Vật chất tối có thể tạo hố đen nuốt chửng hành tinh từ bên trong

Mô phỏng một hố đen (trái) và một sao neutron ảnh: nasa/esa

Dựa trên mô hình này, những hạt vật chất tối siêu nặng có thể bị mắc kẹt bên trong các hành tinh, trải qua quá trình thất thoát năng lượng và trượt vào lõi của những thế giới này.

Khi đã ở lõi hành tinh, các hạt vật chất tối siêu nặng tích tụ lại cho đến khi sụp đổ, hình thành nên hố đen. Và hố đen này nuốt chửng hành tinh chủ từ trong ra ngoài.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cảnh báo giả thuyết vật chất tối/hố đen không thể áp dụng cho toàn bộ các loại hố đen có trong vũ trụ.

Ví dụ, nếu các hạt vật chất tối va chạm và triệt tiêu lẫn nhau, giống như hiện tượng hủy cặp xảy ra giữa electron và phản hạt positron, chúng sẽ không thể tập hợp đủ mức cần thiết để sụp đổ và cho ra đời một hố đen.

Vật chất tối từ lâu vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Dù được cho chiếm đến 85% tổng khối lượng vật chất trong vũ trụ, giới khoa học vẫn chưa thể biết chính xác vật chất tối là gì.

Việc vật chất tối không tương tác với ánh sáng đồng nghĩa chúng không thể là electron, proton hoặc neutron, những hạt hình thành nên nguyên tử của mọi thứ hiện diện xung quanh chúng ta và những gì hữu hình trong vũ trụ, từ các vì sao, hành tinh, mặt trăng, đến các sinh vật sống.

Việc thiếu tương tác với bức xạ điện từ cũng khiến vật chất tối gần như "vô hình" trước sự quan sát của con người.

Vì thế, giả thuyết trên có thể mở ra hướng tiếp cận mới, theo đó các hành tinh ngoài hệ mặt trời có thể được sử dụng để nghiên cứu bí ẩn về vật chất tối, theo báo cáo đăng trên chuyên san Physical Review D.