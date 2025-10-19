Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Cơ hội hiếm: Cách để người Việt quan sát 2 sao chổi đang thắp sáng bầu trời

Cao An Biên
Cao An Biên
19/10/2025 19:51 GMT+7

Có 2 sao chổi đang thắp sáng bầu trời Việt Nam và đây là cơ hội duy nhất trong đời để quan sát, bởi sau hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm, chúng ta mới 'hội ngộ' chúng. Dưới đây là mẹo để quan sát.

Đó là sao chổi Lemmon (C/2025 A6) và sao chổi SWAN (C/2025 R2). Theo chuyên gia, việc cùng lúc 2 sao chổi xuất hiện trên bầu trời và đều có thể quan sát được bằng mắt thường trong điều kiện lý tưởng là điều rất hiếm gặp và đáng để chờ đợi.

Theo Timeanddate.com, sao chổi nổi tiếng là khó đoán, nhưng với Lemmon có thể là sao chổi tuyệt vời nhất, đẹp nhất năm 2025. Sao chổi này sẽ tiếp cận trái đất ở vị trí gần nhất vào ngày 21.10.

Mẹo để người Việt nhìn thấy 2 sao chổi đang cùng thắp sáng bầu trời - Ảnh 1.

Sao chổi nổi tiếng là thiên thể khó đoán

ẢNH: TĂNG HẢI LONG

Trong nửa đầu tháng 10, đối với các vùng vĩ độ trung bình ở Bắc bán cầu, sao chổi này có thể xuất hiện vào ban đêm và trước bình minh ở nửa phía đông bầu trời. Trong nửa cuối tháng, tức thời điểm này, sao chổi xuất hiện sau khi mặt trời lặn ở nửa phía tây bầu trời, gần đường chân trời.

Vào khoảng ngày 21.10, C/2025 A6 sẽ ở gần nhóm sao Bắc Đẩu nổi tiếng. Trên thực tế, 2 ngôi sao cuối cùng trong "cán" của chòm Bắc Đẩu sẽ hướng về phía sao chổi này.

Còn với sao chổi SWAN thì sao?

Sao chổi mới phát hiện trong hệ mặt trời này có thể tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp trên bầu trời đêm tháng 10 khi nó bay ngang qua trái đất. Sao chổi C/2025 R2 (SWAN) được nhà thiên văn học nghiệp dư người Ukraine phát hiện vào ngày 10.9.

Sao chổi đã sáng lên đáng kể kể từ đó, khiến nhiều người hy vọng rằng nó có thể trở thành sao chổi có thể quan sát bằng mắt thường vào thời điểm nó tiếp cận trái đất gần nhất vào ngày 21.10, theo Space.com.

Khi đến gần mặt trời, nhiệt độ từ ngôi sao này sẽ khiến các vật chất đông lạnh có trong nhân sao chổi chuyển trực tiếp từ thể rắn sang thể khí, trong một quá trình được gọi là thăng hoa. Lớp vỏ khí tạo thành sau đó bị gió mặt trời thổi bay, tạo ra một dải bụi và khí dài phản chiếu ánh sáng mặt trời, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp, nếu may mắn, chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ trái đất.

Mẹo để người Việt nhìn thấy 2 sao chổi đang cùng thắp sáng bầu trời - Ảnh 3.

Bạn có săn sao chổi tối nay?

ẢNH: GIA THIỀU

Sao chổi C/2025 R2 (SWAN) có thể xuất hiện trên bầu trời đêm trong suốt tháng 10 và được quan sát rõ nhất vào những giờ sau khi mặt trời lặn, trước khi nó lặn thấp trên đường chân trời phía nam - tây nam.

Vào cuối tháng, thiên thể lang thang trong hệ mặt trời này sẽ xuất hiện phía trên đường chân trời phía nam, giữa hai ngôi sao sáng Sadalmelik và Sadalsuud trong chòm sao Bảo Bình, với mặt trăng nửa sáng chiếu sáng bên dưới.

Tin liên quan

Hiếm có: Mưa sao băng Orionids và 2 sao chổi cùng xuất hiện trên bầu trời Việt Nam

Hiếm có: Mưa sao băng Orionids và 2 sao chổi cùng xuất hiện trên bầu trời Việt Nam

Người Việt có cơ hội quan sát 2 sao chổi là Lemmon và SWAN sáng nhất vào thời điểm trận mưa sao băng Orionids do sao chổi Halley tạo ra đạt cực đại.

'Đuổi theo' sao chổi đẹp nhất 2025: Lemmon sẽ hội ngộ trái đất sau… 1.396 năm

Ngắm thiên hà Tiên Nữ tỏa sáng trên bầu trời Việt Nam tối nay

Khám phá thêm chủ đề

Sao chổi sao chổi Lemmon sao chổi SWAN Lemmon (C/2025 A6) SWAN (C/2025 R2) sao chổi là gì
Xem thêm bình luận