
Cao An Biên
22/09/2025 06:00 GMT+7

Lịch âm hôm nay 22.9 là mùng 1 tháng 8 âm lịch. Đây cũng là ngày cuối tiết Bạch lộ, chuẩn bị bước sang tiết Thu phân với nhiều ý nghĩa đặc biệt.6

Hôm nay là thứ hai ngày 22 tháng 9, theo lịch âm hôm nay là mùng 1 tháng 8 âm lịch còn được gọi là ngày Giáp Ngọ, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ. Hôm nay là ngày khởi đầu của tháng mới Giáp Ngọ. Tháng này bắt đầu từ ngày 22.9 và kéo dài tới ngày 20.10 dương lịch.

Lịch âm hôm nay 22.9: Mùng 1 tháng 8, khi nào người Việt đón tiết Thu phân? - Ảnh 1.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 8 âm lịch năm Ất Tỵ

ẢNH: NGUYỄN TIẾN LÃM

Mùng 1 tháng 8 hôm nay cũng là ngày cuối cùng của tiết Bạch lộ. Từ ngày mai mùng 2 tháng 8, tức ngày 23.9, tiết Thu phân chính thức bắt đầu.

Cụ thể, 24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Thu phân là gì?

Thu phân có ý nghĩa là giữa thu, bắt đầu từ ngày 23.9 đến ngày 7.10 dương lịch. Kết thúc tiết khí này, người Việt sẽ đón tiết khí Hàn lộ, bắt đầu vào ngày 8.10.

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), Thu phân năm 2025 sẽ xảy ra vào lúc 1 giờ 20 phút rạng sáng ngày 23.9 theo giờ Việt Nam. Đây là thời điểm đánh dấu sự bắt đầu của mùa thu ở Bắc bán cầu và mùa xuân ở Nam bán cầu. Vào ngày này, mọi nơi trên trái đất đều có ngày và đêm gần như chính xác bằng 12 giờ.

Dù bạn ở bất kỳ đâu, mặt trời đều mọc lên ở hướng chính đông và lặn đi ở hướng chính tây. Điểm phân xảy ra do trục tự quay của trái đất nghiêng một góc 23,5° so với mặt phẳng hoàng đạo.

Lịch âm hôm nay 22.9: Mùng 1 tháng 8, khi nào người Việt đón tiết Thu phân? - Ảnh 2.

Dù bạn ở bất kỳ đâu, mặt trời đều mọc lên ở hướng chính đông và lặn đi ở hướng chính tây vào ngày Thu phân

ẢNH: ĐINH THANH (XÌ THANH)

Hướng trục quay cố định trong quá trình chuyển động trên quỹ đạo quanh mặt trời khiến đôi khi, cực bắc nghiêng về phía mặt trời (Hạ chí), khi khác thì lại nghiêng ra xa (Đông chí).

Tại các điểm trung gian được gọi là điểm phân (gồm Xuân phân và Thu phân), cả hai bán cầu nhận được lượng ánh sáng như nhau do ánh sáng mặt trời chiếu vuông góc với đường xích đạo.



