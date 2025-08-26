Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Vật chất tối có thể tạo hố đen nuốt chửng hành tinh từ bên trong

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
26/08/2025 15:59 GMT+7

Báo cáo mới cho rằng vật chất tối sau những khoảng thời gian dài có thể tập hợp ở lõi của các hành tinh cỡ sao Mộc, tạo ra những hố đen có thể 'ngốn ngấu' các thế giới này từ bên trong.

Vật chất tối có thể tạo hố đen nuốt chửng hành tinh từ bên trong - Ảnh 1.

Mô phỏng một hố đen (trái) và một sao neutron

ảnh: nasa/esa

Dựa trên mô hình này, những hạt vật chất tối siêu nặng có thể bị mắc kẹt bên trong các hành tinh, trải qua quá trình thất thoát năng lượng và trượt vào lõi của những thế giới này.

Khi đã ở lõi hành tinh, các hạt vật chất tối siêu nặng tích tụ lại cho đến khi sụp đổ, hình thành nên hố đen. Và hố đen này nuốt chửng hành tinh chủ từ trong ra ngoài.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cảnh báo giả thuyết vật chất tối/hố đen không thể áp dụng cho toàn bộ các loại hố đen có trong vũ trụ.

Ví dụ, nếu các hạt vật chất tối va chạm và triệt tiêu lẫn nhau, giống như hiện tượng hủy cặp xảy ra giữa electron và phản hạt positron, chúng sẽ không thể tập hợp đủ mức cần thiết để sụp đổ và cho ra đời một hố đen.

Vật chất tối từ lâu vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Dù được cho chiếm đến 85% tổng khối lượng vật chất trong vũ trụ, giới khoa học vẫn chưa thể biết chính xác vật chất tối là gì.

Việc vật chất tối không tương tác với ánh sáng đồng nghĩa chúng không thể là electron, proton hoặc neutron, những hạt hình thành nên nguyên tử của mọi thứ hiện diện xung quanh chúng ta và những gì hữu hình trong vũ trụ, từ các vì sao, hành tinh, mặt trăng, đến các sinh vật sống.

Việc thiếu tương tác với bức xạ điện từ cũng khiến vật chất tối gần như "vô hình" trước sự quan sát của con người.

Vì thế, giả thuyết trên có thể mở ra hướng tiếp cận mới, theo đó các hành tinh ngoài hệ mặt trời có thể được sử dụng để nghiên cứu bí ẩn về vật chất tối, theo báo cáo đăng trên chuyên san Physical Review D.

Tin liên quan

Phát hiện và truy vết được sự kiện bùng phát sóng vô tuyến nhanh chói lòa nhất

Phát hiện và truy vết được sự kiện bùng phát sóng vô tuyến nhanh chói lòa nhất

Các nhà thiên văn học đã phát hiện một sự kiện bùng phát sóng vô tuyến nhanh (FRB) sáng nhất từ trước đến nay và có thể lần ngược về nguồn phát của nó.

Thế giới chuẩn bị đón 'trăng đen', mọc như không mọc

Phát hiện mặt trăng mới toanh của sao Thiên Vương

Khám phá thêm chủ đề

Vật chất tối Hố đen Hành tinh sao Mộc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận