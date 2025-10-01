Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Tháng 10: Người Việt ngắm siêu trăng đầu tiên 2025, 2 mưa sao băng cực đại

Cao An Biên
Cao An Biên
01/10/2025 06:00 GMT+7

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 10. Tháng này, người Việt sẽ được ngắm siêu trăng đầu tiên của năm 2025 cùng 2 trận mưa sao băng đạt cực đại và nhiều hiện tượng kỳ thú khác.

Vậy, siêu trăng, mưa sao băng sẽ xuất hiện khi nào? Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) thông tin về các hiện tượng thiên văn tháng 10 này.

1. Siêu trăng đầu tiên 2025 vào dịp trung thu (ngày 7.10)

Theo HAS, siêu trăng đầu tiên của năm 2025 rơi đúng dịp trung thu chắc hẳn sẽ khiến buổi phá cỗ dưới ánh trăng càng trở nên thú vị hơn. Chuyên gia dự báo siêu trăng này sắp diễn ra vào ngày 7.10 tới đây theo giờ Việt Nam. Đây sẽ là siêu trăng đầu tiên trong 3 siêu trăng của năm 2025. Lần siêu trăng này còn gọi là siêu trăng thợ săn.

Tháng 10: Người Việt sắp ngắm siêu trăng đầu tiên 2025, hai mưa sao băng cực đại - Ảnh 1.

Đừng bỏ lỡ siêu trăng đầu tiên của năm 2025

ẢNH: NGUYỄN TIẾN LÃM

Sau đó không lâu, mặt trăng che khuất ngôi sao Elnath (Beta Tauri) vào rạng sáng ngày 12.10. Nếu bỏ lỡ, bạn sẽ phải chờ đến năm 2030 để quan sát một sự kiện che khuất khác trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.

2. Mưa sao băng Draconids đạt cực điểm (ngày 8.10)

Theo Space.com, mưa sao băng Draconids là một hiện tượng thực sự kỳ lạ, ở chỗ điểm tỏa sáng ở vị trí cao nhất trên bầu trời khi màn đêm buông xuống. Điều đó có nghĩa là không giống như nhiều trận mưa sao băng khác, nhiều sao băng Draconids có khả năng xuất hiện vào buổi tối hơn là vào buổi sáng sau nửa đêm. Trận mưa sao băng này thường diễn ra âm thầm, chỉ tạo ra một vài sao băng chậm rãi mỗi giờ trong hầu hết các năm.

Để quan sát mưa sao băng này, người yêu thiên văn Việt Nam có thể nhìn lên bầu trời đêm 8.10 đến rạng sáng ngày 9.10. Tuy nhiên, việc quan sát sao băng có thể bị cản trở bởi ánh trăng.

Tháng 10: Người Việt sắp ngắm siêu trăng đầu tiên 2025, hai mưa sao băng cực đại - Ảnh 2.

Tháng 10 có hai mưa sao băng kỳ thú

ẢNH: THANH TÙNG

3. Mưa sao băng Orionids đạt cực đại (ngày 21.10)

Mưa sao băng này bắt đầu vào ngày mai 2.10 nhưng đạt cực đại vào ngày 21.10. Với điều kiện không trăng như năm nay, bạn có thể nhìn thấy từ 15 - 20 vệt sao băng mỗi giờ. Hãy bắt đầu quan sát từ sau nửa đêm ở hướng đông cho đến trước bình minh.

4. Sao chổi C/2025 A6 (Lemmon) (ngày 21.10)

Sao chổi này đang sáng lên nhanh chóng khi nó tiếp cận gần chúng ta hơn. Vào ngày 21.10 sắp tới, nó sẽ đạt đến vị trí cận địa. Sao chổi này sẽ xuất hiện trên bầu trời hướng tây bắc từ sau hoàng hôn với độ sáng biểu kiến là 2,8 và lặn đi vào lúc 19 giờ 15 phút tối cùng ngày. Ngày 31.10, sao chổi C/2025 A6 (Lemmon) dự báo sẽ đạt độ sáng cực đại.

Tối nay, sao Thổ đẹp nhất 2025: Người Việt có thể nhìn thấy bằng mắt thường

Lịch âm hôm nay 22.9: Mùng 1 tháng 8 âm lịch có gì đặc biệt?

Ngày 27 tháng 9 năm 2025 hôm nay có gì đặc biệt mà hiếm gặp?

Lịch âm hôm nay 22.9: Mùng 1 tháng 8 âm lịch có gì đặc biệt?

Ngày 27 tháng 9 năm 2025 hôm nay có gì đặc biệt mà hiếm gặp?

