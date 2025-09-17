'Ngôi sao cô đơn nhất'… không còn cô đơn năm 2025: Làm sao nhìn thấy?

Theo EarthSky, Fomalhaut còn gọi là Alpha Piscis Austrinus, mang biệt danh "ngôi sao cô đơn nhất". Đó là bởi Fomalhaut là ngôi sao sáng duy nhất trên một dải bầu trời rộng lớn. Từ Bắc bán cầu, bao gồm Việt Nam, trong hầu hết các năm, Fomalhaut tỏa sáng rực rỡ một mình trên bầu trời phía nam vào mùa thu. Một số người còn gọi nó là "ngôi sao mùa thu".

Các ngôi sao trên bầu trời luôn ẩn chứa nhiều điều thú vị với người yêu thiên văn ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

"Nhưng vào năm 2025, Fomalhaut không còn là ngôi sao cô đơn nữa. Hành tinh sáng nhất là sao Thổ nằm gần nó trên bầu trời, vì vậy, khi bạn nhìn về phía nam vào những buổi tối mùa thu ở Bắc bán cầu, bạn sẽ thấy 2 vật thể sáng. Fomalhaut sẽ là ngôi sao lấp lánh. Sao Thổ sẽ tỏa sáng với ánh sáng ổn định. Từ Nam bán cầu, bạn có thể nhìn lên cao hơn để thấy sao Fomalhaut và sao Thổ vào mùa xuân", chuyên gia thông tin thêm.

Ngôi sao này đặc biệt thu hút các nhà thiên văn học vì có một vành đai mảnh vỡ bao quanh. Các nhà thiên văn học cho rằng những thế giới mới có thể đang hình thành trong vành đai của Fomalhaut, như một giai đoạn đầu của quá trình hình thành hành tinh.

Làm sao để nhìn thấy "ngôi sao cô đơn nhất"?

Fomalhaut là ngôi sao sáng thứ 18 trên bầu trời đêm. Nó là một phần của chòm sao mờ Piscis Austrinus (Nam Ngư). Trên bầu trời tối, bạn sẽ thấy một nửa vòng tròn gồm những ngôi sao mờ, trong đó Fomalhaut sáng là một phần của nó.

Ngôi sao này đánh dấu "miệng mở của Nam Ngư". Đầu tháng 9, Fomalhaut nằm đối diện với mặt trời. Vì vậy, nó tỏa sáng trên bầu trời suốt đêm. Nó đạt đến cực điểm tức điểm cao nhất trên bầu trời vào khoảng nửa đêm theo giờ địa phương vào giữa tháng 9, tức thời điểm này.

Fomalhaut là ngôi sao sáng thứ 18 trên bầu trời đêm. Nó là một phần của chòm sao mờ Piscis Austrinus (Nam Ngư) ẢNH: CAO AN BIÊN/STELLARIUM

Fomalhaut là một ngôi sao trắng cách chúng ta khoảng 25 năm ánh sáng. Nó có khối lượng và kích thước gần gấp đôi mặt trời nhưng bức xạ năng lượng gấp 16 lần mặt trời. Fomalhaut có một ngôi sao đồng hành cách nó chưa đầy 1 năm ánh sáng. Ngôi sao đồng hành này là một sao lùn cam, có khối lượng bằng khoảng 70% khối lượng mặt trời.

Tên Fomalhaut bắt nguồn từ tiếng Ả Rập "Fum al Hut", có nghĩa là miệng cá. Trên bầu trời có thể nhìn thấy từ Bắc bán cầu, bao gồm Việt Nam,3 chòm sao Bảo Bình là "người mang nước" nằm phía trên chòm sao Piscis Austrinus của Fomalhaut. Bạn có thể thấy một dãy sao ngoằn ngoèo từ Bảo Bình đến Piscis Austrinus. Trong truyền thuyết về bầu trời, dãy sao này tượng trưng cho nước từ bình của "người mang nước" nhỏ giọt vào miệng cá đang mở.