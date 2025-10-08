Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Ngôi sao ‘Hảo tiểu tử’ Nhan Chính Quốc qua đời ở tuổi 51

Cao Hân
Cao Hân
08/10/2025 11:30 GMT+7

Nhan Chính Quốc, ngôi sao một thời của loạt phim tuổi thơ "Hảo tiểu tử", đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 51 sau thời gian dài kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi.

Theo ChinaTimes, thông tin được xác nhận bởi Cương Thiết Ba, bạn thân và là người đại diện gia đình, cho biết Nhan Chính Quốc đã không vượt qua được căn bệnh ung thư tuyến phổi giai đoạn 4. Nam diễn viên mất ngày 7.10 tại nhà riêng, sau khi được rút ống hỗ trợ sự sống tại Bệnh viện Á Đông.

Cương Thiết Ba tiết lộ, Nhan Chính Quốc được chẩn đoán mắc ung thư từ khoảng tháng 10 năm ngoái và đã kiên cường chiến đấu suốt một năm trước khi qua đời.

Nhan Chính Quốc: Từ hào quang sớm đến vực sâu tội lỗi

Nhan Chính Quốc bước vào làng giải trí từ khi 5 tuổi và sớm trở thành gương mặt quen thuộc qua nhiều tác phẩm của đạo diễn lừng danh Hầu Hiếu Hiền. Đến năm 1986, series điện ảnh Hảo tiểu tử đã đưa tên tuổi ông bùng nổ, trở thành thần đồng được săn đón với mức thù lao từng "đủ mua được một căn nhà".

Tuy nhiên, ánh hào quang đến quá sớm cũng kéo theo bi kịch. Việc bỏ dở việc học, bị bắt nạt vì quá nổi tiếng và phải kết giao với những thành phần phức tạp để tự vệ đã đẩy ông vào con đường sa ngã. Cuộc đời Nhan Chính Quốc nhanh chóng chìm trong tệ nạn, dẫn đến chuỗi ngày dính líu đến ma túy, súng đạn và đỉnh điểm là vụ án bắt cóc tống tiền gây chấn động vào năm 2001. Ông từng đối diện với án tử hình trước khi được giảm xuống 15 năm tù.

Ngôi sao Hảo tiểu tử qua đời vì ung thư phổi

Nỗi đau thức tỉnh sau khi cha qua đời

Bước ngoặt thay đổi cuộc đời Nhan Chính Quốc chính là khi cha ông qua đời. Cảm giác đau đớn và hổ thẹn tột cùng khi phải mang còng tay, còng chân đi chịu tang cha đã đánh thức ông, buộc ông phải nhìn lại và quyết tâm hối cải. Ông ăn chay suốt một năm và tìm thấy sự tĩnh tâm, hướng thiện thông qua việc luyện thư pháp.

Sau khi được mãn hạn tù vào tháng 3.2012 (với 11 năm thụ án), Nhan Chính Quốc đã trở thành một nhà thư pháp và quay lại với điện ảnh

Sau khi được mãn hạn tù vào tháng 3.2012, Nhan Chính Quốc đã trở thành một nhà thư pháp và quay lại với điện ảnh, không chỉ trong vai trò diễn viên mà còn là đạo diễn. Tác phẩm Giác đầu do ông chỉ đạo đã đại thắng phòng vé với doanh thu kỷ lục - 127 triệu Đài tệ (hơn 100 tỉ đồng) minh chứng cho sự trở lại đầy mạnh mẽ. Bằng chính câu chuyện đời mình, Nhan Chính Quốc thường xuyên đến các trường học và trại giam để chia sẻ, khuyên giới trẻ trân trọng cuộc sống và gia đình. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn, nhưng di sản về nghị lực và hành trình vượt lên số phận của một con người đã từng vấp ngã sâu nhất sẽ còn đọng lại.

