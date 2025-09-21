Tối nay, sao Thổ đẹp nhất 2025: Người Việt có thể nhìn thấy bằng mắt thường

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), sao Thổ đang ở thời điểm quan sát tốt nhất trong năm. Hôm nay 21.9, hành tinh với hệ thống vành đai rực rỡ nhất hệ mặt trời sẽ đạt đến vị trí trực đối, tức vị trí đối diện với mặt trời trên bầu trời khi quan sát từ trái đất.

Sao Thổ là hành tinh lớn thứ hai trong hệ mặt trời ẢNH: NASA

Đây cũng là lúc Thổ tinh sáng nhất và nằm gần chúng ta nhất trong năm nay. Hành tinh này sẽ mọc lên ở hướng đông từ lúc hoàng hôn buông xuống, lên cao nhất trên bầu trời vào lúc nửa đêm và lặn đi ở hướng tây khi bình minh đến.

Với độ sáng biểu kiến là 0,6, bạn hoàn toàn có thể quan sát trực tiếp sao Thổ bằng mắt thường trong khu vực của chòm sao Pisces (Song Ngư). Với sự đồng hành của kính thiên văn, đĩa sáng cùng với các vành đai của nó sẽ hiện lên chi tiết hơn.

Sự thật thú vị

Theo Timeanddate.com, khi sao Thổ ở vị trí trực đối hôm nay cũng là thời điểm gần điểm phân của trái đất, cụ thể là Thu phân, sự thật thú vị là cũng gần với điểm phân của sao Thổ.

Trong khi trái đất hoàn thành một quỹ đạo trong 12 tháng, sao Thổ mất khoảng 30 năm để quay một vòng quanh mặt trời. Do đó, điểm phân trên sao Thổ chỉ xảy ra khoảng 15 năm một lần, so với 6 tháng một lần trên trái đất.

Tối nay, sao Thổ sẽ mọc lên ở hướng đông từ lúc hoàng hôn buông xuống, lên cao nhất trên bầu trời vào lúc nửa đêm và lặn đi ở hướng tây khi bình minh đến ẢNH MINH HỌA: HHT TRAN

Điểm phân gần đây nhất trên sao Thổ chỉ diễn ra cách đây vài tháng, vào tháng 5.2025. Do đó, vành đai của sao Thổ vẫn trông khá mỏng khi nhìn qua kính viễn vọng, trông giống như một đường thẳng, chứ không phải một dải dày.

Trong những tuần sau đó, sao Thổ sẽ đạt đến điểm cao nhất trên bầu trời sớm hơn 4 phút mỗi đêm. Nó lùi dần khỏi bầu trời buổi sáng trước bình minh nhưng vẫn có thể nhìn thấy trên bầu trời buổi tối trong vài tháng tới.