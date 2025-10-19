Trước thềm 20.10: Bất ngờ ở chợ hoa lớn nhất TP.HCM, hoa hồng Sophia 'cháy hàng'

Sáng nay, chợ hoa Hồ Thị Kỷ, được xem là chợ hoa lớn nhất TP.HCM rực rỡ dịp 20.10. Một số người đến đây mua hoa rất bất ngờ.
Theo ghi nhận của Thanh Niên lúc 7 giờ sáng nay 19.10, trước ngày Phụ nữ Việt Nam, chợ hoa lớn nhất TP.HCM - Hồ Thị Kỷ thuộc phường Vườn Lài (Q.10 cũ) nhộn nhịp không khí buôn bán. Các cửa hàng hoa rực rỡ sắc màu, nhiều người tìm mua hoa tặng dịp 20.10.
Hàng hoa lề đường mong 20.10 nắng ráo: ‘Khách vắng, chỉ mong đừng mưa’
Ngoài mua hoa cho dịp 20.10, nhiều người cũng đến đây mua vì mục đích khác. "Tôi mua hoa để cắm trong nhà. Hôm nay mới ngày 19.10 nhưng thấy có nhiều anh, nhiều chú ghé mua hoa để tặng cho "nửa kia" dịp 20.10 nên khá bất ngờ. Có thể vì mai là ngày đầu tuần nên hôm nay nhiều người tranh thủ mua sớm cho tiện", chị Bích Nhu chia sẻ
