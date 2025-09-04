WHO cảnh báo ‘bệnh chảy máu mắt’ lan khắp vùng châu Phi, 8 người chết

WHO đặt trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ ảnh: reuters

Daily Express hôm 3.9 đưa tin đến nay đã có ít nhất 8 người tử vong sau khi xuất hiện các triệu chứng tương tự Ebola tại huyện Mweka, tỉnh Kasai của CHDC Congo.

Các phòng thí nghiệm vẫn trong giai đoạn phân tích những mẫu bệnh phẩm, nhưng kết quả ban đầu cho thấy virus Ebola có thể đã lây lan tại khu vực này.

Tuy nhiên, loại virus cụ thể được cho là thủ phạm gây bệnh là virus Marburg, có tên bệnh virus Marburg (MVD), với các triệu chứng tương tự Ebola.

MVD có tỉ lệ tử vong cao, trong một số trường hợp còn gọi là "bệnh chảy máu mắt" do virus làm tổn hại các mạch máu, dẫn xuất huyết ở nhiều vị trí mở trên cơ thể, bao gồm mắt.

Bạn biết gì về virus Marburg đáng sợ như Ebola vừa tái xuất ở châu Phi?

Trong khi đó, WHO cũng phát cảnh báo khắp khu vực về một loại dịch bệnh chết người khác, với hơn 400.000 ca mắc tả được ghi nhận tại 31 quốc gia chỉ trong năm nay.

Các chuyên gia cho rằng, nhiều yếu tố khác nhau đang góp phần thúc đẩy làn sóng bùng dịch, bao gồm xung đột, nghèo đói và biến đổi khí hậu.

Tính riêng trong năm 2025, dịch tả đã khiến gần 5.000 người tử vong.

WHO cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng y tế đang diễn ra phản ánh "nguy cơ cực cao" và dịch có thể tiếp tục lây lan nếu không nhanh chóng hành động.

Những hành động này bao gồm cung cấp nước sạch, trang bị các hệ thống vệ sinh phù hợp cho các cộng đồng.

Một số nước trước đó đã ban hành lệnh giới hạn đi lại với hy vọng ngăn ngừa nguy cơ truyền nhiễm. Tuy nhiên, hiện những lệnh trên đã được dỡ bỏ, dù giới chuyên gia khuyến cáo người dân thận trọng.