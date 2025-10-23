Lịch âm hôm nay 23.10: Ngày đầu của tiết Sương giáng, có ý nghĩa gì?

Hôm nay là thứ năm ngày 23.10.2025. Theo lịch âm hôm nay là ngày mùng 3 tháng 9, còn gọi là ngày Ất Sửu, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Đây cũng là ngày đầu tiên của tiết khí Sương giáng.

Tiếp nối tiết khí Hàn lộ là tiết Sương giáng, bắt đầu từ hôm nay 23.10 ẢNH: ĐINH THANH (XÌ THANH)

Trước đó, người Việt vừa trải qua tiết khí Hàn lộ, bắt đầu từ ngày 8.10 và kéo dài đến ngày 22.10 dương lịch. Theo cách tính hiện đại, với điểm Xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Hàn lộ ứng với kinh độ mặt trời bằng 195°. Ngày bắt đầu tiết Hàn lộ do vậy được tính theo cách tính của dương lịch hiện đại và thường rơi vào ngày 8 hay 9.10 dương lịch tùy theo từng năm.

Tiết khí này có ý nghĩa là "mát mẻ". Từ sau tiết Thu phân tới tiết Hàn lộ, mặt trời dịch ngày càng gần về phía nam.

Tiết khí Sương giáng có ý nghĩa gì?

Theo chuyên gia, 24 tiết khí là 24 khoảng thời gian, mỗi khoảng dài 15 hoặc 16 ngày, mô tả 24 giai đoạn thời tiết khác nhau trong năm. Vì chu kỳ này phụ thuộc vào vị trí của trái đất trên quỹ đạo.

Cụ thể, 24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Trong năm có 24 tiết khí ẢNH: CAO AN BIÊN

Tiết Sương giáng, có ý nghĩa là "sương mù". Đây là tiết thứ 18 trong 24 tiết khí, là tiết khí cuối cùng của mùa thu cho thấy không khí bắt đầu trở lạnh với những làn sương giá buốt xuất hiện ngày càng dày đặc.

Theo quy ước, tiết Sương giáng là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 23 hay 24.10 khi kết thúc tiết Hàn lộ và kết thúc vào khoảng ngày 7 hay 8.11 khi tiết Lập đông bắt đầu.

Theo cách tính hiện đại, với điểm Xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Sương giáng ứng với kinh độ mặt trời bằng 210°.