Hiếm có: Mưa sao băng Orionids và 2 sao chổi cùng xuất hiện trên bầu trời Việt Nam

Theo Livescience, những người yêu thiên văn sẽ được chứng kiến điều đặc biệt khi trận mưa sao băng hằng năm do sao chổi Halley tạo ra đạt đỉnh điểm, dịp này cũng là lúc 2 sao chổi mới được phát hiện đạt đến điểm sáng nhất trên bầu trời đêm.

Người Việt Nam có cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng Orionids cùng 2 sao chổi Lemmon và SWAN "thắp sáng" bầu trời ẢNH: THANH TÙNG

Mưa sao băng Orionids diễn ra từ ngày 2.10 - 7.11, đạt cực đại ngày 20.10 - 21.10. Điều này đồng nghĩa với việc trận mưa sao băng này vẫn đang hoạt động và ngay tối nay 18.10, người Việt có thể "săn" sớm những vệt mưa sao băng này trước thời điểm cực đại.

Mưa sao băng này diễn ra đúng vào thời điểm trăng non, khi mặt trăng nằm giữa trái đất và mặt trời và không xuất hiện trên bầu trời đêm. Điều này tạo nên một bầu trời tối lý tưởng để quan sát. Tuy nhiên, sự ủng hộ của thời tiết vẫn là điều kiện cần thiết để quan sát sao băng và các sao chổi sáng hơn như Lemmon (C/2025 A6) và SWAN (C/2025 R2).

Theo chuyên gia, việc cùng lúc 2 sao chổi xuất hiện trên bầu trời và đều có thể quan sát được bằng mắt thường trong điều kiện lý tưởng là điều rất hiếm gặp và đáng để chờ đợi.

Quan sát mưa sao băng và sao chổi vào thời điểm nào?

Mưa sao băng Orionids là sự kiện chính trong "mùa sao băng" mùa thu, khi hàng loạt trận mưa sao băng nhỏ diễn ra. Dự kiến có khoảng 20 sao băng mỗi giờ trong thời gian cực điểm của mưa sao băng Orionids, với các thiên thạch lao vào bầu khí quyển trái đất với tốc độ 66 km/giây.

Sao băng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên bầu trời đêm, nhưng chúng thường xuất hiện từ một vùng trời đêm ngay phía bắc ngôi sao đỏ rực Betelgeuse trong chòm sao Orion. Đó cũng là lý do mưa sao băng được đặt tên như vậy. NASA gọi mưa sao băng Orionids là một trong những trận mưa sao băng đẹp nhất trong năm.

NASA gọi mưa sao băng Orionids là một trong những trận mưa sao băng đẹp nhất trong năm ẢNH: THANH TÙNG

"Trong khi mưa sao băng Orionids sẽ được quan sát rõ nhất vào khoảng sau nửa đêm ngày 21.10, thì thời điểm quan sát sao chổi sẽ diễn ra sớm hơn vào tối hôm trước 20.10", trang Livescience thông tin.

Cả hai sao chổi Lemmon và SWAN sẽ xuất hiện trên bầu trời đêm sau khi mặt trời lặn và sẽ được quan sát rõ nhất khoảng một tiếng rưỡi sau khi mặt trời lặn, chủ yếu bằng ống nhòm ngắm sao. Tuy nhiên, vẫn có nhiều khả năng quan sát bằng mắt thường nếu nhìn từ một vị trí có bầu trời tối.