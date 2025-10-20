Hôm nay ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10: Theo lịch âm có gì thú vị?

Ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay rơi vào thứ hai đầu tuần, ngày 20 tháng 10 năm 2025. Theo lịch âm hôm nay, đây là ngày 29 tháng 8, theo cách gọi can chi là ngày Nhâm Tuất, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ.

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch ẢNH: CAO AN BIÊN

Đây cũng là ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch, tháng kéo dài từ ngày 22 tháng 9 đến ngày đến ngày 20 tháng 10. Từ ngày mai 21 tháng 10 sẽ là ngày đầu tiên của của tháng 10 dương lịch. Tháng này còn gọi là tháng Bính Tuất, bắt đầu từ ngày Quý Hợi.

Chúng ta đang trong những ngày của tiết khí Hàn lộ. Tiết khí này chính thức bắt đầu từ ngày 8.10 cách đây không lâu và kéo dài đến ngày 22.10. Tiếp nối ngay sau tiết khí này là tiết Sương giáng bắt đầu vào ngày 23.10.

Ngày 20.10 là ngày Phụ nữ Việt Nam, một dịp đặc biệt để tôn vinh và tri ân những đóng góp của những người phụ nữ Việt trong gia đình, xã hội và sự phát triển của đất nước.

Vào ngày này, nhiều người tặng hoa, quà hay những lời chúc, thể hiện sự trân trọng và yêu thương đối với bà, mẹ, chị, em gái và những người phụ nữ quan trọng trong cuộc sống của mình.

Nguồn gốc ngày 20 tháng 10

Cách đây 95 năm, vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam, là tiền thân của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày nay chính thức được thành lập.

Đây là tổ chức chính trị - xã hội lớn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của phụ nữ cả nước. Từ đó đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam luôn đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của dân tộc, góp phần vào thắng lợi của công cuộc đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ đây, ngày 20 tháng 10 hằng năm là ngày truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Đây cũng là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam.

Ngày 20 tháng 10 năm nay là dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930 - 2025). Trải qua 95 năm hình thành và phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam, phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.