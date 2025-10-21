Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Hôm nay 21.10 là mùng 1 tháng 9 âm lịch, tháng siêu trăng sáng nhất năm

Cao An Biên
Cao An Biên
21/10/2025 05:30 GMT+7

Hôm nay 21.10 là mùng 1 tháng 9 âm lịch, mở đầu tháng siêu trăng tròn và sáng nhất năm 2025. Tháng này kéo dài đến ngày 19.11.

Hôm nay, mùng 1 tháng 9 năm Ất Tỵ, là một ngày đặc biệt trong lịch âm. Từ ngày 21.10 đến 19.11.2025, tháng Bính Tuất sẽ mang đến nhiều ý nghĩa và sự kiện thú vị. Theo lịch âm hôm nay là mùng 1 đầu tháng 9, theo cách gọi can chi là ngày Quý Hợi, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ.

Vừa qua 20.10, hôm nay người Việt chính thức đón mùng 1 tháng 9 theo lịch âm - Ảnh 1.

Hôm nay là mùng 1 tháng 9 âm lịch

Hôm qua, người Việt vừa đón ngày Phụ nữ Việt Nam. Ngày này rơi vào thứ hai đầu tuần, ngày 20 tháng 10 năm 2025. Theo lịch âm, đây là ngày 29 tháng 8, theo cách gọi can chi là ngày Nhâm Tuất, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ.

Chuyên gia lịch pháp cho biết lịch âm hoạt động dựa trên chu kỳ tròn khuyết của mặt trăng, theo sát sự thay đổi pha của mặt trăng từ không trăng, trăng lưỡi liềm, trăng bán nguyệt, trăng khuyết, trăng tròn và ngược lại.

Mỗi tháng âm lịch bắt đầu vào ngày không trăng, tức là ngày mà mặt trăng ở cùng phía với mặt trời. Cụ thể, ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch hôm nay còn gọi là ngày không trăng hay còn gọi là trăng non.

Bắt đầu tháng siêu trăng sáng nhất năm 2025

Mặt trăng tháng 9 âm lịch có gì đặc biệt?

Trăng tròn tháng 9 âm lịch sẽ diễn ra vào ngày 5.11.2025, là siêu trăng thứ hai trong tổng số 3 siêu trăng trong năm nay. Đây được xem là siêu trăng sáng và tròn nhất trong năm 2025, theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS).

Theo EarthSky, lần trăng tròn này sẽ xuất hiện suốt đêm. Đây là trăng thợ săn ở Bắc bán cầu, trăng tròn sau trăng thu hoạch (là trăng tròn gần điểm phân thu nhất). Tất cả các trăng tròn đều mọc ở hướng đông vào lúc hoàng hôn, lặn ở hướng tây vào lúc bình minh.

Vừa qua 20.10, hôm nay người Việt chính thức đón mùng 1 tháng 9 theo lịch âm - Ảnh 2.

Trăng tròn tháng 9 âm lịch sẽ to và sáng nhất 2025

ẢNH: TRẦN GIA THIỀU

Theo các nhà nghiên cứu, siêu trăng xảy ra khi trăng tròn trùng với thời điểm mặt trăng ở điểm trên quỹ đạo của nó trong vòng 90% khoảng cách gần nhất với trái đất, được gọi là cận điểm.

Điều này làm cho mặt trăng trông sáng hơn và to hơn bình thường một chút, mặc dù sự khác biệt này khó có thể nhận thấy bằng mắt thường. Thuật ngữ "siêu trăng" áp dụng cho cả trăng tròn và trăng non xảy ra khi mặt trăng ở điểm gần trái đất nhất (điểm cận địa).

Tuy nhiên, vì trăng non không thể nhìn thấy từ trái đất, nên trọng tâm thường là siêu trăng tròn. Theo chuyên gia, năm 2025 có 3 siêu trăng liên tiếp vào tháng 10, tháng 11 và tháng 12.

mùng 1 lịch âm hôm nay lịch Âm lịch âm hôm nay ngày nào mùng 1 tháng 9 âm lịch
Xem thêm bình luận