Có ngôi sao nhấp nháy nhiều màu hướng đông bắc: Người Việt đừng bỏ lỡ tối nay!

Những ngày tháng 10 ở Bắc bán cầu, bao gồm Việt Nam, nhiều người quan sát bầu trời để ý thấy một ngôi sao lấp lánh với những tia sáng đầy màu sắc. Nhiều người nhìn ngôi sao này và tự hỏi liệu họ có đang nhìn thấy… UFO hay không.

Bầu trời đêm tháng 10 với nhiều điều thú vị dành cho người yêu thiên văn ẢNH: HHT TRẦN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

EarthSky cho biết ngôi sao đó là Capella. Lý do ngôi sao này lấp lánh như vậy là vì nó là một ngôi sao sáng chiếu gần đường chân trời, ánh sáng của nó xuyên qua bầu khí quyển dày đặc. Không khí dao động khiến điểm sáng của nó "nhảy múa", phân tách thành nhiều màu sắc và trông như đang nhấp nháy.

"Nếu bạn có thể du hành vào không gian, bạn sẽ thấy Capella thực chất là 2 ngôi sao vàng. Cả hai đều có nhiệt độ bề mặt gần giống với mặt trời, nhưng cả hai đều lớn hơn và sáng hơn mặt trời", chuyên gia thông tin.

Capella nằm trong chòm sao Ngự Phu (Auriga). Từ thời cổ đại, ngôi sao này đã được chú ý. Bạn có thể dễ dàng nhận ra nó chỉ bằng cách nhìn về phía đông bắc từ Bắc bán cầu vào buổi tối tháng 10. Capella mọc lên cao suốt đêm và tháng này nó sẽ vươn cao trên bầu trời vào những giờ sáng sớm trước bình minh.

Tại sao các ngôi sao lấp lánh, nhấp nháy?

Capella là một điểm sáng màu vàng, nhấp nháy màu đỏ và xanh lục khi ở thấp trên bầu trời. Tại sao lại như vậy?

Trên thực tế, mọi ngôi sao trên bầu trời đều trải qua cùng một quá trình như Capella khi nó nhấp nháy. Cụ thể, ánh sáng của mọi ngôi sao phải xuyên qua bầu khí quyển trái đất trước khi đến được mắt chúng ta. Nhưng không phải ngôi sao nào cũng nhấp nháy rõ ràng như Capella.

Hiện tượng nhấp nháy xảy ra vì Capella ở vị trí thấp trên bầu trời vào buổi tối, ngay thời điểm này trong năm. Khi bạn nhìn một vật thể ở vị trí thấp trên bầu trời, bạn đang nhìn xuyên qua bầu khí quyển rộng hơn so với khi cùng một vật thể ở trên cao.

Màu sắc của những ngôi sao trên bầu trời đêm ẢNH: HHT TRẦN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Bầu khí quyển phân tách hoặc khúc xạ ánh sáng của ngôi sao, giống như lăng kính phân tách ánh sáng mặt trời. Đó chính là nguồn gốc của những tia sáng đỏ và xanh lục của Capella, không phải từ chính ngôi sao mà từ sự khúc xạ ánh sáng của nó bởi bầu khí quyển của chúng ta.

Khi bạn nhìn thấy Capella ở cao hơn trên bầu trời, bạn sẽ thấy những tia sáng màu này biến mất. Nhân tiện, tại sao những tia sáng màu này lại dễ nhận thấy như vậy ở Capella? Lý do đơn giản là vì nó là một ngôi sao sáng. Nó là ngôi sao sáng thứ sáu trên bầu trời trái đất, không tính mặt trời của chúng ta.