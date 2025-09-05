Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sao chổi đến từ vùng liên sao đang 'xòe' rộng đuôi

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
05/09/2025 20:38 GMT+7

Tính đến hôm 5.9 (giờ Việt Nam), sao chổi có tên 3I-Atlas đến từ không gian liên sao đang ở cách trái đất khoảng 384 triệu km và tiếp tục di chuyển đến gần hơn, theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ.

Sao chổi 3 i - atlas đang ' xòe ' rộng đuôi khi đến gần mặt trời - Ảnh 1.

Một sao chổi lướt qua bầu trời bên trên Đài thiên văn quốc tế Gemini gần La Serena, Chile

ảnh: NoirLab

Kết quả quan sát do các đài thiên văn trên trái đất thực hiện cho thấy đuôi của sao chổi 3I-Atlas đang ngày càng kéo dài hơn trong quá trình đến gần mặt trời, theo Hãng tin AP.

Tính đến thời điểm hiện tại, những hình ảnh mới nhất của sao chổi liên sao do kính viễn vọng Gemini South đặt tại Chile chụp được vào cuối tháng 8 và được công bố hôm 5.9 (giờ Việt Nam).

Đây cũng là những hình ảnh rõ nét nhất về sao chổi mới phát hiện gần đây.

Theo đó, ảnh chụp đã hé lộ lớp khí bụi bao quanh lõi băng của sao chổi trong quá trình tăng tốc hướng về phía mặt trời, đồng thời cho thấy chiếc đuôi đã mở rộng hơn so với những bức ảnh trước.

Những hình ảnh mới xác nhận sao chổi đang trở nên hoạt động tích cực hơn trong quá trình đi qua hệ mặt trời, theo NoirLab. Trong đó, NoirLab thuộc Quỹ Không gian Quốc gia Mỹ và đồng thời là bên vận hành kính thiên văn Gemini South.

Sao chổi 3I-Atlas đến nay vẫn là thiên thể đến từ không gian liên sao đầu tiên từng được ghi nhận trong quá trình "thăm viếng" hệ mặt trời.

Hai "vị khách lữ hành" trước đó lần lượt là 'Oumuamua (1I/ʻOumuamua) phát hiện năm 2017 và sao chổi 2I/Borisov, khám phá vào năm 2019

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết sao chổi 3I-Atlas sẽ đến gần mặt trời nhất vào cuối tháng sau, và đến điểm gần trái đất nhất vào tháng 12, khi còn cách địa cầu khoảng 269 triệu km.

Khám phá thêm chủ đề

Sao chổi không gian liên sao Oumuamua Hệ mặt trời
