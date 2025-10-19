Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Trước thềm 20.10: Bất ngờ ở chợ hoa lớn nhất TP.HCM, hoa hồng Sophia 'cháy hàng'

Cao An Biên
Cao An Biên
19/10/2025 11:15 GMT+7

Sáng nay, chợ hoa Hồ Thị Kỷ, được xem là chợ hoa lớn nhất TP.HCM rực rỡ dịp 20.10. Một số người đến đây mua hoa rất bất ngờ.

Theo ghi nhận của Thanh Niên lúc 7 giờ sáng nay 19.10, trước ngày Phụ nữ Việt Nam, chợ hoa lớn nhất TP.HCM - Hồ Thị Kỷ thuộc phường Vườn Lài (Q.10 cũ) nhộn nhịp không khí buôn bán. Các cửa hàng hoa rực rỡ sắc màu, nhiều người tìm mua hoa tặng dịp 20.10.

Sáng nay, trước thềm 20.10: Bất ngờ ở chợ hoa lớn nhất TP.HCM - Ảnh 1.

Hơn 7 giờ sáng chủ nhật cuối tuần 19.10, khu vực chợ hoa Hồ Thị Kỷ có thời điểm chật kín người và xe. Khách đến mua hoa, người chạy xe đến giao hoa... tạo nên không khí mua bán nhộn nhịp, sôi động

ẢNH: CAO AN BIÊN

Sáng nay, trước thềm 20.10: Bất ngờ ở chợ hoa lớn nhất TP.HCM - Ảnh 2.

Tại các cửa hàng hoa dọc đường Hồ Thị Kỷ, nhiều người tất bật với công việc, chuẩn bị những bó hoa tươi phục vụ nhu cầu tăng cao của khách dịp 20.10

ẢNH: CAO AN BIÊN

Sáng nay, trước thềm 20.10: Bất ngờ ở chợ hoa lớn nhất TP.HCM - Ảnh 3.

Chủ shop hoa T - X có thâm niên hàng chục năm kinh doanh ở chợ Hồ Thị Kỷ cho biết dịp 20.10 năm nay, nhu cầu mua hoa của khách tăng cao so với ngày thường. Đó là khách hàng doanh nghiệp, những khách mua lẻ tặng cho người thân nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. "Giá hoa dịp này tăng lên một chút so với bình thường, từ 5 - 10% tùy loại. Khách chuộng các loại hoa hồng, đặc biệt hoa hồng Sophia đang "trend" so với các loại hoa hồng thường thấy. Bên tôi bán từ 300.000 đồng/bó", đại diện shop hoa chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Hàng hoa lề đường mong 20.10 nắng ráo: ‘Khách vắng, chỉ mong đừng mưa’

Sáng nay, trước thềm 20.10: Bất ngờ ở chợ hoa lớn nhất TP.HCM - Ảnh 4.

Một người đàn ông mua hoa tặng vợ dịp 20.10. "Hôm nay 19.10 là sinh nhật vợ tôi, trùng hợp mai là ngày Phụ nữ Việt Nam. Cứ vào dịp này, tôi lại mua hoa, bánh tặng vợ để vợ vui", ông cười chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Sáng nay, trước thềm 20.10: Bất ngờ ở chợ hoa lớn nhất TP.HCM - Ảnh 5.

Các shop hoa rực rỡ

Sáng nay, trước thềm 20.10: Bất ngờ ở chợ hoa lớn nhất TP.HCM - Ảnh 6.

Nhiều mẫu hoa với giá cả đa dạng cho khách lựa chọn dịp 20.10

ẢNH: CAO AN BIÊN

Sáng nay, trước thềm 20.10: Bất ngờ ở chợ hoa lớn nhất TP.HCM - Ảnh 7.

Shipper hối hả với những chuyến hàng

ẢNH: CAO AN BIÊN

Sáng nay, trước thềm 20.10: Bất ngờ ở chợ hoa lớn nhất TP.HCM - Ảnh 8.

Chủ shop Phượng Lá (phải) cho biết cửa hàng chuyên kinh doanh các loại lá kiểng. Dịp 20.10, nhu cầu của khách tăng cao

ẢNH: CAO AN BIÊN

Sáng nay, trước thềm 20.10: Bất ngờ ở chợ hoa lớn nhất TP.HCM - Ảnh 9.

Sáng nay, trước thềm 20.10: Bất ngờ ở chợ hoa lớn nhất TP.HCM - Ảnh 10.
Sáng nay, trước thềm 20.10: Bất ngờ ở chợ hoa lớn nhất TP.HCM - Ảnh 11.

Ngoài mua hoa cho dịp 20.10, nhiều người cũng đến đây mua vì mục đích khác. "Tôi mua hoa để cắm trong nhà. Hôm nay mới ngày 19.10 nhưng thấy có nhiều anh, nhiều chú ghé mua hoa để tặng cho "nửa kia" dịp 20.10 nên khá bất ngờ. Có thể vì mai là ngày đầu tuần nên hôm nay nhiều người tranh thủ mua sớm cho tiện", chị Bích Nhu chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Sáng nay, trước thềm 20.10: Bất ngờ ở chợ hoa lớn nhất TP.HCM - Ảnh 12.

Nhiều tiểu thương cho biết chiều tối nay và sáng mai là cao điểm phục vụ khách dịp 20.10

ẢNH: CAO AN BIÊN

 

Khám phá thêm chủ đề

chợ hoa lớn nhất TP.HCM chợ hoa Hồ Thị Kỷ ngày 20/10 ngày phụ nữ việt nam 20/10 hoa tặng 20/10
