Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Hôm nay ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10: Theo lịch âm có gì thú vị?

Cao An Biên
Cao An Biên
20/10/2025 05:30 GMT+7

Ngày 20 tháng 10 là một ngày đặc biệt, được nhiều người quan tâm khi là ngày Phụ nữ Việt Nam. Dưới đây là chi tiết về ngày này theo lịch âm hôm nay.

Ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay rơi vào thứ hai đầu tuần, ngày 20 tháng 10 năm 2025. Theo lịch âm hôm nay, đây là ngày 29 tháng 8, theo cách gọi can chi là ngày Nhâm Tuất, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ.

Hôm nay là ngày 20 tháng 10: Theo lịch âm có gì thú vị? - Ảnh 1.

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch

ẢNH: CAO AN BIÊN

Đây cũng là ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch, tháng kéo dài từ ngày 22 tháng 9 đến ngày đến ngày 20 tháng 10. Từ ngày mai 21 tháng 10 sẽ là ngày đầu tiên của của tháng 10 dương lịch. Tháng này còn gọi là tháng Bính Tuất, bắt đầu từ ngày Quý Hợi.

Chúng ta đang trong những ngày của tiết khí Hàn lộ. Tiết khí này chính thức bắt đầu từ ngày 8.10 cách đây không lâu và kéo dài đến ngày 22.10. Tiếp nối ngay sau tiết khí này là tiết Sương giáng bắt đầu vào ngày 23.10.

Ngày 20.10 là ngày Phụ nữ Việt Nam, một dịp đặc biệt để tôn vinh và tri ân những đóng góp của những người phụ nữ Việt trong gia đình, xã hội và sự phát triển của đất nước.

Vào ngày này, nhiều người tặng hoa, quà hay những lời chúc, thể hiện sự trân trọng và yêu thương đối với bà, mẹ, chị, em gái và những người phụ nữ quan trọng trong cuộc sống của mình.

Nguồn gốc ngày 20 tháng 10

Cách đây 95 năm, vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam, là tiền thân của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày nay chính thức được thành lập.

Đây là tổ chức chính trị - xã hội lớn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của phụ nữ cả nước. Từ đó đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam luôn đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của dân tộc, góp phần vào thắng lợi của công cuộc đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hôm nay là ngày 20 tháng 10: Theo lịch âm có gì thú vị? - Ảnh 2.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 là dịp tôn vinh và tri ân những đóng góp của những người phụ nữ Việt trong gia đình, xã hội và sự phát triển của đất nước

ẢNH: CAO AN BIÊN

Từ đây, ngày 20 tháng 10 hằng năm là ngày truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Đây cũng là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam.

Ngày 20 tháng 10 năm nay là dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930 - 2025). Trải qua 95 năm hình thành và phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam, phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.

Tin liên quan

Trước thềm 20.10: Bất ngờ ở chợ hoa lớn nhất TP.HCM, hoa hồng Sophia 'cháy hàng'

Trước thềm 20.10: Bất ngờ ở chợ hoa lớn nhất TP.HCM, hoa hồng Sophia 'cháy hàng'

Sáng nay, chợ hoa Hồ Thị Kỷ, được xem là chợ hoa lớn nhất TP.HCM rực rỡ dịp 20.10. Một số người đến đây mua hoa rất bất ngờ.

Lời chúc ngày 20 tháng 10: Điều ngọt ngào gửi tặng những người phụ nữ bạn yêu thương

Bí quyết trẻ trung của người phụ nữ 72 tuổi được gọi là 'cô gái 27 tuổi'

Khám phá thêm chủ đề

lịch Âm lịch âm hôm nay lịch âm ngày 20/10 ngày 20/10 ngày phụ nữ Việt Nam nguồn gốc ngày 20/10
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận