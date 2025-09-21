Nhật thực ngày 21.9 khiến dân mạng Việt Nam xôn xao: Thực hư thế nào?

Những ngày qua, nhiều trang mạng xã hội ở Việt Nam liên tục chia sẻ thông tin thú vị về hiện tượng nhật thực một phần: "Vào ngày 21.9.2025, một nhật thực một phần sẽ diễn ra khi mặt trăng đi qua trước mặt trời và che khuất một phần ánh sáng của nó. Đây là khoảnh khắc hiếm gặp, gợi nhắc chúng ta về sự vận hành kỳ diệu của vũ trụ".

Nhật thực được người Việt chụp lại ở Canada hồi tháng 4.2024 ẢNH: MINH MẪN

Các bài đăng với nội dung trên nhanh chóng nhận về hàng ngàn, hàng chục ngàn lượt thích, bình luận từ cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự thích thú và hào hứng vì vừa được quan sát hiện tượng nguyệt thực toàn phần ở Việt Nam cách đây không lâu, nay lại có thông tin nhật thực xuất hiện.

Bên cạnh đó, không ít người tò mò liệu rằng ở Việt Nam có quan sát được nhật thực hay không và có thể quan sát hiện tượng này ở đâu. Tài khoản Thanh Hoa bình luận: "Lại được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vũ trụ, mặt trăng và mặt trời".

"Liệu ở Việt Nam xem được không nhỉ?", nickname Trung Phạm thắc mắc. "Thấy mọi người chia sẻ nhật thực nhiều quá, mà không biết quan sát ở nước mình được không?", Duy Phạm bình luận.

Thông tin chính xác về nhật thực ngày 21.9

Theo thông tin từ Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), nhật thực trong cùng một mùa thiên thực với nguyệt thực toàn phần ngày 7 và 8.9 mới đây sẽ diễn ra vào ngày 21.9 (theo giờ Việt Nam là ngày 22.9). Tuy nhiên nó không thể được quan sát từ Việt Nam ở bất kỳ giai đoạn nào.

Hiếm hoi, chỉ khoảng 16,6 triệu người thuộc dải hẹp ở phía đông châu Úc, New Zealand, các đảo thưa thớt dân cư ở phía nam Thái Bình Dương và một phần của châu Nam Cực, tương đương với khoảng 0,2% dân số thế giới có thể nhìn thấy ít nhất một phần của nhật thực này.

Nhật thực luôn mang tới những điều thú vị với người yêu thiên văn ẢNH: NGUYỄN ANH TUẤN

Trong lần này, tại vị trí nhật thực cực đại sẽ có độ che khuất là 79,52%. Theo giờ Việt Nam, các mốc thời gian cụ thể của nhật thực như sau:

- Nhật thực bắt đầu (địa điểm đầu tiên nhìn thấy nhật thực một phần bắt đầu): 00 giờ 29 phút 43 giây ngày 22.9;

- Nhật thực cực đại: 2 giờ 41 phút 59 giây 22.9;

- Nhật thực kết thúc (địa điểm cuối cùng nhìn thấy nhật thực kết thúc): 4 giờ 53 phút 45 giây ngày 22.9;

Lần nhật thực tiếp theo gần nhất có thể quan sát được từ Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 2.8.2027. Trong khi đó, nguyệt thực sẽ tiếp tục ghé thăm chúng ta ngay đầu năm sau, cụ thể là nguyệt thực toàn phần vào ngày 3.3.2026.