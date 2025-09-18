Kiểm soát không lưu ngủ quên, máy bay lượn vòng một giờ chờ hạ cánh

Một máy bay của hãng Air Corsica ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TTW

Một máy bay chở khách của Hãng hàng không Air Corsica (Pháp) buộc phải bay vòng suốt một giờ trên bầu trời đảo Corsica do kiểm soát viên không lưu ngủ quên.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng 16.9, khi chiếc Airbus A320 đang hạ độ cao hướng về sân bay Napoléon Bonaparte ở Ajaccio, thủ phủ của hòn đảo Địa Trung Hải thuộc Pháp, thì tháp điều khiển không trả lời các cuộc gọi vô tuyến, theo tờ The Times.

Truyền thông địa phương đưa tin chỉ có một kiểm soát viên không lưu trực chờ chuyến bay từ Paris, bị trễ một giờ so với lịch, và đường băng duy nhất dài 2.400 mét vẫn tối om. Trao đổi với các kiểm soát viên khu vực, phi công quyết định bay vòng trên vịnh Ajaccio trong khi đội cứu hỏa của sân bay tìm cách tiếp cận nhân viên trong tháp.

"Lính cứu hỏa không nhận được phản hồi từ tháp và đã báo cho hiến binh", cơ trưởng chiếc máy bay cho biết. Danh tính người này chưa được công khai.

Cửa tháp bị khóa dường như cản trở việc tiếp cận và họ phải dùng thang bộ đi lên trước khi phát hiện kiểm soát viên không lưu đang ngủ gục trên bàn làm việc. Sau khi được đánh thức, người này bật đèn đường băng rồi cho phép máy bay tiếp cận. Chiếc máy bay hạ cánh an toàn.

"Trong sự nghiệp kéo dài hàng thập niên của tôi, chưa bao giờ tôi phải xử lý tình huống như vậy. Chúng tôi chỉ bay vòng một chút. Không lúc nào có sự hoảng loạn. Mọi người đều bình tĩnh", cơ trưởng cho biết và nói thêm rằng hành khách đều cười khi biết nguyên nhân sự việc.

Phi công phải bay vòng chờ kiểm soát viên không lưu thức ẢNH CHỤP MÀN HÌNH AIRLIVE

Kiểm soát viên đã được xét nghiệm ma túy và rượu, nhưng kết quả âm tính. Cơ quan Hàng không Dân dụng Pháp và sân bay Ajaccio, nơi xử lý hơn 50 chuyến bay thương mại mỗi ngày, từ chối bình luận về sự cố này.

Chiếc máy bay, vốn đang liên lạc với các kiểm soát viên tiếp cận khu vực, đã sẵn sàng chuyển hướng đến Bastia, một thành phố cảng ở phía bên kia đảo.

Các kiểm soát viên không lưu Pháp, vốn là công chức, đã nhiều lần tổ chức đình công để phản đối tình trạng mà họ cho là thiếu nhân sự và điều kiện làm việc kém, gây mệt mỏi và căng thẳng.

Họ nằm trong nhóm được trả lương cao nhất thế giới, một số người có thu nhập đến 120.000 euro (khoảng 3,5 tỉ đồng) mỗi năm. Họ cũng được về hưu sớm do tính chất công việc căng thẳng, và có thể nghỉ hưu với lương hưu toàn phần trong độ tuổi từ 50 đến 59.