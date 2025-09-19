Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hình ảnh cầu vồng hình tròn khác lạ 'gây sốt mạng': Khoa học giải thích sao?

Cao An Biên
Cao An Biên
19/09/2025 06:00 GMT+7

Mạng xã hội lan truyền ảnh cầu vồng hình tròn 7 sắc rực rỡ, khác với vòng cung quen thuộc. Liệu đây có thật sự là hiện tượng hiếm gặp?

Mới đây, một tài khoản khoản có hơn 2 triệu lượt theo dõi chia sẻ hình ảnh được cho là cầu vồng hoàn chỉnh với dòng trạng thái thú vị: "Hôm nay tôi biết là cầu vồng thực sự là một đường tròn hoàn chỉnh, chẳng qua là bị che đi nên chúng ta mới thấy một đoạn be bé thôi".

Dân mạng chia sẻ ảnh cầu vồng 'khác lạ', là đường tròn hoàn chỉnh: Có thật không? - Ảnh 1.

Hình ảnh được khẳng định là cầu vồng với một vòng tròn sáng 7 sắc trên bầu trời khiến nhiều người thích thú

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nội dung bức ảnh được mô tả là một cầu vồng hoàn chỉnh - một đường tròn 7 sắc rực rỡ. Trong khi đó, cầu vồng mà chúng ta thường thấy chỉ là cầu vồng khuyết, có dạng hình vòng cung.

Bài viết kèm hình ảnh đã nhận về hơn 20.000 lượt thích, bình luận và chia sẻ ào ạt trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ, cho biết lần đầu tiên nhìn thấy một cầu vồng hình tròn thế này. Bên cạnh đó, cũng có cư dân mạng hoài nghi về tính xác thực của thông tin trên, đặc biệt về mặt khoa học.

Tài khoản Kim Chi bình luận: "Thật hả ta?". "Thêm một kiến thức mới", nickname Thiên Phú chia sẻ. "Dù cầu vồng có hình dáng nào thì nó vẫn đẹp!", Phan Anh bày tỏ trong bài đăng.

Thực hư thế nào?

Theo trang EarthSky, khi ánh sáng mặt trời và những giọt mưa kết hợp tạo thành cầu vồng, chúng có thể tạo ra cả một vòng tròn ánh sáng trên bầu trời. Tuy nhiên, đây là một cảnh tượng rất hiếm gặp. Điều kiện bầu trời phải hoàn hảo mới có thể tạo ra hiện tượng này và ngay cả khi hoàn hảo, phần dưới cùng của một cầu vồng hình tròn thường bị đường chân trời che khuất.

Đó là lý do tại sao chúng ta nhìn thấy cầu vồng không phải dưới dạng một đường tròn, mà là hình vòng cung trên bầu trời. "Khi nhìn thấy cầu vồng, hãy chú ý đến độ cao của mặt trời. Điều này giúp xác định độ cong của cầu vồng mà bạn sẽ thấy. Mặt trời càng thấp, đỉnh cầu vồng càng cao. Nếu bạn có thể lên đủ cao, bạn sẽ thấy một số cầu vồng kéo dài xuống dưới đường chân trời khi nhìn từ gần mực nước biển hơn", chuyên gia thông tin.

Dân mạng chia sẻ ảnh cầu vồng 'khác lạ', là đường tròn hoàn chỉnh: Có thật không? - Ảnh 2.

Chúng ta thường nhìn thấy cầu vồng không phải dưới dạng hình tròn, mà là hình vòng cung trên bầu trời

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Chuyên gia cho biết những người leo núi đôi khi nhìn thấy cầu vồng hình tròn rõ hơn. Tuy nhiên, ngay cả một ngọn núi cao cũng không đủ cao để cho bạn thấy toàn bộ vòng tròn. Phi công đôi khi báo cáo nhìn thấy cầu vồng hình tròn thực sự. Chúng sẽ khó nhìn thấy qua những ô cửa sổ nhỏ mà hành khách thường nhìn qua, nhưng phi công có tầm nhìn tốt hơn từ phía trước.

Như vậy theo chuyên gia, về mặt khoa học, cầu vồng hình tròn trên bầu trời là có, tuy nhiên chúng rất hiếm và thường được nhìn thấy bởi các phi công, những người có tầm nhìn tốt ra bầu trời từ cửa sổ rộng phía trước máy bay.

