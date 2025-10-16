Ngắm thiên hà Tiên Nữ tỏa sáng trên bầu trời Việt Nam tối nay

Theo trang Space.com, từ nay đến cuối tháng 10 là thời điểm hoàn hảo để ngắm nhìn ánh sáng cổ xưa của thiên hà Tiên Nữ khi thiên hà này vươn cao trên bầu trời đêm mùa thu, làm sáng bầu trời.

Thiên hà Tiên Nữ qua góc ảnh của người yêu thiên văn Việt Nam ẢNH: THANH TÙNG

Thiên hà Andromeda (M31) là thiên hà láng giềng gần nhất của Ngân Hà, nằm cách trái đất khoảng 2,5 triệu năm ánh sáng, trong chòm sao Andromeda. Thiên hà mọc lên ở phía đông lúc hoàng hôn, trôi dạt lên cao trên bầu trời lúc nửa đêm và chuyển dần về phía tây bắc khi bình minh đến.

Những nhánh xoắn ốc khổng lồ của Andromeda trải dài tới 260.000 năm ánh sáng và là nơi cư trú của hơn một nghìn tỉ ngôi sao, tất cả đều quay quanh một hố đen siêu lớn nằm trong lõi thiên hà, phát sáng với ánh sáng của các thiên thể đỏ cổ xưa.

Làm thế nào để tìm thấy thiên hà Tiên Nữ?

Có thể dễ dàng nhìn thấy Andromeda bằng mắt thường từ bầu trời tối, dưới dạng một vệt mờ hình bầu dục, trong khi kính thiên văn hoặc ống nhòm sẽ giúp nhìn thấy ánh sáng từ lõi phát sáng đang hoạt động của nó được bao quanh bởi một lớp sương mờ khuếch tán của ánh sáng sữa.

Đầu tiên, hãy xác định vị trí của chòm sao 'M' thuộc chòm sao Cassiopeia. 3 ngôi sao ngoài cùng bên trái sẽ tạo thành một con trỏ với thiên thể sáng Shedar ở đầu, dẫn đường đến thiên hà Andromeda. Bạn cũng có thể tìm kiếm thiên hà này thông qua các ứng dụng quan sát bầu trời trên điện thoại.

Thiên hà Andromeda là thiên hà được các nhiếp ảnh gia thiên văn yêu thích từ lâu, họ dành rất nhiều thời gian và công sức để thu thập ánh sáng yếu ớt của Andromeda và xử lý chúng thành những bức ảnh thiên hà ngoạn mục.

Đừng bỏ lỡ những điều thú vị trên bầu trời đêm tháng 10 ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Nhờ công nghệ chụp ảnh thiên văn bằng điện thoại thông minh, giờ đây bất kỳ ai cũng có thể chụp được những bức ảnh ấn tượng về thiên hà và tinh vân. Tất cả những gì bạn cần là một chiếc điện thoại, một kính thiên văn và một bộ chuyển đổi.

Đây là thời điểm thích hợp để người yêu thiên văn Việt Nam "đi săn" thiên hà đặc biệt này.