Thế giới Chuyện lạ

'Bỏ iPad xuống': Phi công bị mắng vì không lưu ý chuyên cơ chở ông Trump

Khánh An
Khánh An
18/09/2025 09:39 GMT+7

Kiểm soát viên không lưu tại Mỹ quát mắng một phi công hàng không dân dụng sau khi không phản hồi lập tức yêu cầu bay xa chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Trump.

Phi công Spirit Airlines bị mắng vì không Chú ý Không lực Một chở Tổng thống Trump - Ảnh 1.

Chiếc Không lực Một của Tổng thống Trump

ẢNH: REUTERS

Đài CNN ngày 18.9 đưa tin một phi công của Hãng hàng không Spirit Airlines (Mỹ) bị kiểm soát viên không lưu quát vì không phản hồi ngay chỉ dẫn khi chiếc Không lực Một chở Tổng thống Donald Trump đang bay cách đó khoảng 13 km.

Hai chiếc máy bay khi đó bay song song trên bầu trời Long Island (bang New York). Chiếc Không lực Một chở Tổng thống đến Vương quốc Anh, còn chuyến bay Spirit 1300 chở hành khách từ Fort Lauderdale (Florida) đến sân bay quốc tế Boston Logan (Massachusetts).

"Spirit 1300, rẽ phải 20 độ", kiểm soát viên không lưu tại Đài kiểm soát không lưu Trung tâm New York nói với phi công, theo đoạn ghi âm được trang LiveATC.net thu lại.

Sau 5 giây không nhận được phản hồi, kiểm soát viên lặp lại trên sóng vô tuyến: "Chú ý đi, Spirit 1300. Rẽ phải 20 độ."

Phải thêm hai lần liên lạc nữa thì phi công mới đáp lại, xác nhận việc rẽ phải.

"Spirit 1300, rẽ phải ngay lập tức. Spirit 1300, cánh phải, rẽ 20 độ ngay", kiểm soát viên quát.

Đại diện Spirit Airlines khẳng định các phi công của họ "đã tuân thủ quy trình và chỉ dẫn của kiểm soát không lưu trong suốt chuyến bay đến Boston… An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi."

Chưa rõ vì sao phi công không phản hồi ngay. Tuy nhiên trong đào tạo, phi công được nhấn mạnh phải ưu tiên điều khiển máy bay trước khi liên lạc.

"Spirit 1300, phía cánh trái anh có máy bay cách 8 dặm. Loại 747. Tôi chắc anh thấy rồi đó. Để ý đi, nó sơn trắng và xanh", theo kiểm soát viên.

Sau đó, khi phi công lại không đáp lại một chỉ dẫn vô tuyến khác, kiểm soát viên phải chỉ trích: "Lần nào tôi cũng phải gọi anh hai lần. Tập trung đi, bỏ iPad xuống."

Trong buồng lái, phi công thường dùng máy tính bảng như một "túi bay điện tử" để hiển thị thông tin gồm bản đồ, tính toán, thủ tục tại sân bay và nhiều thứ khác.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ra thông cáo cho biết họ "đã biết các bài đăng trên mạng xã hội về Không lực Một và chuyến bay của Spirit Airlines trong không phận khu vực Boston", song khẳng định 2 máy bay vẫn giữ đúng khoảng cách an toàn theo quy định.

Khám phá thêm chủ đề

