Thế giới chuẩn bị đón 'trăng đen', mọc như không mọc

Mặt trăng tùy thời điểm có những cái tên khác nhau ảnh: afp

Trong năm, cộng đồng mê thiên văn toàn cầu có thể chiêm ngưỡng các thể loại khác nhau của mặt trăng. Nếu tháng 3 có "trăng máu", hiện tượng xảy ra khi mặt trăng chuyển sang màu đỏ trong lúc nguyệt thực, tháng 8 lại có "trăng cá tầm".

Bạn cũng có thể nghe đến cái tên "trăng xanh", thuật ngữ chỉ lần trăng tròn thứ hai xuất hiện trong cùng một tháng.

Và kế đến là "trăng đen", xảy ra cuối tuần này, hiếm gặp và "vô hình", theo Đài CNN.

EarthSky thông báo hiện tượng "trăng đen" sẽ xảy ra vào thời điểm mặt trăng ở gần mặt trời nhất vào 13 giờ 06 hôm 24.8 (giờ Việt Nam).

Trăng đen là gì?

Như "trăng xanh", "trăng đen" không phải là một thuật ngữ chính thức. Các nhà thiên văn học dùng từ trăng đen để chỉ lần trăng non thứ hai trong cùng một tháng, và hiện tượng này chỉ xảy ra khoảng mỗi 29 tháng một lần.

Trăng non là giai đoạn khi chỉ có phần mặt khuất của mặt trăng được mặt trời chiếu sáng và dẫn đến mặt trăng hoàn toàn vô hình nếu nhìn từ phía trái đất. Trăng đen cũng đánh dấu mốc khởi đầu của một chu kỳ trăng mới.

Trăng đen khác nhật thực điểm nào?

"Trăng đen (hay trăng non) là thời điểm mặt trăng nằm giữa trái đất và mặt trời, nhưng không phải là nhật thực, mà đơn giản chỉ là để tránh thoát khỏi tầm nhìn của người trên trái đất", Đài CNN dẫn lời giải thích của ông Noah Petro, người đứng đầu Phòng Thí nghiệm Hành tinh học, Địa chất, Địa vật lý và Hóa học của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) thuộc Trung tâm Goddard (bang Maryland).

Vậy trăng non khác với nhật thực ở điểm nào? Điểm khác biệt đến từ vị trí của mặt trăng. Khi hiện tượng nhật thực xảy ra, mặt trăng đi qua phía trước mặt trời. Còn ở hiện tượng trăng non hoặc trăng đen, mặt trăng đi ngang gần mặt trời nhưng không nằm trên cùng đường thẳng.

Thuật ngữ "trăng đen" thỉnh thoảng còn được dùng để chỉ tháng không có trăng non nào, thường rơi vào tháng 2 vì đây là tháng chỉ có 28 hoặc 29 ngày.

Lần trăng đen kế tiếp dự kiến xảy ra vào ngày 31.8.2027, theo Space.com.