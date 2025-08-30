Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Chuyện lạ

Giả thuyết mới về nguồn gốc sự sống trên trái đất

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
30/08/2025 11:51 GMT+7

Trái đất thuở sơ khai có lẽ không sở hữu những yếu tố cho phép cấu thành sự sống, cho đến khi một hành tinh cỡ sao Hỏa đâm vào địa cầu, theo kết quả 2 cuộc nghiên cứu mới.

Giả thuyết mới về nguồn gốc sự sống trên trái đất qua va chạm với Theia - Ảnh 1.

Mô phỏng về hệ phôi hành tinh, được cho có thể mang theo những điều kiện mà trái đất và hệ mặt trời hình thành

ảnh: eso

Live Science hôm 30.8 dẫn một báo cáo mới về nguồn gốc sự sống cho rằng phôi trái đất ban đầu là một vùng đất cằn cỗi, không thể duy trì sự sống, cho đến khi một phôi hành tinh cỡ lớn đâm vào địa cầu, mang theo những yếu tố cần thiết cho phép sự sống sinh sôi.

Giả thuyết về vụ va chạm giữa phôi trái đất và đối tượng biệt danh Theia đã tồn tại lâu nay trong cộng đồng các nhà thiên văn học, đặc biệt trong các cuộc thảo luận về sự hình thành mặt trăng.

Giờ đây, trong báo cáo mới, các nhà khoa học cho hay Theia không những giúp tạo ra mặt trăng mà còn mang đến một số thành phần thiết yếu của sự sống đến trái đất cách đây hơn 4 tỉ năm.

"Chúng tôi kết luận rằng thiên thể Theia gây ra vụ va chạm tạo nên mặt trăng ở vị trí xa hơn trong hệ mặt trời so với trái đất và chứa nhiều hợp chất dễ bay hơi", theo tác giả chính Pascal Kruttasch, nghiên cứu sinh của Đại học Bern (Thụy Sĩ) khi làm nghiên cứu này.

Các hợp chất dễ bay hơi là những hợp chất hóa học có khả năng hóa hơi dễ dàng, như hydro và carbon, đồng thời còn xem là những khối xây dựng cơ bản cho sự sống.

Ở vị trí gần mặt trời hơn, nhiệt độ quá cao khiến những chất này không thể ngưng tụ, có nghĩa chúng chỉ tồn tại ở dạng khí quanh trái đất và các hành tinh đá vào thời kỳ đầu. Tuy nhiên, ở xa hơn, các hợp chất dễ bay hơi này lại rất phong phú, tồn tại nhiều ở các hành tinh khí khổng lồ như sao Mộc, sao Thổ, cũng như trong các sao chổi và như tiểu hành tinh.

Vì thế, Theia có tầm quan trọng đặc biệt cho địa cầu, tác giả báo cáo Kruttasch cho biết, khi đóng vai trò vận chuyển các thành tố của sự sống đến hành tinh chúng ta, theo báo cáo đăng trên chuyên san Science Advances.

Bên cạnh đó, một báo cáo khác cũng đề cập đến Theia và ảnh hưởng của nó cho sự sống trên trái đất.

Báo cáo chuẩn bị đăng trên chuyên san Icarus số tháng 11 cho rằng Theia mang đến nhiều nước cho trái đất, và phần còn lại của nó hiện vẫn còn tồn tại trong lớp phủ của địa cầu.

Ngày tàn của sự sống: khi nào trái đất cạn sạch ôxy?

Khám phá thêm chủ đề

nguồn gốc sự sống Trái đất hành tinh Theia
