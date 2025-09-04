Tàu điện nổi tiếng trật bánh ở Bồ Đào Nha, ít nhất 15 người chết

Toa tàu điện trên tuyến đường sắt cáp treo nổi tiếng tại Lisbon đã trật bánh và lao xuống dốc. Các nhân chứng cho biết tàu đâm vào tòa nhà với lực rất mạnh. Hai bên và mái của toa xe bị móp một phần do va chạm, Al Jazeera đưa tin ngày 4.9.

Cơ quan chức năng Lisbon báo cáo rằng vụ tai nạn là do "một sợi cáp bị lỏng" trong hệ thống cáp treo. Vụ việc đã khiến ít nhất 15 người chết và 18 người khác bị thương, trong đó có 5 người bị thương nghiêm trọng.

Tàu điện nổi tiếng thế giới gặp tai nạn, 15 người thiệt mạng

Vụ tai nạn xảy ra tại phố Rua da Gloria, một con phố nổi tiếng ở trung tâm Lisbon vào tối 3.9 theo giờ địa phương. Các nhân chứng nói với AFP rằng toa tàu "không có phanh, tông vào nhà và đổ sập như một thùng các tông".

Chính phủ Bồ Đào Nha đã tuyên bố quốc tang vào ngày 4.9, riêng thủ đô Lisbon để tang 3 ngày. Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đã gửi lời chia buồn về vụ tai nạn thương tâm.

Giới chức Lisbon đã tạm ngừng các tuyến xe điện khác và yêu cầu khẩn trương điều tra chi tiết vụ việc.

Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ tai nạn tàu điện ở Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 3.9 ẢNH: REUTERS

Công ty Carris, đơn vị phụ trách vận hành tàu điện trên, cho biết đã thực hiện các thủ tục bảo trì, với lần gần nhất là vào năm 2022, ngoài ra còn có các cuộc kiểm tra hằng ngày. Theo tờ El Pais, các nhân viên từng vài lần than phiền về tình trạng bảo trì kém ở tuyến đường sắt cáp treo tại Gloria.

Tàu điện nêu trên gồm 2 toa xe, mỗi toa có thể chở khoảng 40 người. Toa xe được gắn vào đầu nối điện của dây cáp kéo. Đây là phương tiện di chuyển phổ biến tại những tuyến phố có các con dốc ở Bồ Đào Nha.

Toa tàu điện di chuyển trên một con phố hẹp ở Lisbon, Bồ Đào Nha ẢNH: AP

Toa xe nằm phía sau dường như không bị hư hại. Những đoạn video do nhân chứng ghi lại cho thấy toa xe này rung lắc dữ dội khi toa kia trật bánh, một số hành khách đã nhảy ra khỏi cửa sổ.