Mới phát hiện một sao chổi đang sáng rực trên bầu trời: Người Việt có nhìn thấy?

EarthSky cho biết sao chổi mới và phát sáng trên bầu trời này vừa được phát hiện mới đây, vào thứ sáu, ngày 12.9.2025. Thiết bị SWAN trên tàu vũ trụ SOHO đã phát hiện ra nó.

Sao chổi luôn là thiên thể thú vị với người yêu thiên văn ẢNH MINH HỌA: LƯU HOÀI NAM

Sao chổi này khá sáng so với các sao chổi khác, với cấp sao biểu kiến khoảng 7,4 . Tuy vậy đến thời điểm hiện tại, sao chổi này không đủ sáng để nhìn bằng mắt thường, nhưng người yêu thiên văn có thể quan sát bằng ống nhòm hoặc máy ảnh có độ phóng đại cao.

Hiện tại, sao chổi đang xuất hiện giữa các ngôi sao nền của chòm sao Xử Nữ. Quỹ đạo của nó hiện cũng đang được phân tích. Vì vậy, còn quá sớm để xác định liệu sao chổi sẽ sáng hơn hay mờ dần, nhưng tin tốt là những người quan sát ở Bắc bán cầu, bao gồm Việt Nam có thể nhìn thấy sao chổi này, vì nó sẽ dần di chuyển ra xa khỏi khu vực chúng ta nhìn thấy mặt trời. Vì sao chổi này rất gần mặt trời, việc phát hiện sẽ rất khó khăn.

Bản đồ tìm kiếm sao chổi SWAN25B

Bạn muốn tận mắt nhìn thấy sao chổi SWAN25B? Bạn cần có tầm nhìn rõ ràng về phía chân trời. Hãy nhìn về phía tây sau khi mặt trời lặn, theo hướng mặt trời vừa biến mất.

"Nếu bạn có thể tìm thấy sao Hỏa, sao chổi hiện đang ở ngay bên dưới sao Hỏa. Sao chổi sẽ đi qua bên dưới sao Hỏa và phía trên Spica trong chòm sao Xử Nữ. Bạn nên sử dụng thiết bị hỗ trợ quang học", EarthSky hướng dẫn.

Sao chổi nổi tiếng là khó đoán ẢNH MINH HỌA: TĂNG HẢI LONG

Vậy tại sao chúng ta chưa từng thấy sao chổi sáng chói này trước đây? Sao chổi mới này dường như nằm phía sau hoặc quá gần khu vực chúng ta nhìn thấy mặt trời. Có thể nó đã xuất hiện ngay sau điểm cận nhật của nó. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn đang so sánh các quan sát về sao chổi để xác định quỹ đạo chính xác của nó.

Tóm lại, một sao chổi mới hiện vừa xuất hiện, không xa mặt trời lặn. Sao chổi SWAN25B vốn đã rất sáng, nhưng vị trí của nó sẽ khiến việc quan sát trở nên khó khăn nếu không có sự hỗ trợ của thiết bị thiên văn. Các nhà nghiên cứu vẫn đang tiếp tục theo dõi sao chổi này.