Phát hiện mặt trăng mới toanh của sao Thiên Vương

Mặt trăng S/2025 U1 cũng như 13 trong số 28 mặt trăng được biết trước đó của Thiên Vương tinh ảnh: NASA

Khám phá mới đã được công bố bởi một đội ngũ các nhà thiên văn học dẫn đầu là Viện Nghiên cứu Tây Nam (SwRI). Nhờ kính James Webb, họ đã phát hiện đây là mặt trăng nhỏ nhất của sao Thiên vương, ước tính đường kính khoảng 10 km, và cũng là mặt trăng thứ 29 của hành tinh này.

Mặt trăng mới nằm bên trong vòng của sao Thiên Vương, cách trung tâm hành tinh khoảng 56.000 km.

"Đối tượng được tìm thấy trong một loạt gồm 10 bức ảnh phơi sáng dài được chụp trong vòng 40 phút bằng máy ảnh cận hồng ngoại (NIRCam) của kính James Webb", theo Đài NBC News dẫn lời bà Maryame El Moutamid, nhà khoa học trưởng của Ban Khoa học và Thám hiểm Hệ mặt trời thuộc SwRI, trụ sở ở Boulder (bang Colorado).

Quá trình quan sát sao Thiên Vương và các mặt trăng của nó đang mang đến cho các nhà khoa học một cái nhìn sâu hơn về một trong những hành tinh bí ẩn của hệ mặt trời.

"Không có hành tinh nào khác có nhiều mặt trăng nằm bên trong vòng như sao Thiên Vương", Đài NBC News dẫn lời ông Matthew Tiscareno, thành viên đội nghiên cứu và là nhà khoa học kỳ cựu của Viện SETI ở bang California (Mỹ).

"Đó là một mặt trăng nhỏ bé nhưng mang đến khám phá quan trọng. Kể cả tàu du hành Voyager 2 của NASA đã không thể phát hiện được điều này trong chuyến bay ngang gần 40 năm trước", bà El Moutamid cho biết.

Voyager 2 đã bay qua sao Thiên Vương vào ngày 24.1.986 và cho phép nhân loại lần đầu nhìn thấy thế giới bí ẩn này. Giờ đây, gần 4 thập niên sau, kính James Webb đã mở rộng biên giới đó ra xa hơn nữa.

Toàn bộ các mặt trăng của sao Thiên Vương đều được đặt tên theo các tác phẩm của Shakespeare và Alexander Pope, NASA cho biết.

Mặt trăng mới vẫn chưa có tên, và nếu có tên của nó cần nhận được sự thông qua của Liên đoàn Thiên văn Quốc tế.